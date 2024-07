ConArte CBA se consolida en la ciudad y atrae miradas de artistas del exterior

Ya en la cuenta regresiva, desde hoy domingo los organizadores de Con Arte CBA, iniciaban el montaje de las casi quinientas obras de arte que podrán verse a partir del jueves en Miralejos Office, uno de los edificios ubicados en Parque Empresarial Aeropuerto (PEA).

Al frente de esta exposición múltiple de arte se encuentran Gracia Escarguel y Mariano Castañeda –también artistas–, quienes desde hace muchos años se dedican al armado de muestras en Córdoba, visibilizando no solamente el arte local sino también dándole cabida a artistas de otras plazas. “Este año hemos tenido más de 1.500 consultas. La convocatoria cerró el 16 de junio y todavía nos siguen llamando para participar. Además, hemos tenido muchas consultas de otros países: nos han escrito de España, de México y Brasil, aunque esas participaciones son complicadas por lo que supone el traslado de las obras de ar te, que es a cuenta de los mismos artistas”, detalla Castañeda.

Aun así, este año la feria tiene una alta participación de artistas de otras provincias como Santa Fe, Mendoza y Buenos Aires y ya se cuela en el calendario anual de ferias de arte gracias a una puesta de calidad en materia de montaje, iluminación y cuidado tanto de las obras como de los artistas.

La propuesta. Esta segunda edición consolida su crecimiento pasando de los 700 metros cuadrados que abarcaron en la edición del año pasado a más de 2.000 m2 este 2024. Además, de los 80 artistas que participaron en 2023, este año pasaron a 138. En total, se expondrán unas 500 obras, sin contar las seis instalaciones distribuidas entre la planta baja y el segundo y tercer piso.

“Habrá tres instalaciones que van a marcar verticalmente la muestra, luego habrá otras más pequeñas en las escaleras y otros espacios. Van a ser seis instalaciones en total. En la planta baja vamos a ubicar la trastienda, que irá sobre pared en la sala de ingreso y va a haber una cafetería también. Luego, en el segundo y tercer piso estará la muestra en sí, con toda la panelería”, detalla el organizador.

En la planta baja también habrá una instalación de realidad virtual y otra del artista Luciano Colman.

Entre las disciplinas que estarán en exposición destacan pintura, dibujo, acuarela, óleo, collage, grabado, pastel, arte digital, joyería contemporánea, textil, cerámica, art toy, fotografía, talla en piedra y esculturas (interior y exterior).

Para ver y comprar. Todas las piezas artísticas estarán a la venta, con rangos de precios que van desde los $ 40.000 hasta los US$ 6.000. “Todos los precios de las obras estarán a la vista. De los artistas que han fijado los precios de sus obras en dólares, el grueso promedia los US$600 y del listado de precios en pesos, el promedio es de $ 250.000”, dice Castañeda.

En un año complicado a nivel económico y social, el organizador se muestra positivo en cuanto a los visitantes y las ventas. “Creo que nos va a ir bien, siempre hemos vendido y estimo que este año también se va a vender. Claro que no es como el año pasado, soy consciente de ello, pero a mí por ejemplo me consultan mucho y este año, en lo personal, he vendido mucha obra”, reflexiona.

Entre los artistas en exposición se cuentan Marcos Acosta, María Dolores Aparicio, Diego Arrascaeta, José Benito, Ernesto Berra, Carolina Undiano, Roger Mantegani, Paula Lavoisier, Julia Andreu, Danna Actis, Hernán Allende, Olga Cabello, Antonia de la Torre, Susana Lescano, Boyo Quintana, José María Suhurt y Magdalena Roglich, entre muchos otros.

Para visitar

ESCULTURA. ‘Entre lazos’, obra de Carolina Buteler (2024); una de las más de quince disciplinas presentes en la feria.

Asentada en Miralejos Office, Torre 2, planta baja, 2o y 3er piso (Parque Empresarial Aeropuerto), ConArte CBA 2024 podrá visitarse desde este jueves 25 hasta el domingo 28 de julio.

La feria es de entrada libre y gratuita (y estacionamiento sin cargo) y sus horarios de visita serán de 15 a 20.