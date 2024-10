Conocé a todos los nominados al premio Empresario 2024 de la revista Punto a Punto

El evento más importante para el empresariado cordobés que reconoce su labor y crecimiento durante todo el año ya publicó las ternas y los nominados que participarán por el gran premio de este año. El empresario del año será reconocido por Punto a Punto en una ceremonia que se celebrará el próximo 30 de noviembre en los salones del Hotel Quino Centenario.

Las diferentes ternas y las empresas o referentes que las componen fueron seleccionados por directivos de la Unión Industrial de Córdoba, de la Bolsa de Comercio de Córdoba, de la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba, de la Fundación Mediterránea y por el presidente del Grupo Punto a Punto, Agustín de la Reta.

La instancia de votación, en la que participarán los lectores y suscriptores de Punto a Punto, se habilitará el próximo lunes 4 de noviembre. Este será el momento para que se elija entre los ternados en las 14 categorías que son parte de El Empresario del Año y los mejores del 2024.

La lista de las categorías y sus nominados son:

El Empresario del Año

Juan Santiago (Santex). Su empresa, Santex realizó una inversión de 1,5 millones de dólares en Santex Lab, un laboratorio de inteligencia artificial destinado a generar nuevos negocios en colaboración con los clientes. La firma tecnológica cuenta con 1.000 colaboradores, 600 de ellos en Argentina, y tiene presencia en 18 países y más de 100 ciudades. Entre sus principales mercados se destacan Estados Unidos, Canadá, Europa y América Latina. Para este año, la compañía se propone crecer un 40% en facturación y cantidad de colaboradores. Además, posee oficinas en Rosario, Buenos Aires, Córdoba, Lima (Perú), Florida y California (Estados Unidos), mientras que en otros países operan a través de coworkings. También promueven la adopción responsable de la tecnología y realizan numerosas acciones de impacto social con la Fundación “Tecnología con propósito”.

Sebastián Parra (Familia Parra). Como director ejecutivo de Familia Parra, Sebastián Parra lideró la apertura de un nuevo espacio para la comercialización de motovehículos para la marca QJ Motor en Córdoba, con una inversión cercana a los $320 millones. Con esta nueva sucursal, la empresa amplía su portafolio de soluciones de movilidad y se consolida como la única en la provincia en comercializar productos de esta reconocida marca china. Familia Parra se especializa en la venta de vehículos 0 km y usados, además de motos y opciones de movilidad sustentable en Córdoba y San Luis. Cumplieron 20 años comercializando Citroen, dando cuenta el respaldo que lograron de una marca internacional. En su rol de dirigente empresario Parra participa como director en Acara y como consejero titular en Adec para el diseño de políticas públicas municipales.

Ivana Cavigliasso (Prodeman). Con más de 40 años en el mercado, Prodeman es una de las empresas líderes en el sector manisero a nivel nacional e internacional. Su portafolio incluye maní confitería, blancheado, tostado, frito, garrapiñada, con chocolate, y derivados como pasta y manteca de maní. La empresa exporta a más de 40 países, entre ellos Países Bajos, Reino Unido, Australia, Sudáfrica y China. Además, ha diversificado su producción con la comercialización de legumbres bajo la marca Maní King, reconocida en el mercado interno por su calidad y estándares internacionales. Con más de 650 empleados, Prodeman tiene operaciones en diversas provincias como La Pampa, Buenos Aires, Tucumán y San Luis. Es presidente del board de la Cámara Argentina del Maní, promoviendo la inserción internacional del cultivo.

La Empresa del Año

Grupo Proaco. La compañía lleva adelante una inversión en etapas de cerca de US$200 millones para concretar el proyecto Pocitos, un imponente complejo de 137.000 m2 que incluye tres torres de 36 pisos, un centro comercial, oficinas y un amplio estacionamiento. La primera torre de este desarrollo se convirtió en un hito al ser sede de la última edición de Casa FOA Córdoba. En paralelo desarrolla la urbanización “Docta”, bajo el concepto de una ciudad de ´15 minutos. Recientemente, su CEO, Lucas Salim anunció la construcción de dos torres residenciales y un edificio corporativo en barrio Villa Cabrera, como parte del proyecto "Distrito Córdoba Shopping", con una inversión estimada en US$50 millones. Anunciaron un acuerdo con Bancor para aplicar créditos hipotecarios a sus productos.

