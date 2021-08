Con Schiaretti atento a la Delta, Vigo y De la Sota aceleran la campaña en el interior

Mientras continúa la campaña en Córdoba rumbo a las Paso, y en El Panal ya decidieron el desembarco del gobernador Juan Schiaretti junto a las candidatas, tal como lo adelantó PERFIL CORDOBA la semana pasada, ahora hay dos grandes ejes que marcarán los próximos días el ritmo del Centro Cívico.

En primer lugar, tratar de contener los casos de la variante Delta en la provincia, para quitarle el rótulo de la cepa al territorio mediterráneo con el que empiezan a tallar algunos funcionarios de Nación. Y, en segundo término, ya vinculado con la campaña, acelerar las recorridas de las candidatas en el interior, después de lo que fue el acto del pasado jueves con varios mensajes claros: Schiaretti al frente de la campaña, la referencia constante y contundente al exgobernador José Manuel de la Sota y un mensaje claro al equilibrio de la transición por el que apuesta el propio mandatario provincial.

En este punto, con las presencias del intendente Martín Llaryora y el vicegobernador Manuel Calvo junto a las candidatas Alejandra Vigo y Natalia de la Sota.

La Delta en la mira. Después de casi un mes se volvieron a reunir los intendentes con los ministros Facundo Torres y Diego Cardozo, de Gobierno y Salud, respectivamente. Y entre las distintas discusiones que se dieron en el ámbito del encuentro, el mensaje que bajaron las autoridades provinciales a los jefes comunales fue claro: profundizar los cuidados para contener la nueva cepa.

Concretamente, lo que les pidieron fue reforzar el cuidado de los viajeros que regresan del exterior, que haya un respeto y un control en el aislamiento que deben hacer, y que se respeten los tiempos de los PCR para volver a sus distintas actividades.

Sin embargo, lo más sustancioso que reconocieron los intendentes después de la reunión es que en la Provincia barajan abrir el debate por la obligatoriedad de la vacunación. “Hay mucha gente que no se vacunó. Y ahí tenés de todo, desde gente que no está informada, no tiene acceso a la tecnología y en su momento no se vacunó; hasta aquellos que no lo hicieron porque están en contra de las vacunas.

Se viene una reunión de los gobernadores con el Presidente, parece que primero pasará por el Congreso y después llegará a la Unicameral”, reconoció un intendente a este diario.

Discusión que no se dará antes de las Primarias según reconocen todos. Oficialismo y oposición.

Lo cierto es que la cepa Delta, a pesar de la baja ocupación de camas críticas en Córdoba (Cardozo dijo que no se llega al 20%) es uno de los temas que preocupa a Schiaretti y así lo hicieron saber los ministros a los intendentes.

La campaña del federalismo. En Hacemos por Córdoba reforzarán el discurso del federalismo con el que empezaron las recorridas Vigo y De la Sota; y que luego de plegaron el resto de los candidatos. Es más, en el acto del jueves, de los momentos que generaron más expectativa pasaron por ahí: la discusión de la inequidad de los subsidios y la falta de federalismo de la Nación.

Ayer, en la previa a una recorrida por Río Cuarto que hicieron las candidatas junto a Schiaretti, el propio gobernador publicó en su cuenta de Twitter: “es en Buenos Aires donde se libran las batallas para defender a Córdoba. todos a la hora de trabajar nos ponemos de acuerdo y vamos para adelante. Y eso se llama confianza y certeza, y es la base de nuestro modelo de gestión cordobés”.

Schiaretti insiste con la Gestión Córdoba como marca registrada para tratar de saltar la grieta. Y es con ese mensaje que encararon una de las últimas recorridas intensas por el interior tanto Vigo como De la Sota, que en los últimos días estuvieron en el sudeste y el sur provincial.

Esas son las dos regiones que preocupan la disputa por los votos –y los intendentes- con el Frente de Todos. En San Justo, Punilla, Córdoba y el Gran Córdoba, hay tranquilidad con los números que llegan al Centro Cívico.

Por lo tanto, mientras miran de reojo las disputas en Juntos por el Cambio, donde saben qué lista les conviene que se termine imponiendo; y analizan el impacto de la figura del presidente Alberto Fernández entre sus candidatos cordobeses, en el entorno de

Schiaretti moderan la expectativa para el 12 de septiembre hacer una elección que les podría traer un buen resultado.

“Si entre Negri y Juez siguen limándose, sin sacarse diferencias, y la lista del FdT no arranca, nosotros vamos a acelerar en el interior y contener en la Capital. A la pelea por el voto volátil la vamos a dar con la certeza y previsibilidad que representa Schiaretti”, se entusiasmó un hombre fuerte en el armado del oficialismo provincial.