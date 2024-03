¿Cómo afecta al éxito político del gobierno la omisión de la equidad de género en las nominaciones a la Corte?

En el mes de la mujer, Javier Milei postuló dos jueces varones para completar la Corte Suprema de Justicia. Adoptar posturas contrarias a la equidad de género es censurable para cualquier gobierno, pero que se lo haga en un contexto de gran debilidad política resulta sorprendentemente. El sentido común indica que contando con una pequeña minoría de senadores oficialistas la estrategia recomendable es eludir potenciales conflictos de manera que sea menos difícil sumar apoyos.

Sin embargo, nuevamente se toman decisiones que innecesariamente alejan la posibilidad de lograr acuerdos.

Un mínimo de pericia política lleva a no adoptar una posición negacionista con la “agenda de género”. Sin embargo, el gobierno adopta un planteo retrógrado que colisiona con las tendencias internacionales. Se pasa por alto que hay una amplia conciencia, especialmente entre las mujeres, de que la representación equitativa en puestos de poder es un requisito esencial para el desarrollo de políticas más inclusivas y efectivas que reflejen la diversidad de la sociedad.

El techo de cristal en la función pública

A pesar de los avances legislativos y las políticas diseñadas para promover la igualdad de género, como la Ley de Paridad de Género en Ámbitos de Representación Política, la realidad muestra que la proporción de mujeres en posiciones de liderazgo y decisión aún es escasa. El desbalance es derivado de barreras culturales muy arraigadas. Esto remarca la necesidad de un compromiso más fuerte y medidas efectivas que garanticen la equidad de género en todos los niveles de poder.

La sub representación femenina en la política afecta la calidad de las decisiones. Las mujeres aportan perspectivas y experiencias únicas que son cruciales para abordar de manera más integral los desafíos sociales y económicos del país.

La falta de diversidad de género en los espacios de toma de decisiones conduce a una visión parcial de las políticas públicas, lo que puede resultar en decisiones que no consideran completamente las necesidades y derechos de toda la población. Además, la escasa representación femenina perpetúa estereotipos de género y limita el potencial de las futuras generaciones.

Como trasfondo de este desbalance aparecen las diferencias en la asignación de responsabilidades dentro del hogar. Particularmente, el cuidado de menores y ancianos está mayoritariamente a cargo de mujeres. Las evidencias muestran que en América Latina y el Caribe, el trabajo de cuidado no remunerado dentro del hogar asumido por las mujeres supera el promedio de la OCDE. De estas desigualdades se derivan dificultades adicionales para desempeñar actividades fuera del hogar en comparación con los varones.

Esta situación alerta sobre la importancia de que en la asignación de puestos públicos de mayor jerarquía se tenga especial sensibilidad para no reproducir prácticas discriminatorias. Sin embargo, el gobierno, frente a dos bajas en la Corte, una de cada sexo, opta por enviar el pliego de dos varones. Esto, a pesar de que hay varias juristas mujeres con suficientes antecedentes como para integrar la Corte

El gobierno sigue acumulando fracasos

El gobierno viene acumulando fracasos en el procesamiento de sus principales iniciativas. El DNU fue fuertemente cuestionado en la Justicia y en el Senado fue rechazado por una amplia mayoría. La ley ómnibus no pudo avanzar en su tratamiento en Diputados. Apenas iniciado su tratamiento fue retirada ante la evidencia de que venía recibiendo votos negativos por parte de la mayoría de los diputados.

En la semana que pasó, cuando en el Congreso estaba avanzando el tratamiento de cambios en las normas previsionales el gobierno se apresuró a regular el tema a través de un DNU. Los antecedentes jurisprudenciales indican que la estrategia será rechazada por la Justicia. Es decir que estamos en camino de otro fracaso.

El proponer dos varones para la Corte, más allá de los antecedentes de cada uno de ellos, es también una estrategia de muy baja viabilidad política. Infringir semejante acto discriminatorio, cuando no hay necesidad de hacerlo, llevará seguramente a que el gobierno sufra otro fracaso.

Impericia instrumental

El gobierno seduce a una parte importante de la sociedad con ideas disruptivas. Sin embargo, no logra instrumentarlas. La principal razón no es por factores externos sino por una gran incapacidad para gestionar las iniciativas. Las impericias políticas y de gestión son la principal causa de que las ideas no se llevan a la práctica.

En un contexto de minoría dentro del Congreso, el gobierno necesita sumar apoyos de la oposición. Sin embargo, se empecina en potenciar los disensos. Un ejemplo ilustrativo de estas costosas inconsistencias es no considerar la equidad de género al proponer la renovación de los miembros de la Corte.

La decisión del gobierno de nominar exclusivamente a hombres para la Corte, en un contexto de notable falta de equidad de género y en medio de una serie de fracasos políticos, subraya la importancia crítica de promover una representación más equitativa en todos los niveles de poder. La persistencia en políticas que ignoran la agenda de género no sólo es regresiva, sino que también socava la calidad y eficacia de la toma de decisiones, perpetuando estereotipos y limitando el potencial de futuras generaciones.