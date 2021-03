"Cerraron el hub de Córdoba para beneficiar al gremio que controla Aerolíneas"

Mañana y tras siete meses de reformas reabrirá el Aeroparque Jorge Newbery, en Buenos Aires. Según consignó Télam, está previsto que la reapertura formal se concrete a las 19.10 con el arribo de un avión Embraer 190 de Aerolíneas Argentinas, procedente de Córdoba.

Con esa reapertura, Aeroparque retomará vuelos domésticos y luego algunos regionales. La agencia de noticias estatal también informó que el regreso de Aeroparque implicará que las low cost JetSmart y Flybondi, que tenían base en El Palomar, ahora tengan hub allí. Y se confirmó que desde Aeroparque se conectarán 33 destinos domésticos.

Con todo, la novedad no es una buena señal para Córdoba. Sucede que por la crisis aerocomercial que generó el Covid, la actividad del aeropuerto Taravella se redujo a su mínima expresión. Pero también jugaron otros factores que implicaron un rediseño en la oferta que tenía Córdoba y en el sistema federal de vuelos que se había concebido.

Así, mientras en 2019 Córdoba contaba con más de 260 frecuencias semanales a 16 destinos nacionales y a 11 aeropuertos internacionales, hoy su oferta se limita a unos 10 vuelos por día, todos de cabotaje.

En diálogo con PERFIL CORDOBA, el exministro de Turismo de la Nación y extitular de la Agencia Córdoba Turismo, Gustavo Santos afirma que el estado de aislamiento que hoy tiene el Aeropuerto Córdoba obedece a una política diseñada para beneficiar a la compañía de bandera y al gremio que la controla, más que a los efectos de la crisis sanitaria por el Covid.

“Lo más relevante de la situación actual no es que hay cuatro veces menos vuelos que antes, sino que se ha desactivado la malla de distribución, el hub de Córdoba que era el que permitía una articulación norte sur del país, con base en Córdoba y las conexiones internacionales. Sin el hub, para ir a Jujuy vamos a tener que ir a Buenos Aires”, dice.

A su vez, remarca que perdimos el 20% de la oferta que representaban Latam y Norwegian y que la salida de Latam fue aún más grave porque nos conectaba con hubs en Santiago, Lima y San Pablo, llegando a 126 destinos de todos los continentes. “A eso se suman Copa Airlines y Air Europa que quieren volar desde Córdoba y no las autorizan. No se han ido aún, hasta que se cansen. Están intentado volver desde septiembre del año pasado”.

-¿Esto es producto de la crisis Covid o hay otras cuestiones?

-El Covid bajó la oferta en el mundo entero, pero que Córdoba no tenga conexión no tiene que ver con una reducción de rutas o de oferta. Si vos mantenés la malla de conectividad desde y hacia Córdoba, hubiera bajado la oferta, pero esto es otra cosa. El hub interno de Córdoba se desarmó, todas las conexiones que tenía Córdoba hacia el norte, hacia el sur se hacían con la base que en Córdoba tenía Austral. Por ese hub, los aviones y tripulantes dormían en Córdoba. Austral era paralela a Aerolíneas, con su propio sindicato. Pero la decisión que se tomó, impulsada por Pablo Biró (secretario General de APLA) fue que Aerolíneas absorba a Austral, por lo tanto, dejó de existir ese gremio, dejaron de estar esos aviones, dejó de tener Austral hub en Córdoba. Esto es muy grave. No se recompone con los vuelos que van a llegar ahora desde Buenos Aires. Y pasa con las otras provincias. Antes teníamos 10 provincias que tenían conexión directa con el exterior. Hoy un mendocino, para ir a Chile, se tiene que ir a Ezeiza.

-A la vez se desmanteló el tejido que suponían las low cost.

-Claro, y la conexión que hacían desde Córdoba con otras provincias. Han vuelto a concentrar todo en Buenos Aires. Covid te baja la oferta, pero no te cambia el sistema. Los tres agentes estructurales del movimiento aerocomercial argentino, Anac que es el que determina las rutas y autoriza quien vuela y quien no, ORSNA que determina el funcionamiento de los aeropuertos y Aerolíneas Argentinas, esas tres estructuras están manejadas por La Cámpora.

Para pensar en el daño del sistema aerocomercial Santos estima que hoy hay una baja promedio del 40%, pero que se agrava en el caso de Córdoba por la cantidad de rutas que no se están operando, la salida de compañías y el desmantelamiento del hub local. “Si Córdoba quiere recuperar lo que tenía en 2019 tiene que crecer un 400%. Teníamos 40 vuelos diarios, hoy estamos con 10 vuelos. Lo grave es que cuando se levante el telón no vamos a ser los mismos”.

-¿El gobierno de la Provincia tiene margen de acción para hacer algo?

-No sé, a esta altura…no sé si con Latam podrían haber hecho algo. El gobierno nacional no sólo no hizo nada para que se quedarán, sino que hizo todo lo posible para que se fueran. Tiene que ver con la visión gremial nefasta del monopolio de Aerolíneas Argentinas. La Provincia podría haber intentado alguna presión, no sé si se intentó, eso no lo sé, lo que sí me consta es que la Nación no hizo nada, ni siquiera les homologaba el acuerdo con los empleados. Y ese mismo año Aerolíneas nos costó, sin volar, US$ 650 millones. Iberia compró a Air Europa por la misma plata, 550 millones de euros.