Manfrey. La empresa láctea invierte US$3 millones en la tercera ampliación de su planta de producción de leche larga vida en Freyre, al este de la provincia de Córdoba. Esta expansión aumentará un 20% la capacidad productiva actual de 2,8 millones de litros mensuales. La operación se financió a través del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE). La ampliación incluirá una nueva línea de envasado Tetra Pak importada de Europa, lo que permitirá superar los cuatro millones de litros mensuales, implicando un incremento del 50% en la capacidad productiva. Manfrey opera en Freyre con 430 empleados dedicados a la producción, comercialización, administración y logística, y cuenta con ocho centros de distribución en Córdoba y Buenos Aires, elevando su plantel a 540 colaboradores.

En Vivo Producciones. Fundada por José Palazzo, la compañía se especializa en la organización y producción de eventos y conciertos, y es la responsable de traer a numerosos artistas nacionales e internacionales a Córdoba. Uno de los eventos más emblemáticos organizados por En Vivo Producciones es el Cosquín Rock (del que prepara la edición N°25 el año que viene), un festival que comenzó en 2001 y ha crecido hasta convertirse en uno de los más importantes de la música en Argentina y Latinoamérica. El festival ha expandido su alcance, realizando ediciones en otros países, como México, Perú, Colombia y España. Junto a DF Entertainment se encargaron de la producción local del recital de sir Paul McCartney, que implicó el desarrollo de uno de los montajes más imponentes para un show en Córdoba.

CEO del Año

DarÍo Brasca (Cordiez). Es segunda generación de la empresa Cordiez, fundada en 1982 y que se convirtió en una cadena de supermercados de capitales locales que más ha logrado expandirse en la región. Actualmente cuenta con más de 50 sucursales distribuidas en la provincia, incluyendo la capital y localidades como Río Cuarto, Villa María y San Francisco, entre otras. También desarrollaron el formato mayorista Mercamax, con sucursales en Córdoba, Jesús María y Villa del Rosario. En 2022, la empresa lanzó Mixo, un nuevo formato de tienda donde buscan potenciar una línea premium, e inició un proceso de rebranding, renovando la imagen de todas sus sucursales. Es vicepresidente de la Cámara de Comercio de Córdoba, además es miembro del Círculo Iberoamericano del Retail.

David Urreta (Lotería de Córdoba/ex Atenas). Ex dirigente deportivo y empresario argentino que ocupó roles de liderazgo tanto en el ámbito del deporte como en el sector público. Actualmente, se desempeña como presidente de la Lotería de Córdoba, donde impulsó una gestión centrada en la modernización y en la responsabilidad social, con un enfoque en la transparencia y la optimización de los recursos. Antes de asumir su cargo en la Lotería de Córdoba, Urreta tuvo una trayectoria como presidente del club Atenas de Córdoba. Durante su mandato, trabajó para fortalecer la estructura del club, enfocándose en la promoción de nuevos talentos y la consolidación del equipo en el ámbito nacional. Su gestión en Atenas también se destacó por el impulso a proyectos que buscaban mejorar las instalaciones del club.

Patricio Pie Martin (SOS Red de Asistencia). Pie Martín es un ejecutivo con amplia experiencia en liderazgo y marketing dentro de los sectores de asistencia y seguros. Actualmente se desempeña como CEO de SOS Red de Asistencia desde octubre de 2020. Anteriormente ocupó varios cargos de alto nivel en MAPFRE ASISTENCIA S.A. desde agosto de 1996 hasta octubre de 2020, incluido el de Gerente General para ONU Argentina - Ibero Asistencia S.A., Marketing Regional LATAM y Gerente Comercial para ONU. Argentina - Ibero Asistencia S.A. Patricio es Licenciado en Especialización en Gestión Directiva de la Universidad de Alcalá, además de Magíster en Marketing y Administración Estratégica y Licenciado en Publicidad de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Es directivo de la Cámara Argentina de Empresas de Servicios de Asistencia (CADESA).

