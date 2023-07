‘Con el diario del lunes’, con Passerini, Juez, Vilches, Del Caño y Orgaz

“Con el diario del lunes”, la co-producción entre Perfil Córdoba, Punto a Punto y los SRT que se emite todos los lunes a las 20 por Canal 10, tuvo como invitados a Daniel Passerini, Luis Juez, Laura Vilches, quien llegó acompañado por el candidato a vicepresidente de la izquierda, el cordobés Nicolás Del Caño y César Orgaz, candidato a intendente de Encuentro Vecinal.

En primer término, Passerini, candidato a intendente de Hacemos Unidos por Córdoba se mostró confiado de cara a los comicios del próximo domingo y volvió a referirse a las causas de narcotráfico y narcomenudeo que involucran a familiares de dos de sus candidatos.

“Leí la nota en Perfil Córdoba y me parece que ahora Rodrigo de Loredo está más obligado que nunca a tomar una decisión, ya que ahora reconoció que está al tanto del problema. Antes no había hablado del tema. Ahora, asegura que sabe de la situación. La clase política no quiere que la cuestión del narcotráfico entre a la política, eso no se negocia”.

Por su parte, Luis Juez, rompió el silencio en los medios de Córdoba tras las elecciones del 25 de junio. “Hice una campaña como nunca en mi vida, recorriendo la Provincia de punta a punta, pero no alcanzó. Ahora, hay que bancarse lo que venga”, sostuvo. Y añadió respecto a algunas figuras de Juntos por el Cambio: “Me soltaron la mano, parecía que no querían ganar Córdoba”.

En tanto, Laura Vilches, candidata a intendente por la izquierda contó parte de su estrategia electoral, poniendo el foco en la necesidad de generar nuevas políticas “que ni Hacemos por Córdoba ni Juntos por el Cambio van a implementar”. Del Caño, por su parte, sostuvo que “parte de los desencantados del kirchnerismo, que no quieren votar a Sergio Massa, pueden optar por la izquierda”.

En el último bloque, César Orgaz, candidato a intendente de Encuentro Vecinal, precisó que “la propuesta del espacio es el control. No creo que haya una polarización tan grande como ocurrió en la elección provincial, lo que permite vislumbrar que puedan entrar más fuerzas al Concejo Deliberante”.