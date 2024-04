Clínicas y sanatorios exigen al gobierno su propia "Ley Bases" para sostener al sector

“Esto es un quilombo, si no hacen algo se va todo a la mierda. Es una locura pensar que tienen que dar marcha atrás y volver con los aranceles del año pasado. Todo eso va a derramar en las clínicas y sanatorios ¿se pusieron a pensar en las paritarias oficiales que se negociaron y ya se pactaron? ¿ahora hay que decirle a la gente que los aumentos no van a estar y que encima van a tener descuentos? Hay que ver todo bien porque así no se puede seguir”, plantea un referente de las clínicas privadas de Córdoba, desde Buenos Aires, y donde se gestan los próximos pasos para buscar normalizar la actividad.

En la semana en que el gobierno decidió volver sobre sus pasos y dejar sin efecto la desregulación del sector de la salud, reclamando a las prepagas que retrotraigan sus aranceles a diciembre, todo el sector de la salud privada quedó convulsionado.

Mientras las prepagas recalculan y definen sus próximos pasos y buscan acercar posiciones con el gobierno hay miles de clínicas y sanatorios que quedaron en medio del fuego cruzado entre los financiadores y el gobierno. Lo que se defina, derrama de forma directa en la sustentabilidad de ese tejido de prestadores de salud que atienden a millones de personas.

Las últimas horas fueron frenéticas y se sucedieron reuniones y encuentros para evitar el colapso del sistema. En un intento por dar sostenibilidad al sector autoridades y empresas miembros de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina (ADECRA) y de la Cámara de Entidades de Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio (CEDIM) buscan reunirse con quien consideran tiene la llave para destrabar el conflicto: el ministro de Economía Luis “Toto” Caputo. Es que el diagnóstico de fondo es que hay una inconsistencia fiscal crónica que se extendió por dos décadas y será difícil resolver en un puñado de meses.

Clínicas y sanatorios ya enviaron un pedido de audiencia a Caputo –al cierre de esta edición no habían tenido respuesta- para discutir a fondo cómo mantener un sistema en el que “la ecuación económico-financiera fue deteriorándose en los últimos 20 años”.

“El promedio de nuestros asociados llegó desde diciembre 2019 al 31 de marzo último, con un retraso acumulado del orden del 77%, considerando a este como brecha entre el promedio de aranceles prestacionales y el índice de costos salud, cuya medición realizamos en nuestra Asociación desde la salida de la convertibilidad. Esta brecha se amplió con la finalización de las medidas de alivio finalizadas a dicha fecha, motivo por el cual el 1 de abril fue del orden del 112.2%”, plantearon las clínicas en un mensaje a Caputo.

Ley Bases sectorial. A partir de ese cuadro de situación es que las clínicas y sanatorios piden “reformas económicas, fiscales y laborales en el país, y en especial para nuestro sector” y en concreto reclaman “el dictado de leyes, decretos y normas afines para que se logre la consistencia y armonización del sistema de salud en su conjunto”.

La intención del sector de la salud es volver a plantear lo que ya se llevó a otras administraciones sin mucho éxito: un rediseño a fondo del subsistema privado para “evitar su colapso”.

Si Caputo los recibe, los empresarios de la salud pondrán sobre la mesa una serie de ejes concretos, a manera de “Ley Bases para la sostenibilidad del sector”. A saber:

-1 Medidas de alivio fiscal

-2 Incentivo al Empleo

-3 Rediscutir la Emergencia Sanitaria

-4 Plan de Facilidades de Pago – Moratoria Especial

-5 Libre disponibilidad para la utilización de los saldos técnicos no computables de IVA, generados por la exención de IVA a las obras sociales y prepagas.

-6 Alícuota única de contribuciones patronales a 19,5 para los empleadores del sector.

-7 Programa Médico Obligatorio de Emergencia (PMOE) con prestaciones de atención primaria de la salud de 1°, 2° y 3° nivel y fondo de financiamiento específico para las nuevas tecnologías de muy alto costo.

-8 Redefinición de caracterización de PYME.