Joven Ejecutivo del Año

Maximiliano Bechara (Evoltis/AJE). Es vicepresidente y Head of Business Development de Evoltis, una empresa dedicada al desarrollo de tecnologías que optimizan las relaciones con los clientes. Segunda generación en la compañía, Maximiliano se enfoca en las nuevas etapas de crecimiento del negocio, que actualmente emplea a 2,000 personas y cuenta con más de 80 clientes en Latinoamérica y España, incluyendo empresas líderes en sus sectores como Banco Galicia, Claro, Naranja X, Assurant, Arcor, Ilolay, Universidad Siglo 21, Stoller y Grido. Recientemente, fue elegido presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE), que cuenta con un nutrido entramado de jóvenes dirigentes y que tiene, una fuerte agenda de vinculación entre sectores productivos públicos y privados y tiene entre sus planes abrir nuevas sucursales de la asociación en el interior de Córdoba.

Francisco Pendas (Siro). Es director de Siro, una unidad del Banco Roela que se convirtió en una de las principales plataformas de gestión de cobranzas del país. Bajo su gestión Siro creció exponencialmente y sumó procesos de automatización que le permitieron expandir su presencia en el mercado. Así, con casi una década en el mercado, tiene más de 60.000 clientes privados y gestiones más de 1.500.000 transacciones mensualmente. Tiene asociados el cobro de alquileres y expensas de miles de urbanizaciones. También realiza la gestión de cobranzas para más de 150 pymes de telecomunicaciones y de casi un centenar de colegios profesionales.

Tania Pavan (Pintecord). Es segunda generación y actual gerente general de Pintecord Pinturerías. Tania lidera la empresa familiar que fundó su padre, Jorge Pavan, en 1982, junto a sus hermanas Agostina, Julieta y Carolina. Comenzó su trayectoria en la firma como gerenta de Recursos Humanos y hoy es una de las principales responsables de la operación. La compañía emplea a aproximadamente 150 personas y tiene locales en Córdoba, Villa Allende, Carlos Paz, Jesús María, La Falda y Villa Mercedes (San Luis).

La Pyme del Año

Okinoi. La pyme propiedad de la familia Visokolski se consolidó como una de las principales fabricantes de partes, componentes y repuestos de motos del país. Tras un incendio que afectó buena parte de sus instalaciones, la fábrica cordobesa de motopartes que tiene su sede central en Los Boulevares destinó unos US$10 millones de dólares para ampliar sus instalaciones de logística, almacenamiento y generar un nuevo showroom. Desde su planta de 30,000 m², donde trabajan aproximadamente 80 personas, Okinoi fabrica repuestos para motos, incluyendo cascos, piezas plásticas y baterías, además de una producción menor de motos.

Linfar. Linfar es un laboratorio argentino especializado en la elaboración de suplementos nutricionales a base de peptonas 100% biológicas. Con más de 40 años de experiencia en investigación y desarrollo de nutrientes bioactivos, la empresa ofrece cuatro líneas de productos y se posiciona como líder en revitalización biológica. Además de trabajar activamente para el mercado interno la empresa exporta sus productos a varios países de América Latina, siendo reconocida por su eficacia y máxima calidad.

Inforest. Es una pyme dedicada a la producción y comercialización de mochilas ignífugas para combatir incendios. Su portfolio de productos está enfocado en el combate de incendios forestales (bolsos, mochilas, herramientas, kit de motobombas, equipos de agua), incendios estructurales y en equipamiento para la protección personal como ropa ignífuga y para situaciones de rescate. Con sede en Alta Gracia, su titular es Miguel Pelaez. Recibió el Premio Día de la Industria por parte del Gobierno de Córdoba. Con certificaciones de calidad, también envía equipamiento a Brasil, Centroamérica, EEUU, Canadá y países de Europa.

Empresa Tecnológica del Año

Darwoft. Es una empresa líder en desarrollo de software personalizado, enfocada en la creación de sistemas en línea, ingeniería de aplicaciones móviles y diseño de experiencia de usuario (UX). Fundada en 2011, la compañía cuenta con más de 100 colaboradores y se especializa en acompañar procesos de transformación digital en diversas industrias. Con presencia en Argentina, Colombia y EE.UU., Cecilia Mariani, ingeniera en sistemas y CEO de Darwoft, posee 20 años de experiencia en servicios de software en corporaciones. Anteriormente, fundó la startup Fukuroo, que luego se fusionó con Darwoft, creando una empresa más robusta para ofrecer servicios de software a nivel internacional. Cecilia es considerada una empresaria referente en el sector tecnológico de Córdoba.

