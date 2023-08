Cómo sigue y qué esperar de una economía híper sensibilizada

Cimbronazo electoral, mazazo político, cisne negro, castigo al establishment del sistema partidario de magnitudes bíblicas. Elija la calificación que quiera. Cualquiera se ajusta con bastante justicia a lo que dejaron las primeras del domingo pasado. La aparición en escena de Javier Milei y su plataforma libertaria, con serias chances de gobernar desde diciembre, genera un impacto inédito que llevará tiempo de digerir.

Mientras la política de partidos establecidos intenta acomodarse en su esquina, la macro recibió los primeros impactos que la dejaron en la lona y al borde del KO. La devaluación del tipo de cambio oficial y suba de tasas sirvió de poco y nada. Sólo corrió un poco el arco, dejando más argentinos en el campo de la pobreza. El dólar informal no necesitó tiempo para dispararse y aunque a final de semana cerró en torno de los $730 –tras llegar a $800 en Córdoba- la brecha quedó intacta en su rango del 100%.

El impacto más crudo se vió esta semana: un traslado a precios de los nuevos valores de la divisa con una celeridad y magnitud que nunca se había visto. En los libros de economía el pase a precios se identifica como pass through pero nunca es tan pleno ni tan rápido. Debería llevar meses antes de que se traslade a precios todo el valor que perdió una moneda –o ganó el dólar-. Nada de eso pasó ahora. La devaluación del 22% del tipo de cambio oficial fue seguida de un incremento en los precios de miles de bienes –se espera algo similar de los servicios- en igual magnitud y en algunos casos muy por encima de eso. Cobertura sobre costo de reposición, básicamente, algo que los comerciantes, empresarios y agentes de la economía argentina conocen muy bien.

¿Qué viene después de esto? Es difícil que se elimine la volatilidad que supimos construir después de las PASO, pero hay algunas señales tranquilizadoras. El blue yendo a una zona de $730/$740 después de volar por encima de $800 puede ser una. La cotización de ADRs argentinos (los títulos de empresas locales que cotizan en la bolsa de Estados Unidos) puede ser otra.

Así, tras una fuerte caída que cortó un rally de muchos meses, algunos papeles de empresas argentinas recortaron pérdida y volvieron a sus valores pre PASO. Fue el caso de YPF, Pampa, Edenor, TGN, por mencionar algunas.

Gustavo Guelbert, economista, docente y director en Becerra Bursátil marca que una suerte dispar están teniendo los bonos soberanos, papeles donde la definición política sobre quien puede ser el próximo mandatario lo es todo.

“Está claro que el consenso en el mercado era que ganaba Juntos por el Cambio y se esperaba luz para saber si era Bullrich o Larreta. Ese panorama confirmaba una reducción de la incertidumbre. El punto es que no solo ganó Milei, sino que ganó en todos lados. Y ahora la discusión es si Milei está en un piso o un techo”, dice.

“El mercado hoy está viendo que el único puente que dejó tendido Milei fue con Mauricio Macri, todavía no se le conoce equipo definido y no se sabe bien que pueda hacer de todo lo que dice que quiere hacer. Hay que mirar dos cosas distintas. Uno, los desequilibrios de la macro. Ahí puede haber un consenso entre los tres espacios sobre lo que hay que hacer para el déficit fiscal, el tipo de cambio, las reservas. Esa fue la buena noticia que leyó el mercado cuando se descartó a Wado, apareció Massa y se fue corriendo todo al centro. Era evidente que el tipo de cambio estaba atrasado, pero con esto que pasó el pass trouhg fue muy rápido. En lugar de generar un achicamiento de la brecha eso se mantuvo, porque la escasez de dólares es evidente y la bandera de Milei es la dolarización. Y a $350 no dolarizas. Dolarizas más cerca de 700/800. El mercado puso en precio eso”, explicó.

Para el ejecutivo, la debilidad puntual es que “todos sabemos que el Banco Central no tiene poder de fuego y la única herramienta que le queda es la tasa de interés. El tema es que el aumento de 20 puntos de la tasa se trasladó a los precios de la economía porque es el precio inter temporal del consumo”.

-¿De acá a octubre ven otro retoque de tasa? Porque el dato de inflación de agosto va a presionar…

-Claro. Si hace falta la van a tener que tocar, ya está en niveles altos, pero sigue estando en negativa. Puede cambiar el mapa con poder de fuego si llegan los dólares del FMI, hoy no tienen con qué. Para la economía real vamos a empezar a ver algunas medidas, cuestiones espasmódicas y de un solo tiro, tratando de equilibrar un poco a los que perdieron. Pero el desembolso del Fondo es condición indispensable.

-¿Vamos a seguir viendo volatilidad o se puede calmar?

-Vemos mucho ruido, va a seguir la volatilidad en las variables financieras. La macro se termina acomodando, el desembolso con el Fondo es muy importante y el Plan Platita puede ser un paliativo importante. Lo que preocupa es que la herramienta es la tasa de interés, que es un remedio con efectos adversos fuertes. Ya lo vivimos con tasas altas y con inflación más baja. Hoy un problema serio es si hay una corrida de pesos. Si la gente que tiene un plazo fijo no lo renueva y va a un fondo T+0 por unos días a ver qué pasa. Esos pesos empezaron a salir del circuito y es un problema. Leña al fuego.

Más cerca de la palabra con h. “La situación actual es muy difícil porque es muy difícil de sortear y si tenés un mal diagnostico va a ser peor. Es una situación que se presta para la volatilidad y la incertidumbre que le imprime Milei no hace más que acelerar esta incertidumbre inicial. Hay que tener mucho cuidado con lo que planteas. Hay muchos discursos electorales, como esto de sacar el cepo en un día, que alientan la idea de un fogonazo inflacionario”, marca el economista Alfredo Schclarek Curutchet.

“Qué puede hacer el gobierno es difícil decir porque cada vez que salen a decir algo se alienta una mini corrida, se disparan los precios. Esta semana hay productos que subieron 50% en pocos días. Es difícil pensar que pueden hacer, probablemente no tengan que hacer nada. Estamos viendo un pass through directo en días, lo que en otros países lleva años. No sé si hay margen para anuncios que cambien la situación. Cualquier medida que le lleve calma a los mercados le genera costo político al gobierno. ¿Qué incentivos pueden tener para hacer algo bien después de tres años y medio en que hicieron todo mal?”, plantea el economista Fabio Ventre.

-¿Hay ancla para evitar una híper?

-Bueno, ahora prometieron sostener el tipo de cambio a $350 hasta octubre. Es difícil que lo puedan hacer. Creo que estamos más cerca de una híper como nunca en los últimos 30 años. Esta semana los precios subieron a más de dos dígitos en días. En este contexto estamos más cerca. No estamos en una híper, subieron mucho y algunos precios ya se estabilizaron, pero esa tregua se puede romper fácilmente por parte de un anuncio errático del gobierno o por parte de quien puede ser gobierno. Creo que la mejor ancla es que sean responsables y empiecen a hacer las cosas de forma seria.