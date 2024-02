Circo del Ánima se convirtió en el espectáculo más visto del país

Tras superar los 120.000 espectadores, el Circo del Ánima se transformó en el espectáculo más visto del verano en todo el país. El show, dirigido y protagonizado por Flavio Mendoza, desembarcó el pasado mes de diciembre en el playón del Hipermercado Carrefour (Av. Colón 4800) con la propuesta denominada ‘Una Mágica Navidad’, que en enero se transformó en ‘El Elegido’ y que permanecerá en la ciudad varias semanas más.

El Circo del Ánima logró generar un suceso en materia de venta de entradas; asistentes de distintas localidades arribaron a Córdoba especialmente para ver el espectáculo. La Municipalidad distinguió a toda la troupe por su aporte en este sentido, en materia cultural y turística.

El show propone una experiencia sensorial que combina el espectáculo tradicional de circo con el despliegue característico de cada apuesta de Flavio Mendoza. PERFIL CÓRDOBA dialogó con dos artistas representativos del circo que se lucen en cada presentación: el clown Augusto Oxandabarat y la cantante Eliana Yanuzzi.

Se podría decir que Oxandabarat lleva al circo en la piel. Es tercera generación de clown y sexta generación de artistas circenses, su vida transcurrió entre trailers, casas rodantes, carpas y una familia formada en la ruta, al punto que cuando se le pregunta de dónde es, la respuesta sale con naturalidad y enmarcada por una sonrisa: “Yo soy de circo”. “A mí me tocaba ir cambiando de escuela todo el tiempo y en cada una iba haciendo amigos, pero cuando me pedían mi dirección para poder intercambiar cartas no podía darles ninguna porque siempre estábamos viajando. Esto genera que se forme un vínculo muy fuerte entre los artistas, hay un sentido de comunidad muy profundo. Mi familia, tanto de padre como de madre, nació en un circo. Es algo mágico y también distinto a todo. En este mundo se aprenden un montón de cosas que en ningún otro lugar las podrías aprender”, agrega el artista que cada noche se luce como clown generando una interacción divertida y con mucho respeto hacia el espectador.

Por su parte, la carrera de Eliana Yanuzzi se forjó en torno a la figura de Flavio Mendoza. Participó como bailarina en distintas versiones de Stravaganza, uno de los espectáculos que marcaron la historia teatral de Carlos Paz. También fue parte del staff de bailarinas del Bailando por un Sueño, el Cantando y del programa de Susana Giménez.

Hoy le toca ser una de las cantantes del Circo del Ánima, donde cada noche aporta su voz en vivo al espectáculo. “Es algo muy lindo todo lo que estamos viviendo con este espectáculo. A mí me cautiva ver la cara de sorpresa del público frente a cada cuadro. Me toca estar muy cerca de la gente y me emociona ver esa sensación que se genera de no haber visto nunca lo que están viendo. Es algo como artista que no suele pasar seguido”, indicó Yanuzzi.

Consultados respecto a cuáles son las particularidades de este espectáculo, Yanuzzi y Oxandabarat brindaron sus miradas al respecto. “Este es un espectáculo único. No creo que haya otro circo en Argentina como éste y creo que juega en las grandes ligas también a nivel internacional. Es una fusión perfecta entre el circo convencional, con cuadros muy desarrollados a nivel teatral, artístico, acrobático y musical”, indicó Yanuzzi.

"El Circo del Ánima logra volcar toda la experiencia de Flavio Mendoza, todo lo que él fue trabajando y aprendiendo a lo largo de su vida. Los cuadros son de circo tradicional pero hay mucha teatralidad, hay un hilo conductor, y visualmente es muy lindo para el espectador. Lo que se ve en el escenario tiene la particularidad de Flavio. Se ve la pasión que él tiene y nos transmite a todos los que conformamos este espectáculo. No hay una puesta en escena así en Latinoamérica”, expresó Oxandabarat.

Público cordobés. El espectáculo arrancó en Buenos Aires, estuvo en Rosario, Mendoza y Paraguay. Frente a la consulta respecto a las particularidades del público cordobés, los artistas no lo dudan y coinciden en su mirada: “La efusividad”. “Cuando termina cada cuadro parece un final de espectáculo por el nivel de aplausos y principalmente de gritos. Se escucha ovación y gritos tras cada cuadro, algo que no es habitual. Este espectáculo va subiendo la apuesta conforme avanza el show entonces lo que se genera con el público cordobés es impresionante”, aseguran los protagonistas.

Vestuario. Los artistas consideran que el vestuario es uno de los puntos fuertes del show y uno de los atributos más destacados por el público tras ver el espectáculo. “Hay uno de los vestuarios que uso en el cuadro de los trapecios que pesa muchísimo, tiene piedras bordadas a mano. Muchos de los vestuarios los trajo Flavio de India y lo cuido como oro”, completó Yanuzzi.