Kinetic. Es una empresa experta en servicios globales para el crecimiento de negocios y personas. Fundada en 2008, cuenta con más de 250 empleados y un portafolio de servicios que incluye unidades de negocio dedicadas al desarrollo de software, gestión de talentos y diseño y operación de infraestructura tecnológica. Kinetic trabaja con clientes en Argentina, Latinoamérica y Europa. Iris Gastañaga, ingeniera en sistemas, presidenta y cofundadora de Kinetic, es también docente universitaria. Su interés por conectar con las personas la llevó a convertirse en coach y conferencista en liderazgo, agilidad y gestión de proyectos, siendo una referente en Córdoba en este ámbito. Iris es reconocida como una empresaria destacada en el sector tecnológico de la región.

Arengy. Arengy se especializa en el desarrollo de proyectos de energía basados en fuentes renovables y eficiencia energética dentro de la Industria 4.0. Diseñan e implementan sistemas de gestión de energía usando tecnología IoT, y se destacan en el diseño de plantas mineras sustentables, aprovechando fuentes renovables y tecnologías disruptivas para optimizar procesos en ubicaciones extremas. También ofrecen servicios de simulación con gemelos digitales y puesta en servicio de proyectos energéticos, maximizando el uso de energías renovables. Además, contribuyen al desarrollo de cadenas de suministro locales y fortalecen la exportación con soluciones innovadoras. Su titular es Juan José Aparicio.

Entrepreneur del Año

María Virginia Els (Farfalina). Fundada en 2010, Farfalina tiene como objetivo fomentar la autonomía y determinación de personas con discapacidad. La organización cuenta con cuatro sedes en Córdoba capital, donde aproximadamente 400 usuarios —niños, adolescentes y adultos— reciben servicios que incluyen educación terapéutica, estimulación temprana, rehabilitación e inclusión escolar y laboral. Trabajando desde el marco propuesto por la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, Farfalina planea expandir su alcance por el interior de Córdoba.

Hugo Mercau (XPR). Fundador de XPR Sport Experience, una compañía dedicada a formar y acompañar a deportistas en su camino hacia el máximo potencial. A través de academias, campamentos y giras, XPR desarrolla programas en rugby, hockey, fútbol, baloncesto y vóley, con una presencia tanto regional como global. Entre sus socios se encuentran figuras destacadas como Zanetti, Scola, Milinkovic, Agulla y Aymar. Cuenta con 10 agencias Despegar, bajo la marca New Fly.

Mauro Piccini (Piccini Boats). Lidera Piccini Boats, un astillero dedicado a la fabricación de embarcaciones con sede en Villa Carlos Paz. Su enfoque en la calidad y el diseño ha permitido a la compañía posicionarse como un referente en el mercado. Este año, Piccini Boats, asumió la representación para Córdoba de los motores náuticos Honda Marine, una de las marcas más emblemáticas del rubro a nivel global. Con este nombramiento, la empresa cordobesa prevé realizar una inversión de unos $200 millones en infraestructura para la atención para venta y la realización de servicios de motores en esa ciudad de Punilla.

La Startup del Año

Tintte. Es una startup cordobesa que ha desarrollado biocolorantes a partir de bacterias, ofreciendo una alternativa sostenible a las tinturas petroquímicas. Con sede en Córdoba y presencia en Rosario y Miami, Tintte ha captado la atención de la industria y recientemente recibió una inversión de US$250,000 del fondo argentino de biotecnología SF500. Actualmente, buscan la participación de inversores ángeles estratégicos para validar su producto y llevarlo al siguiente nivel.

