Cantar victorias

Francisco Pedro Manuel Sá colgó los botines a los 36 años con un récord que hasta ahora nadie pudo igualar. Es el futbolista que más veces ganó la Copa Libertadores de América, el torneo de clubes más importante del continente. El exdefensor levantó el trofeo en cuatro oportunidades con Independiente (1972, 1973, 1974 y 1975) y en dos ocasiones con Boca (1977 y 1978). “Es un orgullo enorme”, le dice a PERFIL CÓRDOBA.

El 14 de febrero se cumplirán cuatro décadas de su último partido, que fue debut y despedida en Gimnasia de Jujuy. “Jugué 5 minutos y me lesioné”, recuerda “Pancho”, formoseño de nacimiento, correntino por adopción y ciudadano de Buenos Aires desde hace tiempo. A los 76 años, y lejos de dormirse en los laureles, hoy sigue más vigente que nunca: es asesor de la coordinación de fútbol juvenil de Independiente, donde trabaja desde 2006.

“En este club pasé hermosos momentos y hoy me tocan afrontar nuevos desafíos. Afortunadamente, en los últimos tiempos se fueron abriendo espacios y ampliando las posibilidades laborales. Mantenerse activo es estar bien de la mente y contento”, afirma “El Rey de Copas”.

Lado B

“Jamás me imaginé ser jugador profesional”, admite Francisco, quien antes de ganar 14 títulos en el fútbol obtuvo el premio Camín Cosquín en el Festival Nacional de Folklore de 1968, integrando el grupo Los Cambá.

“La música siempre me gustó mucho, aunque nunca fui un eximio. En mi adolescencia era la época de oro del folklore y con otros muchachos tratábamos de imitar a Los Chalchaleros, Los Fronterizos, Cafrune o El Chango Nieto. Tocábamos zambas, chamamés y chacareras y salíamos de serenata. Mi primer grupo se llamó Los Guajojos y el segundo Coembotá, que significa Amanecer en guaraní. A Los Cambá llegué porque uno de los integrantes no podía viajar a Cosquín. Me probaron y quedé”, cuenta Sá.

FIEL COMPAÑERA. “La guitarra me ayudó a pasar momentos difíciles en el fútbol y en la vida”, afirma “Pancho”.

“Nos eligieron mejor conjunto vocal. Después grabamos un disco y actuamos en radio, tele y peñas. Pero mi carrera como artista tuvo poco vuelo. Un técnico que tuve en Huracán Corrientes, José María Silvero, me aconsejó que me dedicara de lleno al fútbol porque me veía condiciones. Eso frustró mi parte folklórica”, rememora.

“¿Querés que te cuente algo, cordobés? A esto no lo saben muchos: cuando jugamos la final del Regional ’68 con Belgrano me tocó marcarlo a ‘Palito’ Mameli, un ‘9’ que después jugó en Uruguay. Y pese a que perdimos, la prensa me destacó mucho. Eso hizo que un captador se me acercara y me ofreciera ir a River. Ahí empecé a jugar en serio”, revela.

Hablemos de fútbol

Sá vistió los colores de River, Independiente y Boca, representó a Argentina en el Mundial de Alemania ‘74, fue entrenado por Labruna, Lorenzo y Sívori, jugó con Bochini, Kempes y Maradona, ganó dos veces la Copa Intercontinental y dirigió a Riquelme en el Xeneize.

-¿Le quedó algo en el tintero?

-Hay dos cosas que me hubieran gustado y no pude lograr: ser campeón del mundo con Argentina y dirigir a Boca o al Rojo pero no como interino. Que me dieran la chance por un torneo, o al menos por 10 partidos. Pero no me puedo quejar. Maradona, que fue el más grande de la historia, nunca jugó la Libertadores. Siempre digo que Dios le da a cada uno sus oportunidades. En mi caso, tuve la suerte de integrar muy buenos equipos.

-Y hasta se dio el gusto de sacar un disco siendo futbolista.

-Eso fue cuando salimos campeones con Boca en 1976. La guitarra fue una compañera que me ayudó a pasar momentos difíciles en el fútbol y en la vida. Los hacía cantar a todos. En Independiente, ‘el Zurdo’ López me acompañaba con el acordeón. Y en Boca, antes de los partidos, con García Cambón y Taverna hacíamos una canción de Daniel Toro, ‘Sólo por amor’. Era nuestro grito de guerra. ¡Cómo se ponía ese vestuario! Se enganchaban hasta ‘el Puma’ Armando, el presidente, y ‘el Toto’ Lorenzo, el entrenador.

-¿Messi y sus compañeros podrán cumplir en Qatar aquel sueño suyo?

-Creo que Scaloni le encontró la vuelta a la selección y llevó adelante el recambio que era necesario. Aparecieron jugadores nuevos como ‘Cuti’ Romero, que me parece excelente, ‘Dibu’ Martínez, De Paul, Paredes, Lo Celso, Lautaro… Y está bien Messi. Quizá no en un momento excepcional, pero marca la diferencia y enfrentarlo siempre genera una preocupación.

-¿Volvió al Festival de Cosquín?

-Sí. En 1983 y 1984 tocamos con ‘El Trío de Pancho Sá´. Nos presentó Julio Mahárbiz.

-¿Cuenta como otro título el premio de 1968?

-Esa vez no competimos con los consagrados, sino en un nivel amateur. Igual no es para cualquiera. Cantar en Cosquín es como jugar en las canchas de Boca o River, te tiemblan las piernas. Para mí es un título más.

-En aquella época usted estudiaba Abogacía.

-Sí, pero me terminé recibiendo de futbolista. Mi hijo Javier es abogado y tiene un conjunto musical que anda muy bien. Y su hermano, Francisco Maximiliano, es el coordinador de preparación física en Independiente.

VIGENTE. A los 76 años, "Pancho" Sá trabaja en Independiente como asesor de la coordinación del fútbol infantil.

“PANCHO” SÁ