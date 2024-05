Cayetano Canto vendió pollos de su avícola al municipio de Saldán mientras era intendente

La Justicia Federal avanza en una investigación que comenzó hace cuatro años por facturas apócrifas y de la cual se desprendió otra que atañe al exintendente y actual concejal de Saldán, Cayetano del Valle Canto. El funcionario fue imputado por presunto lavado de activos y también se sospecha que incurrió en negocios incompatibles con su carácter de jefe comunal.

El miércoles pasado fue indagado en el Juzgado Federal 1 a raíz del requerimiento que había formulado el fiscal federal, Enrique Senestrari. En ese trámite estuvo asistido por sus nuevos abogados defensores, Ricardo Tristán Bustos Fierro y Horacio Garay Ferreyra.

En diálogo con PERFIL CÓRDOBA, Garay Ferreyra sostuvo que, en principio, “es imposible que haya lavado de activos porque existe una evolución patrimonial” que puede justificar las adquisiciones de bienes.

No había trascendido, sin embargo, que además de la imputación por lavado de activos también hay otra por negocios incompatibles con su carácter de intendente. Consultadas fuentes de la investigación, precisaron a este medio que tiene que ver con compras realizadas por la Municipalidad de Saldán a la Avícola Saldán SAS entre febrero del 2021 y diciembre del 2023.

La firma es propiedad de Cayetano Canto quien accedió a la intendencia en 2015 y se mantuvo en el cargo por dos períodos hasta fines del año pasado, cuando asumió Carolina Cristori, exintegrante de su gabinete, lo que significó la continuidad en el poder. Actualmente, Canto es concejal de Saldán. En el interín hubo una fallida incorporación a la Agencia Córdoba Deportes, donde había sido designado pero se alejó por discrepancias con su titular, Agustín Calleri.

Afip detectó que, en los años 2021, 2022 y 2023, la avícola de Canto era una de las proveedoras de bienes y servicios de la comuna que gobernaba. El monto de la facturación digital es superior a los $5 millones, lo que representa aproximadamente el 5% de la facturación total de la empresa privada, que ascendió en el mismo período a más de $93millones.

Obviamente tenía otros clientes a quienes proveía entre los cuales se destacó el Club Racing de Nueva Italia, del que fue vicepresidente hasta 2019.

Desde la perspectiva de la Fiscalía Federal, la venta de insumos de su empresa a la Municipalidad coloca a Canto en una situación incompatible con el cargo que ocupaba.

El Código Penal en su artículo 265 señala: “Será reprimido con reclusión de uno a seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua, el funcionario público que directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo”.

La razón de esa penalidad es que se contraponen el interés privado y el público, colocando a la misma persona de los dos lados del mostrador.

Si bien desde el estudio jurídico que asiste técnicamente a Cayetano Canto advirtieron que deben analizar aún las pruebas sobre esa sospecha, indicaron que si se aplica una figura de esta naturaleza es competencia de la Justicia provincial.

El razonamiento de los abogados es que, si se cae la figura de lavado –así lo sostienen– y eventualmente quedara en pie la incompatibilidad de haber contratado a su empresa, el expediente no debería seguir en los tribunales federales.

COMPETENCIA

La Cámara de Casación tiene pendiente una definición sobre si la investigación debe ir al fuero ordinario o mantenerse en la órbita federal. En primera instancia, el Juzgado declaró la incompetencia federal. Su posición fue respaldada por la Cámara de Córdoba. Ante esa decisión la Fiscalía fue con un recurso a Casación.

TRAYECTORIA. Gustavo Canto tiene trayectoria e ingresos importantes como futbolista profesional. En 2019 fue dirigido por Diego Maradona. Con ese argumento, su defensor cuestionó la imputación por lavado.

OPERACIONES POR US$ 240 MIL, BAJO LA LUPA JUDICIAL

Durante la semana pasada, después de la indagatoria, comenzaron a conocerse detalles de las razones por las cuales Cayetano Canto y tres hijos fueron imputados por el delito de lavado de activos. Quedaron bajo la mira operaciones de compras de autos y un inmueble ocurridas entre diciembre de 2018 y octubre de 2023 por una cifra aproximada de US$ 240.000.

En ese lapso, la Fiscalía interpretó que Canto, a título personal y a través de sus hijos Victoria Nahir, Gustavo Damián y Alejandro Sebastián Canto, adquirió seis vehículos.

Si bien son operaciones realizadas en pesos, como ocurre tanto en la Justicia provincial como nacional, se aplican cotizaciones en dólares para mantener un valor real de los bienes a lo largo del tiempo en que duran las pesquisas judiciales.

La lista incluye las compras de: una camioneta VW Amarok Highline en abril del 2019 por US$ 43.600; un Ford KA Freestyle por US$ 16.936 en diciembre del mismo año; un Audi A1 modelo 2015 por US$ 32.173 en 2022; un VW Nivus Highline 200 por US$ 43.207 en noviembre del mismo año; una VW Amarok Comfortline por US$ 45.884 en abril del año pasado, y una Ford Ranger Pick Up por US$ 49.800 en octubre del 2023.

Además, se sumó la compra de un inmueble de 800 m2 en Saldán por US$10.100 en mayo del 2021.

Manuel Calderón, abogado defensor de los hijos, consideró exiguas las sumas como para sostener que hubo lavado de activos porque en todos los casos hay un caudal económico familiar que permite esas adquisiciones.

Y recordó que Gustavo Canto es jugador profesional de fútbol y sus ingresos pueden justificar perfectamente la compra de un VW Nivus por US$ 43.000. Actualmente integra el plantel de Gimnasia y Esgrima La Plata. En su trayectoria, en 2019 cuando jugó para Dorados de Sinaloa (México), fue dirigido por Diego Maradona.