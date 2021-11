Cheque en blanco

Talleres fue protagonista en todos los torneos que completó en 2021.

En la Copa Diego Maradona quedó a un punto de jugar la final, en la Copa de la Liga Profesional clasificó entre los ocho mejores y en la Copa Sudamericana no desentonó ante Emelec, Deportes Tolima y los brasileños de Bragantino, luego respectivos campeones de las ligas de Ecuador y de Colombia y finalista del certamen continental el próximo 20 de noviembre.

El cierre del año encuentra al equipo de barrio Jardín peleando bien arriba. Segundo en la Liga Profesional y todavía con chances matemáticas de llegar al primer puesto, tercero en la tabla anual que define la clasificación a los certámenes de la Conmebol del año próximo. Y cumpliendo su mejor actuación histórica en la Copa Argentina, competencia en la que el próximo viernes se jugará el derecho a disputar el partido definitorio.

El campeón de la Copa Argentina obtendrá un premio de $5.900.000 y la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores de América 2022.

Será ante Godoy Cruz de Mendoza, el mismo rival que le toca visitar hoy por la 20° fecha del campeonato regular. El Estadio Juan Gilberto Funes de La Punta, en la provincia de San Luis, es el escenario donde la “T” y el Tomba se disputarán un cheque de $3.950.000 y el derecho de protagonizar la final ante Boca Juniors, que irá por su cuarto título en 11 ediciones.

Quien resulte campeón obtendrá un premio de $5.900.000 y la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores de América 2022. No es poca cosa. El cuadro principal de la máxima competencia de clubes de Sudamérica está reservado para 32 equipos y reparte US$ 160 millones.

Cotiza en alza

Talleres tiene entre ceja y ceja a la Copa Argentina. Levantar ese trofeo no sólo le permitiría entrar en la historia deportiva, sino también seguir sumando pingües ganancias a su tesorería.

El club albiazul viene siendo un gran animador en el “campeonato económico”: en el último mercado de pases embolsó US$ 14 millones por transferencia de futbolistas.

El acceso a la Copa Libertadores le garantizaría un mínimo de US$ 3 millones, cifra que triplica el caché que cobró en su última experiencia internacional.

También le permitiría renegociar contratos con sponsors, mostrar a sus futbolistas en una vidriera más expectante, incrementar la cantidad de socios y obtener millonarias recaudaciones por venta de entradas en sus compromisos de local.

El ingreso a la principal competencia de clubes de la Conmebol le aseguraría a la "T" un mínimo de US$ 3 millones por jugar seis partidos.

Según el actual esquema de retribuciones de la Conmebol, superar la instancia de los seis primeros partidos en la Copa Libertadores como primero o segundo de grupo otorga a los clubes la posibilidad de recaudar un plus que oscila entre US$ 1.050.000 y US$ 19.550.000, según hasta dónde logren avanzar.

Para quienes se ubiquen terceros habrá un premio consuelo: entrarán “enganchados” a la Copa Sudamericana con la chance de percibir entre U$S 500.000 y US$ 1.900.000 de ingresos extras.

En la pizarra de la “T”, la ilusión cotiza alto. Igual que los dos triunfos que necesita para tocar el cielo con las manos. Un objetivo que también podría alcanzar con una inversión más modesta: dos empates y 10 penales bien pateados.

BAJA SENSIBLE. Diego Valoyes fue convocado para la selección colombiana y no podrá jugar el decisivo partido ante Godoy Cruz.

LA DÉCADA COPADA