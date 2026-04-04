“Con los ATN, Javier Milei repite lo peor del kirchnerismo: sólo beneficia a provincias amigas”

El Consejo Federal de Intendentes (Cofein) volvió a exhibir músculo político en la última reunión realizada en Entre Ríos. Con representantes de 14 provincias, el bloque de jefes comunales del interior reafirmó un diagnóstico común: la asfixia financiera de las ciudades se profundiza y los municipios están quedando desprotegidos. Mientras la Nación retira el financiamiento, la demanda de comida, salud y transporte explota directamente en la cara de los intendentes.

Daniel Passerini, uno de los impulsores del espacio, destacó en diálogo con Perfil Córdoba que la reunión fue “muy buena” por su carácter federal y plural, aunque el escenario que describen los mandatarios es crítico. La preocupación central radica en la “pinza” que aprieta a los municipios: por un lado, la caída de recursos propios y coparticipables por la recesión; por el otro, el aumento insistente de la inflación y una demanda de servicios públicos que no para de crecer.

Según los intendentes, el abandono de funciones básicas por parte de la Nación —desde vacunas hasta subsidios al transporte— está obligando a las ciudades a estirar presupuestos ya agotados para evitar el colapso social. Lejos de una postura meramente confrontativa, el Cofein busca institucionalizar sus reclamos en el Congreso. Con una agenda que incluye reuniones con Diego Santilli, Victoria Villarruel y Martín Menem, los intendentes apuestan a leyes que garanticen la coparticipación de los Adelantos del Tesoro Nacional (ATN) y del impuesto a los combustibles. “Nos reunimos más que para preocuparnos, para ocuparnos”, sintetizó Passerini a este medio, marcando el pulso de un conflicto que promete escalar si no hay respuestas de la Casa Rosada.

—¿Cuál es el balance que hace de este nuevo encuentro en Paraná y qué clima se percibió entre sus pares?

—Fue una reunión muy positiva donde primaron el federalismo y la pluralidad. Estuvimos representadas 15 provincias con un mismo diagnóstico: somos el nivel de la democracia que está en contacto directo con los vecinos y notamos que la situación está empeorando. Hay cada vez más demandas y se nos caen los recursos por el aumento insistente de la inflación. Pero más que preocuparnos, nos estamos ocupando. Por eso planteamos audiencias con Diego Santilli, Martín Menem y la presidenta del Senado, Victoria Villarruel.

—Usted mencionó que los municipios están absorbiendo lo que la Nación deja de financiar. ¿Cómo se traduce eso en números concretos para la ciudad de Córdoba?

—Es muy gráfico. A fines del 2025 incrementamos un 26% la cantidad de prestaciones de salud en nuestro municipio; es gente que se desplazó de la obra social al sistema público. Por otro lado, la demanda de personas con problemas sociales críticos se multiplicó por seis: pasamos de 540 casos en pandemia a 3.100 hoy. Pero no solo la falta de comida, sino de la gente con consumo problemático. Además, la Nación no manda vacunas, no paga el Plan Sumar, desfinancia el sistema y solo lo afrontamos la Provincia y el municipio mientras vemos cómo cae la coparticipación. Venimos sintiendo el hecho de que nos tenemos que hacer cargo de todo lo que el Estado nacional abandona.

—Hay un reclamo muy fuerte por los Adelantos del Tesoro Nacional (ATN). ¿Qué está pasando con esos fondos?

—La Nación no distribuye 740.000 millones de pesos que podrían ser divididos entre las provincias. Hoy el Gobierno lo usa de manera arbitraria, exactamente como lo hacía el kirchnerismo con las “provincias amigas”. Se están repitiendo las peores prácticas. A nosotros no nos ha llegado un peso de ATN, mientras vemos que a otras provincias sí. Por eso pedimos la coparticipación de esos fondos para que dejen de ser un manejo discrecional.

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—El Gobierno nacional suele usar el concepto de “equilibrio fiscal” como bandera. ¿Cómo se posicionan los intendentes ante esa premisa?

—Lo decimos claramente: no somos degenerados fiscales, somos comprometidos sociales. Trabajamos todos los días para no tener déficit fiscal, pero fundamentalmente para no tener déficit social. Somos austeros por naturaleza y eficientes por obligación porque si nosotros no damos respuestas, la gente queda a pie o sin salud. Por ejemplo, la carga impositiva del combustible representa el 40% de su valor, y los municipios apenas participamos con el 1,7% de esa estructura, pero somos los que sostenemos el transporte urbano.

—¿Con qué esperanza se queda tras la reunión y cuál es el próximo paso en el Congreso?

—Tenemos confianza en que nuestros planteos son justos. Un dato clave es que la diputada cordobesa Carolina Basualdo va a presidir la Comisión de Asuntos Municipales en la Cámara de Diputados y participó de la reunión en Paraná. Creemos que conoce la problemática que viven los municipios. Vamos a tener una comisión abierta para que nuestros reclamos sean escuchados y tratados. Vamos al Congreso con propuestas concretas porque, así como estamos, la Argentina no avanza. La situación es cada vez más comprometida y nosotros nos unimos por una cuestión de sensibilidad y responsabilidad.