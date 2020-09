Carro: "las inversiones no van a frenar porque el negocio es la crema del sector"

El diputado cordobés del Frente de Todos, Pablo Carro, es el autor de proyectos de universalización de los servicios de internet y presidente de la Comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara de Diputados. Apenas un par de semanas antes de conocerse el DNU, Carro se entrevistó con representantes del sector privado para darles detalles de un proyecto muy similar a lo que planteaba el DNU 690, con el agregado de la implementación de un Plan de Conectividad Nacional. El diputado remarca que había varias iniciativas de diputados de partidos opositores que planteaban la necesidad de congelar precios: “En la misma dirección del DNU hay un proyecto del socialismo, esta semana se conoció que había otros proyectos de radicales y del PRO pidiendo que se congelen las tarifas hasta fin de año, o sea que lo primero que hay que dejar en claro es que todo el arco político entiende que había que resolver algo en esta dirección. Que luego ‘la grieta’ y la operación de los grupos concentrados haga que salgan todos alineados en contra es medio esquizofrénico porque plantearon otra cosa en sus proyectos. Lo ideal hubiera sido que se discutiera en la Cámara, pero era imprescindible actuar porque se venía el aumento de las telefónicas”, dice.

Carro aclara que con el DNU no se busca manejar el mercado de las telecomunicaciones ni fijar una tarifa igual para todos: “Por los pliegos de licitación de 2014 las empresas dominantes tendrían que estar cubriendo con 4G toda la Argentina y no solo esto no ocurre, sino que en varios lugares no llegan ninguna o llega una o dos, no cumplen con la competencia. En 2019 la inflación fue del 54% y las empresas aumentaron 90%. Se abusan. En un momento en que varios tuvieron que bajar la persiana y todo el mundo está perdiendo esta es una actividad cuya demanda aumentó, no perdieron, están haciendo un gran negocio. Pero una cosa es la situación en las grandes ciudades donde están las grandes y otra en el interior y en las localidades chicas donde operan las pymes, eso hay que modificarlo”, dice.

Reconoce, en ese sentido, que corresponde un tratamiento diferencial para las empresas chicas: “Lo que le interesa de fondo al Gobierno es que el servicio les llegue a los que lo necesitan a un precio asequible, justo. Si el sector empresario hubiera sido más inteligente y hubieran acordado una reforma menos dura de lo que el decreto significa hoy estábamos hablando de otra cosa. Eso no ocurrió. Pero hay diálogo con Cabase, sería una locura que no se distingan las grandes de las chicas. Las grandes compañías van a seguir invirtiendo porque están en el negocio de la crema del sector, tienen un negocio atado con precios delirantes. Esto no frena inversiones, no van a cubrir donde no es rentable el negocio y ahí es donde necesitamos una regulación y una intervención inteligente del Estado. El decreto dio el marco, no dice cómo resolver el problema. Ahora hay que ser inteligentes con la reglamentación para equilibrar la cancha, que los grandes no se coman a los chicos y todos tengan el servicio que necesitan”, advierte.