Dillo. Es una aplicación que busca facilitar la comunicación efectiva y comprensión mutua entre personas sordas y oyentes. Con una inversión inicial de aproximadamente US$100.000, Manuel Flores y sus socios Emiliano Alcaraz y Felipe Moreno hicieron posible la versión beta de Dillo. Dillo está disponible de forma gratuita en una plataforma web accesible. Hay interés en Dillo por parte de países como España, Malasia, Inglaterra y Uruguay

Apelie Robotics. Es un emprendimiento que aplica robótica e inteligencia artificial para potenciar la industria agroalimentaria. Han desarrollado un sistema para el sector de carne avícola que integra robots, monitores de temperatura y humedad, cámaras, sensores de silo y caudalímetros, junto con una aplicación móvil que recopila datos en tiempo real. El objetivo de Apelie Robotics es liderar el desarrollo de la robótica colaborativa en la región, ofreciendo una oportunidad significativa para mejorar la calidad, productividad y sostenibilidad de la industria alimentaria en las ciudades.

El emprendimiento del Año



GreenPark (Grupo Betania). GreenPark es el condominio de Grupo Betania ubicado en Valle Escondido. Recientemente, inauguraron la Torre III y lanzaron la comercialización de la Torre IV. Este desarrollo se ha consolidado como un éxito comercial, con las tres primeras torres completamente vendidas y habitadas. Cuando esté finalizado, GreenPark abarcará 29.134 metros cuadrados e incluirá cinco torres, 151 condominios, 223 cocheras cubiertas y 80 descubiertas. Las dos primeras torres, inauguradas en 2020, suman 47 condominios, y la Torre III, recientemente inaugurada, agregó otras 40 unidades, vendidas antes de su finalización. La Torre IV, anunciada recientemente, ofrecerá 32 unidades más. Este proyecto destaca por su diseño moderno, seguridad 24 horas y amenities que garantizan comodidad a sus residentes.

Concesionario Case IH en Monte Maíz (Semtraco). Semtraco, concesionario oficial de Case IH, ha inaugurado su nueva Casa Central en Monte Maíz, Córdoba, tras una inversión de 4,5 millones de dólares. Este espacio convierte a Semtraco en el concesionario exclusivo de Case IH más grande de América Latina, marcando un hito en su expansión y reflejando su compromiso con la innovación y la agricultura sustentable. Las instalaciones, que abarcan más de 5.000 m², están diseñadas para ofrecer un servicio integral y de alta calidad, con infraestructura moderna y tecnología avanzada que apoyan a los productores agrícolas de la región. La nueva sede permite a Semtraco fortalecer su red de servicios y reafirmar su rol como líder en el mercado.

Nueva planta de Nutrifarms en Despeñaderos. Nutrifarms, empresa líder en nutrición porcina, inauguró una nueva planta en Despeñaderos, duplicando su capacidad productiva y automatizando sus procesos con tecnología avanzada proveniente de China. Esta inversión de 3,5 millones de dólares, por parte del grupo Dos Ríos, permite una operación 100% automatizada en una planta que ahora cuenta con 6.000 m² y una capacidad de 5.000 toneladas mensuales. Nutrifarms, que emplea a 80 personas, también ofrece un sólido servicio de postventa y tiene una red de 13 distribuidores en el país. Como parte de su compromiso con la sostenibilidad, la planta cuenta con una instalación de biodiésel que permite el procesamiento de aceite para autoconsumo, fortaleciendo así su estrategia de eficiencia energética.

CFO del Año

Jesica Corro (Ayi & Asociados). Es responsable del área financiera de la empresa tecnológica que cuenta con más de dos décadas de trayectoria y más de 200 colaboradores. La empresa se dedica al desarrollo de soluciones IT con alto valor agregado y de innovación, generando servicios y productos IT personalizados que se adaptan a tus necesidades específicas de cada industria. Entre otros sectores trabajan con la banca, los seguros, el consumo masivo, la salud, la educación, la agricultura, la energía y el sector público.

Sergio Giraudo (Gastaldi Hnos). A cargo del área financiera la empresa que es uno de los referentes en la producción y comercialización de maní. La compañía argentina con más de 90 años además de destacarse como productora de maní tiene presencia en más de 15 variedades de harina y es acopiadora de cereales. La compañía debutó en el mercado de capitales hace dos años con una primera emisión de Obligaciones negociables por US$2,5 millones. Este año la empresa replicó la experiencia con un programa de emisión de Obligaciones Negociables por hasta US$5 millones para financiar capital de trabajo y expandir su capacidad de producción actual.

