Conflicto docente en llamas: UEPC rechazó la oferta salarial de la Provincia y anunció un paro

El frío receso invernal no servirá para bajar la temperatura del caliente conflicto entre la Provincia y los docentes por la paritaria. Es que la UEPC rechazó por mayoría, aunque en una votación muy ajustada, la segunda oferta que hizo el Gobierno y convocó a un paro que afectará el reinicio de las clases luego de las vacaciones.

En la Asamblea Provincial de delegados departamentales de la UEPC que se llevó a cabo este viernes en Córdoba resolvieron rechazar (64 a 57) la segunda propuesta salarial del Gobierno, por lo que la discusión entrará en un compás de espera hasta después de las vacaciones de invierno.

Pero las clases no reiniciarán de forma normal a la vuelta del receso ya que el gremio docente también anunció un paro por 48 horas, que serían los días lunes 22 y martes 23 de julio. La Provincia descontará a quienes adhieran a la medida de fuerza.

La mayoría de los delegados departamentales sostuvieron en la votación de este viernes el mandato de sus regiones de rechazar la oferta gubernamental. Sin embargo, la asamblea estuvo muy dividida porque había 15 departamentos que estaban a favor de aceptar la oferta salarial.

Los delegados que votaron no rechazar consideraron que la propuesta “era sensata y mejoraba sustancialmente la primera oferta” que hizo la Provincia. Sin embargo, se impuso la mayoría a través del peso que representan las delegaciones de Capital, Río Cuarto y San Martín, en las que tiene una fuerte incidencia la política partidaria.

Este sector sigue firme en exigir que el aumento sea del 80% e impacte en todo el escalafón docente y que las sumas vayan al salario básico. Todo eso sumado a la cláusula gatillo del 100% sujeta a inflación y no a la recaudación.

La política partidaria trabó la negociación

Así lo consideró David Consalvi, secretario general del Gobierno de Córdoba, quien además aseguró que no habrá más ofertas salariales. Y al no haber un acuerdo salarial no hay un marco de referencia para liquidar aumentos en los próximos meses.

“En la última propuesta garantizamos el salario docente inicial más alto de la Argentina. Querían cláusula gatillo, le dimos es cláusula. Se mantiene el Fonid que sacó el Gobierno nacional y se mantiene el boleto de transporte gratuito”, manifestó en Cadena 3.

El funcionario expresó su preocupación porque considera que “la discusión salarial pasó a un segundo plano y han primado posicionamientos de partidos políticos de izquierda”, en clara alusión a la delegación capital de la UEPC que conduce Franco Boczkowski, un dirigente del Polo Obrero.

“Siempre tensionan para que fracase el proceso de una validación de una propuesta salarial. Esa tensión con acciones extremas en las calles condiciona el debate y no permite atender un legítimo pedido de nuestros docentes de ver cómo se les recompone el salario y cómo se le genera un esquema de aumentos mes a mes”, aseguró Consalvi.