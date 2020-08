Caso Blas: la oposición criticó en forma dividida

Desde la oposición salieron a criticar a la Provincia por la política de seguridad después de lo ocurrido con el caso Blas Correas. Sin embargo, y tal cómo lo preveían desde el schiarettismo, los cuestionamientos vinieron en forma dividida, con un arco opositor como el de Cambiemos que siguió mostrando sus diferencias.

Sobre la decisión de cambiar la cúpula de la Policía en la capital cordobesa, el diputado nacional y presidente del Frente Cívico, Luis Juez, señaló a PERFIL CORDOBA: “Después de 21 años de gobierno hay cosas que no se pueden solucionar con arreglos cosméticos. Te puede sorprender el hecho de no tener un plan educativo o de transporte para afrontar una pandemia, pero no podés no tener un esquema de seguridad en más de 20 años de gobierno”.

“Desmantelaron la formación de cuadros. Teníamos la mejor escuela del país, solo comparada con la (Ramón Lorenzo) Falcon de la Federal y convirtieron la policía en un rebusque laboral”, apuntó Juez.

Otro opositor que se sumó a los cuestionamientos fue el exintendente y presidente de la UCR, Ramón Mestre. “Tras la dolorosa muerte de Blas, el joven de 17 años, hay que hacer una reflexión profunda o, tal vez, algunas preguntas: ¿Quiénes son las y los docentes de la Policía? ¿Quién los eligió? ¿Qué preparación tienen? ¿Qué titulación los lleva a pararse en el aula?”, replicó Mestre en su Twitter.

“El gobernador debe estar más presente. La gente no lo votó en mayo pasado para hacer la plancha”, agregaron a este diario desde la conducción del partido y compararon la actitud con la de (Eduardo) Angeloz.

La Coalición Cívica que encabeza Gregorio Hernández Maqueda señalaron: “repudiamos enérgicamente el asesinato del joven Valentino Blas Correas a manos de las fuerzas de seguridad de la Provincia de Córdoba. Las fuerzas policiales han monopolizado el espacio público en una cuarentena de corte autoritario”.

En tanto, la juventud del PRO puso al tanto a la presidenta del partido a nivel nacional, Patricia Bullrich, de lo ocurrido con Blas. No obstante, el análisis que hacen desde lo político en El Panal es que no hubo una reacción conjunta de la oposición. De hecho, el presidente de uno de los partidos que componen Cambiemos reconoció que hace semanas que no hay diálogo entre los líderes de las fuerzas y volvió a sembrar dudas sobre la continuidad de la coalición. “El acuerdo terminó el 27 de octubre a las seis de la tarde”, lanzó.

En tanto, el legislador provincial por la UCR, Dante Rossi, impulsa el proyecto para la creación de la comisión de modificación de la ley de seguridad pública. Pidiendo, entre otras cuestiones, que los municipios con más de 30 mil habitantes se puedan involucrar en materia de seguridad referida a la prevención.