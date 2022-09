Contrapunto entre la Agencia Córdoba Cultura, trabajadores y artistas

Una de las alertas que daba inicio al conflicto que se desataría en el Teatro del Libertador San Martín fue la cancelación de la cantata ‘Romance de aquella porteña’, prevista para el 1 de septiembre y reprogramada con fecha a confirmar.

A partir de allí, una jornada de lucha el pasado martes 6 de septiembre en las escalinatas del Libertador por parte de músicos, bailarines y técnicos daba cuenta de los reclamos de los trabajadores: que volvieran a levantarse los contratos caídos (unos cien monotributistas aunque un comunicado del Sindicato de Empleados Públicos daba cuenta de 150 contratos dados de baja en diferentes áreas de Cultura), por igual trabajo igual remuneración, recomposición salarial, designaciones en los cuerpos estables y programación a precios accesibles.

La protesta se trasladó hasta la Agencia Córdoba Cultura, donde su presidenta, Nora Bedano, recibió a la comitiva comprometiéndose a revisar los contratos caídos.

El conflicto. “Hasta ahora han reintegrado a alrededor de 23 trabajadores; estamos reclamando la renovación de todos los contratos. Además, queremos que nos programen: hace algunos años en febrero ya teníamos la programación anual y hoy no sabemos qué vamos a hacer la semana que viene”, detallaba el pasado viernes a este medio David Albano, secretario General del Sindicato de Músicos.

Desde la Agencia señalaron que ningún contrato se dio de baja sino que como tienen vencimientos trimestrales (son puestos que se cubren por concurso y mientras tanto son cubiertos por monotributistas), el 31 de agosto vencieron. “Hubo una demora de 24 horas pero todos los contratos fueron renovados”, detalló Jorge Álvarez, vicepresidente de la Agencia.

Sin embargo, Albano insiste en que aún no se ha renovado la totalidad de los contratos. “Seguimos en estado de asamblea ya que los cuerpos instrumentistas no han sido renovados porque la oferta salarial es paupérrima”.

En este sentido, desde el gremio advirtieron que, de no mediar una oferta razonable, el concierto previsto para el próximo viernes será levantado. “No podemos aceptar salarios que están por debajo de los niveles de pobreza; si el concierto cae, es enteramente responsabilidad de la Agencia”, aseguran.

En el ojo del huracán. Un poco más atrás en el tiempo, la Agencia Córdoba Cultura se ponía en la mira de la opinión pública por la supuesta asignación de $ 58.244.000 para el musical ‘Dorothy’, de Pepe Cibrián. Luego de ese trascendido, desde el organismo señalaron que en realidad la propuesta había sido por $ 22 millones y finalmente el productor porteño terminó financiando de manera privada su proyecto, según confirmaron desde la Agencia.

Desde entonces, empezaron a crecer rumores sobre los gastos del ente y muchos trabajadores y artistas señalan hoy que la cadena de pagos ha sido cortada (hay quienes sostienen no cobrar honorarios desde el mes de mayo). Además, indican que la Agencia está intervenida y que debió pedir un refuerzo de la partida presupuestaria asignada, que este año fue de $ 3.315.168.000, según la propia administración.

Consultado al respecto, Álvarez advierte que es todo una falacia. “No es cierto que la cadena de pagos haya sido cortada, yo mismo estoy firmando pagos del mes pasado. Y por otro lado, las auditorías son una práctica normal, nos auditan permanentemente".

Fader, sin relevamiento ni muestra

En mayo pasado, en diálogo con PERFIL CÓRDOBA, Guillermo Alonso, coordinador de Museos y Patrimonio de la Agencia Córdoba Cultura, anunciaba un relevamiento sobre la obra del pintor que se conserva en nuestra provincia y una mega muestra que se inauguraría el 1 de septiembre en nuestra ciudad.

Los eventos buscarían dar cuenta del legado de Fernando Fader en Córdoba a 140 años de su natalicio y en el marco de la declaración del ‘Año de Fader’ por parte de la Provincia.

Pero lo cierto es que la muestra no solo no se montó sino que, consultado al respecto, Alonso indicó que por el momento no hay fecha prevista de inauguración.



En números

Algunos espacios culturales de la ciudad dijeron a este medio que desde hace dos años no tienen asignaciones presupuestarias concretas, lo que hace imposible tener una programación planificada. “Hay espacios que subsistimos con una caja chica de $15.000 y esto hasta hace dos meses, porque ahora ni siquiera eso”, se lamentaba alguien del sector.

Paralelamente, la Agencia invirtió $ 8.363.598 en dos muestras este año. Se trata de la muestra del fotógrafo Alejandro Kuropatwa con la que el Palacio Dionisi inauguró el año y que costó $ 3.611.499.

Y por otro lado, la muestra ‘Escenas de Nueva York’, obras de Rómulo Macció en el Buen Pastor, realizada en el mes de abril, que demandó un presupuesto de $ 4.752.099, según indicó la Agencia Córdoba Cultura (ambos montos contemplan el traslado de las obras de Buenos Aires a Córdoba, seguros de obra y montaje).

Tickets cada vez más caros

Uno de los reclamos que llevan adelante los trabajadores del Teatro del Libertador San Martín tiene que ver con el costo de las entradas, que pasaron de costar $ 1.000 (los tickets más caros) a $ 3.500. “¿Qué familia puede venir al teatro con estos precios? Decimos que queremos ser inclusivos pero no estamos incluyendo a nadie”, se lamentaba Albano.

FUNCIÓN CANCELADA. La obra prevista estaría a cargo del Coro de Cámara de la Provincia y la Orquesta Provincial de Música Ciudadana.