-9 Establecer un arancel cero a la importación de bienes de capital e insumos específicos para la atención médica que no se produzcan en el país.

“Hay que pensar en términos estructurales y coyunturales lo que está pasando. En lo estructural, nuestro sistema se financia esencialmente con los impuestos al trabajo registrado. Este no crece desde hace 12 años, y en el mismo periodo hay 7 millones de personas más habitando el país...mucho más consumo con iguales recursos. Además, hay que sincerar la canasta de prestaciones que hay que cubrir con dichos recursos que son a las claras insuficientes. O acotamos la canasta o sinceramos lo que mantener esa canasta cuesta. Esto es válido para prepagas, obras sociales, PAMI...todos”, describe Pablo Paltrinieri, director Comercial del Hospital Privado Universitario de Córdoba.

En lo coyuntural ele ejecutivo destaca que el atraso en los precios en el caso de los prestadores es aún mayor que en los financiadores. “Lo poco que se empezó a recuperar, como en toda cadena de servicios, se trasladó a salarios, vía paritarias que va a ser muy complejo afrontar, honorarios, insumos, medicamentos etc. Estos últimos tuvieron incrementos que duplicaron la inflación en el último año”. El segundo semestre del año pasado fue “pandémico” económicamente hablando para el sector de la salud, dice.

El interrogante principal al que se enfrentan clínicas y sanatorios privados es la forma en que impactará la decisión del gobierno nacional de obligar a las prepagas a retrotraer sus valores a fines del año pasado, puesto que son miembros de una misma cadena de servicios de salud, que se resentirá.

“Los sanatorios no tienen margen para nada, y requieren de una serie de medidas urgentes más allá de la coyuntura, reordenamiento fiscal, sinceramiento de los costos de las prestaciones, entre muchas otras. Es esencial entender la cadena que conforma este servicio y comprender que cualquier medida impacta en múltiples actores, y que los recursos están verdaderamente al límite. Una extensión de las dificultades que hoy atraviesan las clínicas en todo el país, solo puede generar más quiebras y desaparición de instituciones”, afirma Paltrinieri.

Mueven las prepagas. Los próximos días son claves para conocer cómo sigue el conflicto. Hay varias versiones sobre lo que están diseñando las prepagas, un mercado muy concentrado con menos de una decena de empresas que controlan buena parte de share doméstico.

“Una movida judicial es muy posible, un amparo colectivo podría ser. Eso está en el análisis por lo que sabemos. Pero hay otra cosa que podría concretarse esta semana. Las prepagas están analizando comunicar a las clínicas una reducción del 20% en los aranceles que pagan. Hay que ver si se concreta, hay que ver si es parte de una negociación con el gobierno que las obliga a retrotraer sus precios. Pero puede ser muy grave eso”, plantea un ejecutivo de un importante sanatorio local.

“Las prepagas no se van a quedar con los brazos cruzados en un escenario que para ellos es de vida o muerte. Cada uno vera lo que hará. El sistema prestacional tiene un problema de diseño fiscal, hay cuestiones que hay que corregir, el tema del IVA crédito fiscal, etc. La salida sin un plan bien concreto de la emergencia sanitaria va a dejar a muchas clínicas colgando los guantes porque el pasivo previsional es gigantesco, no hay forma de pagarlo. No es una amenaza en el horizonte. Si no hay una moratorio o algo para eso van a cerrar mil, dos mil clínicas en el país”, plantea otra fuente del sector.

“Si algún financiador se da vuelta y nos dice que tiene que acomodar los precios de nuevo por debajo de la inflación quien le va decir a los empleados que hay que hacer marcha atrás con las paritarias que se firmaron y encima bajando los sueldos. Con un agregado adicional, las paritarias son por actividad. Lo que se firma de paritarias le pega a la clínica cara de CABA y a la del pueblo del interior de Chubut que tiene precios distintos, plazos distintos, no tienen prepaga y en el mejor de los casos atiende la obra social provincial. Hay un montón de cosas para repensar en el sistema si no queremos que se caiga todo”, remarcan los privados.