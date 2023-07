Caso Joaquín Sperani: para el abogado del acusado “no hubo más involucrados”

Raúl Palacios, el abogado del chico de 13 años acusado por el homicidio de Joaquín Sperani en Laboulaye, dijo que para él “no hubo más personas involucradas” en el homicidio.



"Hay cámaras de seguridad que lo toman a él en ese último momento y que hemos visto todos. En principio no habrían participado más personas", aseguró al tiempo que aclaró que todavía no tuvo acceso a la causa.



Además consideró que "es muy difícil de explicar y comprender" el hecho. "Sus familias se conocen desde hace tiempo y han compartido mucho, más allá de ser compañeros en la escuela", agregó en declaraciones a El Doce.







"Estamos ante un niño que es inimputable para la ley. Él no va a poder volver a su casa ni hacer su vida normal. Si lo encuentran culpable, no van a condenarlo sino que tendrá otro tipo de medidas tutelares", explicó.



Palacios precisó que el chico alojado para su resguardo en el Complejo Esperanza se encuentra en ese establecimiento "de manera provisoria".



"La Senaf y la Justicia deben trabajar porque estos alojamientos provisorios deben durar el menor tiempo posible, pero cuando no revista peligrosidad ni para sí mismo ni para la sociedad", finalizó el letrado.

Defensora pública

La defensora pública Mariana Ferreyra visitó el jueves pasado al adolescente en el Centro de Admisión y Diagnostico (CAD) del Complejo Esperanza de la capital cordobesa. La funcionaria será representante complementaria del chico en el proceso penal juvenil, según informó la Justicia de Córdoba.