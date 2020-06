“Colaboro con el ´Luifa´ para que Belgrano recupere su identidad”

Se alejó de Tribunales y se involucró en el club de sus amores. En esa transición lo encontró PERFIL CORDOBA a Alejandro Moyano, exfiscal General de la Provincia, quien en enero se sumó a la agrupación Belgrano Primero, liderada por el exgoleador Luis Fabián Artime, quien le disputará la conducción del club de Alberdi a Armando Pérez en las próximas elecciones, cuya fecha aún se desconoce.

Cuenta que no pensó que le costaría tanto dejar su tarea judicial, que aún hoy extraña; pero también señala que no mantiene muchos contactos con sus excompañeros y se niega a hablar de la Justicia en su devenir y contradicciones.

A lo largo de la charla, ponderó el liderazgo de Artime, la idea de repotenciar el fútbol como esencia del club, subrayó que es una propuesta con perspectiva de género para dar protagonismo a las mujeres y convocó a los socios a votar. La ecuación que hace es simple: cuanta más gente vaya a votar, tienen más chances de ganar.

ALEJANDRO MOYANO. Este año se sumó a la agrupación Belgrano Primero.

—¿Cómo decidió incorporarse a la agrupación?

—Llegué a través de un amigo común, conocido de ‘Luifa’. Sabía que yo soy hincha fanático de Belgrano: voy a la cancha desde los ocho años. No recuerdo haber faltado a un partido en Córdoba. En enero nos contactamos con ‘Luifa’ y nos juntamos en febrero. Alcancé a conocer personalmente a algunos integrantes, a otros por video. Soy el último que se sumó a la agrupación.

—¿Qué definiciones hay sobre fecha de las elecciones?

—Por estatuto debían ser en abril, pero está todo frenado. Eso lo regula el organismo oficial, la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas. Hasta que no haya apertura en todo será difícil hablar de fecha. Están las elecciones de Río Cuarto, las de todos los gremios y la nuestra.

—¿Cuántos socios podrán votar?

—Como oposición estamos trabajando con un padrón viejo. Es un tema complicado. Antes de marzo, había más de 20 mil. El problema es que solo vota el que está al día. Con esta falta de fútbol y la pandemia, hay mucha gente que ha dejado de pagar la cuota por necesidad. Para que la elección sea limpia, que quienes ganen tengan realmente representatividad, tiene que votar la mayor cantidad de socios posibles. No sé si se podrá encontrar algún mecanismo para que se habilite a los que estaban al día en marzo. Nuestra agrupación tendrá más chances de ganar cuanta más gente participe.

— ¿Qué los motiva a disputar la conducción del club en un momento económico y futbolístico tan crítico?

—La pandemia ha cambiado todo el fútbol. La situación de Belgrano era crítica antes. No tenemos acceso a los números. La comisión actual muestra que está bien, pero nosotros no vemos números.

—¿Qué pasó con Armando Pérez, que revolucionó Belgrano en sus inicios?

—Lo que opino acá es personal. Hizo una buena gestión al principio, pero luego se desgastó. Entró en una meseta y una caída que concluyó con Belgrano en el descenso. Hace falta un cambio. Cuando me encontré con ‘Luifa’ me sorprendí. Es un grupo de gente que viene trabajando desde hace más de un año. ‘Luifa’, a quien yo conocía desde la tribuna, además de ser un líder y referente, es una persona que tiene la virtud de conocer cuál es su fortaleza, la cuestión futbolística, y en todas las otras cuestiones se ha rodeado de gente honesta, con experiencia en diferentes ámbitos de gestión, empresarios, economistas, dirigentes de la política, trabajadores, mujeres. Además, todos son socios e hinchas de Belgrano. El nombre de la agrupación no es un slogan, sino una forma de vivir la agrupación: Belgrano está primero; no hay otra aspiración. Se trabaja en forma horizontal. No hay patrones de estancia. Me encuentro con este trabajo serio y profesional, por eso decidí sumarme.

—¿Extraña los Tribunales?

—He disfrutado mucho de mi trabajo, incluso en épocas con conflictos o problemas.

—Se salvó de ser fiscal general en esta pandemia…

—Son desafíos. A mí me gustan estas cosas. No he sufrido como mucha gente que cuenta los días para jubilarse. En mi caso fue todo lo contrario. Me fui porque no me quedaba otra, pero extraño la Justicia, a la gente.

—¿Sigue en contacto?

—Trato de no tenerlo porque, inevitablemente, sale el tema de Tribunales. Extrañaba tanto al principio que me hacía mal, porque me contaban cómo está una cosa u otra. Pensé que me iba a costar menos.

—¿En qué trabaja puntualmente dentro de la agrupación?

—En la estructura legal del proceso de las elecciones. No soy especialista en nada, pero voy a aportar en lo que pueda. Es la primera vez que me involucro en la conducción de un club.

TRANSPARENCIA. A través de un convenio con el exministro de Finanzas de Córdoba, Ángel Mario Elettore, Belgrano Primero propone un sistema de transparencia que permita a todos los socios conocer los ingresos y gastos del club. Incluso los montos de los contratos y pases de los jugadores.

TRAYECTORIA

◆ Alejandro Moyano tiene 57 años, 36 de los cuales trabajó en la Justicia Provincial. Ingresó a Tribunales con la convicción de que se especializaría en materia Civil. Sin embargo, fue al fuero Penal y allí hizo su carrera judicial.

◆ Fue fiscal de Instrucción durante 17 años. En marzo de 2014 asumió como fiscal General de la Provincia, cargo que había estado dos años vacante luego del final del mandato de su antecesor, Darío Vezzaro.

◆ El año pasado, Moyano cumplió los cinco años de mandato y se jubiló. Desde entonces el cargo sigue vacante.

◆ Es docente en la Facultad de Derecho de la UNC, en la Cátedra de Derecho Procesal Penal.

◆ La cuarentena lo alejó de dos citas semanales sagradas: jugar al fútbol todos los martes y jueves.

LUIS FABIAN ARTIME, candidato a presidente por la agrupación Belgrano Primero.

BELGRANO PRIMERO, LOS CANDIDATOS

Luis Fabián Artime (presidente) y los empresarios Antonio Mariano, Ricardo Leiva y Héctor ‘Tato’ Gennaro (vicepresidentes).

Integrantes: Abel Granillo, Diego Merlino , Claudio Giomi (Fun - dación Arcor), Lucas Bustos, Pablo Siciliano (Hormiblock), Nadim Argañaraz, Mirian Aparicio (Tribunal de Cuentas Municipal), Paula Vallve (Consejo de Ciencias Económicas), Marcelo Carranza, Daniel Barrer a ( L´Equipe Monteaur), el concejal radical Juan Negri, el justicialista Rodrigo Rufeil, Diego Funes y Moyano.