Lucio Ferez (Ecipsa). Es responsable de la estrategia de financiamiento de la compañía desarrollista y de las acciones para captar fondos que el permiten encarar los ambiciosos proyectos de la firma. Este año, a través del Fideicomiso Financiero Privado MilAires, (calificado A+ por FixScr asociada a la internacional FitchRatings) colocó el equivalente a US$22 millones en ON, con posibilidad de ampliación, en oferta pública, a US$ 50 millones para continuar expandiéndose. La desarrollista, presidida por Jaime Garbarsky, sigue apostando al crecimiento a través de sus marcas Natania y MilAires e iniciará un desarrollo en el ex predio de Nobleza Piccardo, en Buenos Aires. Simultáneamente, fortalece su expansión internacional, con el ingreso de Natania a Paraguay. Actualmente, tiene presencia en seis países y este año firmó un acuerdo con Crystal Lagoons para operar en San Pablo, Brasil, Además, abrió oficinas corporativas en Israel y también desarrolla proyectos en Florida, Estados Unidos, y en Costa del Este, Panamá.

La Empresa Exportadora del Año

Bertotto Boglione SA. Cuenta con más de 70 años en la fabricación de tanques metálicos y plásticos, estaciones portátiles de combustible, y sistemas de almacenamiento y despacho de líquidos para distintas industrias. Con una planta en Marcos Juárez, Córdoba, y un centro logístico en Chile, la empresa emplea a 350 personas y produce alrededor de 2,000 tanques anuales de acero y polietileno en varias capacidades. Es proveedor de compañías petroleras en Sudamérica, el Caribe, Centroamérica, África y Medio Oriente. La expansión de Bertotto Boglione se respalda con su operación en Argentina y Chile, consolidándose como un referente regional en infraestructura de combustible y soluciones de almacenamiento líquido.

Tedequim. Es un laboratorio cordobés con más de 35 años de experiencia, especializado en productos odontológicos de alta calidad. Fundada en 1987, la empresa trabaja junto a profesionales de la salud dental, desarrollando productos innovadores bajo estándares internacionales como ISO 13485, ANMAT, BPF y FDA. Su línea incluye blanqueadores dentales, productos para endodoncia, desensibilizantes, fluoruros, desinfectantes y hemostáticos, entre otros. Actualmente, sus productos se distribuyen en Argentina y otros mercados clave, como Chile, Bolivia, Paraguay, Omán, Arabia Saudita, Vietnam, India y Filipinas. Además, la empresa está avanzando en su desembarco en Colombia, Perú y México.

Pastas Bettini. Con más de 90 años de trayectoria, distribuye pastas frescas y secas, tapas para empanadas y pascualinas. Bajo la dirección de la familia Yapur, desde 2003, Bettini ha exportado sus productos principalmente a Paraguay, Chile, Perú y Colombia, entre otros. En 2024, la empresa logró un hito importante al ingresar en la Unión Europea, exportando a España e Italia, con su línea de tapas de empanadas. Este paso hacia Europa representa un avance en la misión de Bettini de posicionar sus productos en mercados de alta demanda y estándares rigurosos. Bettini es la única fábrica argentina de pastas que exporta en volúmenes considerables y gestiona seis marcas, consolidándose como un referente en el sector alimenticio nacional e internacional.

La Empresa Agroindustrial del Año

Isowean. Nació de la colaboración entre dos productores porcinos que vieron en la escala y el asociativismo el camino para lograr la sustentabilidad a largo plazo. Desde Monte Buey logró consolidarse como la granja porcina más grande de Argentina (superando a Paladini en el mercado), con casi 13,000 madres (iniciaron con 3.000). Apuntan a montar una nueva granja capaz de concentrar a 15.000 hembras para 2026. La firma es socia en el esquema de engorde de operadores agrícolas como Crisabe SRL, Alimentaria Armstrong, Innopor y el Grupo Chiavassa, entre otras sociedades que son especialistas en cultivos de granos y encontraron en Isowean un plan para agregar valor a partir de convertir proteína vegetal en carne.

