Carta de un León a otro

Gastón Essengue fue durante nueve años el capitán del seleccionado de básquetbol de Camerún, conocido como “Los Leones Indomables”. Allí jugó entre 2000 y 2015 y su mayor logro fue el subcampeonato del AfroBasket de Angola 2007, que lo dejó en la antesala de los Juegos Olímpicos de Beijing. Desde la próxima temporada el pivote de 36 años y 2,03m de estatura será refuerzo de Florentino Ameghino, “el León” de Villa María, uno de los cuatro clubes cordobeses de la Liga Argentina.



Essengue es un auténtico globetrotter. Jugó en 11 países diferentes desde que un cazatalentos lo descubrió en su Yaoundé natal cuando era adolescente y lo llevó a Estados Unidos, donde se graduó como sociólogo en la Universidad de Nevada y llegó a participar en el draft de la NBA. En Argentina lleva más de una década –con incursiones en Paraguay y Chile en el medio- y es un experto en ascensos. Logró ese objetivo con Comunicaciones de Mercedes, Quilmes y Platense. Y quiere ir por más.

“Mi intención es ser campeón, todos los años es así. Ameghino es un club serio y con aspiraciones, y yo me siento bien como para seguir jugando”, señala desde México, donde realiza la cuarentena en familia y disfruta la compañía de Marie Madeleine, su hija que nació el pasado 17 de mayo.

El pequeño Milla

Essengue se reconoce un amante del fútbol. “Me gusta mucho. Fue mi primer deporte. Era delantero”, refiere. “Yo pensaba ser el próximo Roger Milla. Nunca imaginé que iba a terminar jugando al básquetbol”, enfatiza.

Admite que uno de los mejores recuerdos de su infancia fue el triunfo de Camerún sobre Argentina en Italia ’90: “Ese partido es parte de la historia de nuestro país. Hasta hoy lo pasan por TV. Todo el mundo pensaba que íbamos a perder 10-0 y ganamos 1-0. Fue una fiesta”. Y añade un valioso detalle de pertenencia: “En esa selección jugaba un tío mío, Benjamin Massing. Le pegó una patada a (Claudio) Caniggia y salió con roja”.

Cuenta que un profesor de la secundaria lo impulsó a dedicarse al básquetbol, deporte donde señala como referentes a los estadounidenses Karl Malone y Kobe Bryant, y como compañeros destacados a Nicolás Lauría, Matías Aristu, Damián Palacios y Rodrigo Sánchez. El largo periplo de “Gasty” en nuestro país incluye pasos por otros dos equipos cordobeses: San Martín de Marcos Juárez y San Isidro de San Francisco.

DE SELECCIÓN. ESSENGUE FUE INTEGRANTE DE "LOS LEONES INDOMABLES" ENTRE 2000 Y 2015. HOY COLABORA CON EL CUERPO TÉCNICO DEL REPRESENTATIVO NACIONAL DE CAMERÚN.

“Me siento cómodo en Argentina, es mi segundo país. Me gustan su cultura y su gente. Aquí te ayudan, te conocen, te saludan. Se parece más a África, donde estamos acostumbrados a vivir en comunidad. En Europa me pasé un año sin saber quién era mi vecino. Allá es más difícil, hay más capitalismo. El clima es frío y la gente es más fría”, explica.

Sueños en marcha

“Mi etapa en la selección de Camerún ya está cerrada”, afirma Essengue. “Me retiré en 2015 porque había muchos problemas y también por una cuestión de tiempo. Llevaba 16 temporadas sin descanso. Al principio la Federación lo tomó mal, pero hoy ayudó en lo que puedo al cuerpo técnico y transmito mi experiencia a los jugadores. En el futuro me gustaría seguir ligado de una forma más cercana, quizá como entrenador”, amplía. “Camerún tiene jugadores en la NBA y en Europa, pero hay un problema con la selección. No tenemos claro hacia dónde queremos ir”, analiza.

En 2014 Essengue publicó “Sueño en Marcha”, un libro que habla sobre el desarrollo del básquetbol en África, y trabaja en una segunda publicación. “Hace un tiempo empecé a escribir sobre mi vida personal y seguramente terminaré cuando deje de jugar, porque ahí tengo que meter todo”, enfatiza.

"SUEÑO EN MARCHA". EL NUEVO PIVOTE DE AMEGHINO PUBLICÓ UN LIBRO DONDE HABLA DEL DESARROLLO DEL DEPORTE EN ÁFRICA. ACTUALMENTE ESTÁ ESCRIBIENDO SU BIOGRAFÍA.

También proyecta darle impulso a Run Forever, la fundación que tiene en Yaoundé para asistir a jóvenes deportistas. “Mucha gente me ayudó para poder llegar adonde estoy y tener una vida diferente, y en mi país hay muchos chicos que necesitan esa ayuda. Así como Dios me dio un poquito, yo quiero darle un poquito a mi comunidad, sobre todo a las personas que no tienen familia”, puntualiza.



Essengue transita estas horas entre su flamante paternidad, la preocupación por la pandemia (“el sistema de salud en mi país no es tan bueno y tengo miedo por mi familia”) y el entusiasmo por el nuevo desafío deportivo.

Su charla con PERFIL CÓRDOBA concluye con un mensaje optimista para los seguidores de Ameghino: “Al equipo lo vi el año pasado y me gustó su juego. También el proyecto del club. Estoy contento y con muchas expectativas. Espero tener un buen campeonato y que lleguemos a la Liga Nacional”.

Globetrotter

Gastón Essengue nació en Yaoundé, Camerún, el 10/10/1983. Se formó como basquetbolista en la Universidad de Nevada (EEUU) y participó en el draft de la NBA en 2007. Jugó en Turquía, Holanda, Francia, España, Kosovo, Suiza, Malasia, Paraguay y Chile.

En Argentina vistió las camisetas de Ciclista de Junín, San Martín de Marcos Juárez, Asociación Italiana de Charata, Quilmes, San Isidro de San Francisco, Libertad de Sunchales, Alianza de Viedma, Comunicaciones de Mercedes, Platense y Oberá Tenis Club. Obtuvo tres ascensos a la Liga Nacional e integró durante 16 años el seleccionado camerunés.