Alican. Es una compañía con sede industrial en Alcira Gigena que elabora alimentos secos y húmedos para perros y gatos. Recientemente, la empresa anunció una inversión de US$30 millones destinada a aumentar su producción y expandir su presencia en el exterior. Actualmente, las exportaciones representan el 10% de su facturación, y la meta es alcanzar el 50%. Emplea a 250 personas en sus dos plantas y cuenta con un portafolio de más de 200 productos. En 2023, la empresa facturó US$ 44 millones y proyecta alcanzar entre US$ 90 y US$ 100 millones este año, impulsada por un aumento en el volumen de ventas y mayores exportaciones. Su ampliación operativa busca triplicar la producción y diversificar sus líneas de productos, incluyendo un crecimiento en el segmento de treats e incursiones en productos plant-based.

Pollos San Mateo (Grupo GSM). Fundada en 1981 por Pablo Ligato y Susana Ceballos, y gestionada junto a sus hijos Sabrina, Antonino, Marcos y Mateo, Pollos San Mateo ha estado operando de manera ininterrumpida desde Córdoba durante más de 42 años. Son productores avícolas que crían y comercializan pollos parrilleros. La empresa cuenta con una planta de incubación de última generación, una fábrica de alimento, granjas de recría y postura, así como más de una docena de granjas de engorde, todas habilitadas y bajo la supervisión de los organismos responsables. Están equipadas con tecnología internacional de punta para producir de manera eficiente y sostenible, ofreciendo productos de la más alta calidad.

La Empresa Sustentable del Año

Punto Lombriz. Punto Lombriz es un emprendimiento dedicado al compostaje de lombrices y al tratamiento de agua mediante filtros biológicos. Su principal objetivo es la gestión de residuos orgánicos a través de la lombricultura, transformando desechos en compost y mejorando la salud del suelo. La empresa, liderada por Daniel Blando, promueve prácticas sostenibles en agricultura y jardinería, ofreciendo soluciones ecológicas tanto a particulares como a empresas que buscan mejorar la calidad de sus cultivos de manera natural.

Max Energía. Fundada en 2018 por el matrimonio cordobés Darío Calderón y Adela Lo Celso, Max Energía es una pyme especializada en energías renovables y eficiencia energética. Han instalado diversos sistemas fotovoltaicos en la provincia de Córdoba, abarcando desde el Parque Solar en Morteros hasta industrias, hoteles, complejos turísticos, colegios y hogares. La empresa ofrece servicios y productos que mejoran la rentabilidad de los negocios, generando ahorros significativos en costos energéticos.

Helios Energía Limpia S.A. Helios Energía Limpia es la única empresa en Latinoamérica dedicada al tratamiento de desechos orgánicos para la producción de biogás y la generación de energía renovable, que se inyecta directamente al Sistema Interconectado Nacional a través de Cammesa. Tiene sede en Estación Juárez Celman y su presidente es Mateo Ligato, quien lidera esta iniciativa que contribuye significativamente a la sostenibilidad energética de la región.

Gestión del Capital Humano

Helacor. La empresa, que se convirtió en uno de los mayores fabricantes de helados del mundo, ha sido certificada como Great Place to Work, lo que refleja su compromiso con una cultura organizacional sólida y el desarrollo continuo de sus empleados. Entre sus colaboradores se destaca que valoran el bienestar y la satisfacción laboral, promoviendo un entorno que fomenta el crecimiento profesional. La empresa continúa un plan de crecimiento de su capacidad productiva y de nuevos puntos de venta, siendo un generador contínuo de puestos de trabajo.

F2J Industry. Como proveedor de autopartes para las principales automotrices, F2J Industry se destaca por su programa formativo y un ambiente de trabajo altamente valorado por sus empleados. La compañía ofrece salarios competitivos y una comunicación efectiva, lo que genera un gran interés entre los candidatos para trabajar en sus instalaciones.

Proma. Empresa argentina dedicada a fabricar asientos para Stellantis y Fiat, se destaca como Great Place to Work. Su estrategia de gestión prioriza el desarrollo de sus empleados, promoviendo un ambiente motivador y valores de liderazgo genuino y participativo. Con programas como el Desarrollo de Operarios y Líderes, fomenta el crecimiento técnico y personal a través de coaching y valoraciones de desempeño. Además, crea espacios para la resolución conjunta de problemas y celebra logros en equipo, consolidando su enfoque en el bienestar y la evolución constante del equipo.