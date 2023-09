Contratos municipales con oferentes únicos y cuestionamientos de tribunos de Cuentas

El asesinato de Gabriela Pérez durante un almuerzo realizado por el Sindicato Obreros y Empleados de Limpieza, Servicios y Afines (Soelsac) el sábado 9 de septiembre pasado, en el Club Yapeyú, puso bajo la lupa dos fenómenos: la violencia con la que transcurre la interna sindical y el sistema de tercerización del servicio de limpieza en ámbitos públicos.

La joven cumplía tareas en la Municipalidad de Córdoba y recientemente había firmado un nuevo contrato a plazo fijo en la empresa LG Disarqs SRL. La semana pasada este medio publicó la transcripción de una grabación que ella hizo cuando cuestionó que se le planteara continuar en la misma situación laboral. En la conversación con un supervisor de la firma, se escucha un audio de voz que se reproduce y donde una persona promete efectivizar a los operarios con mayor antigüedad “que estén con el gremio”.

Las autoridades de la firma negaron que dirigentes del Soelsac tengan incumbencia en la selección de personal.

Vínculo de Disarqs con la Municipalidad. El 29 de marzo del 2021 la Municipalidad adjudicó a tres empresas, por subasta electrónica, los servicios de limpieza en reparticiones dependientes de la Secretaría de Salud. Las adjudicatarias fueron: Glosyc SRL por $ 232,2 millones; Euroclean SRL por $ 239,7, y LG Disarqs SRL por $ 314,3 millones.

Cada una había presentado propuestas por renglones diferentes, especificados en la convocatoria municipal. Es decir, no hubo compulsa de precios y la selección no obedeció a la mejor oferta en precio y calidad, sino a que no había otra alternativa.

Desde el Tribunal de Cuentas municipal, los vocales por la minoría María Fernanda Leiva y Juan Andrés Testa cuestionaron la metodología. En sus dictámenes recordaron que el decreto reglamentario de la ordenanza 12.995 establece que cuando en la primera oferta hay tan sólo una propuesta admisible, el organismo solicitante podrá hacer nuevos llamados para conseguir un mayor número de oferentes.

Luego de la adjudicación, en el caso específico de Disarqs, además se amplió el servicio en un 20% –según establece el expediente– y se habilitaron cinco redeterminaciones de precio. Las últimas dos son por $ 127,2 millones y $ 118, 4 millones.

En cuanto a la suma de áreas, correspondientes a la Dirección de Epidemiología, Zoonosis y Sanidad Animal y a la Dirección de Atención Primaria de la Salud, los vocales expresaron cuestionamientos en una resolución fechada el 2 de mayo pasado.

Las otras dos disidencias fueron firmadas el 8 y el 30 de marzo pasado.

LA RESPUESTA DE CASEGE

La Cámara cordobesa de Empresas de Servicios Generales y Afines (Casege) respondió a la consulta enviada por correo electrónico.

–¿Por qué en ambos casos –Municipalidad y Provincia– las empresas que se presentaron desde 2020 fueron únicas oferentes, cada uno en su segmento?

–Las modalidades de contratación tanto en Ciudad como en Provincia son mediante subasta electrónica inversa. Esto implica que el Estado pone un precio tope de referencia y los oferentes deben ofertar por debajo de dicho precio. Cada empresa recibe un código confidencial con el que se ingresa un día determinado durante un horario determinado. Nadie conoce la cantidad ni los oferentes que se presentan. El pliego licitatorio presenta las exigencias y condiciones generales y particulares que los oferentes deben cumplir. Entre ellos mencionamos capacidad económica y financiera, antecedentes comerciales, normas de calidad y procesos, etc. En la provincia de Córdoba se hizo la última licitación en junio de 2023 y hubo más de un oferente que los adjudicados y hubo nuevos adjudicados a los que estaban en la anterior y otros anteriores no cumplimentaron. En la Municipalidad se da el mismo caso, tanto en ‘Dependencias Varias’ que se licitó hace más de 22 meses y en ‘Salud y Dependencias varias’ que se hizo hace 20 meses.

– ¿Cómo siguen esos contratos en ambos casos?

–En el punto anterior mencionamos la situación de cada caso. El de la Provincia de Córdoba es por 12 meses y en la Municipalidad vencen en noviembre 2023 el de ‘Dependencias Varias’ y el otro en abril de 2024.

–¿Cuál es la relación de las empresas con el gremio?

–Es institucional, con foco principal en las negociaciones paritarias que en este contexto se realizan cada tres meses por la situación inflacionaria.

–¿Tienen algo para decir sobre la vinculación laboral de Gabriela Pérez con la empresa Disarqs, a partir de lo que relató su hermana?

–Desde la Cámara contemplamos las contrataciones que se realizan en cualquiera de las empresas de manera legal, en el marco de la Ley de Contrato de Trabajo n° 20.744.

TRAGEDIA. El pasado 9 de septiembre, en el ataque al acto del gremio de limpieza, Gabriela Pérez fue asesinada.

BUSCAN AL AUTOR DEL CRIMEN DE PÉREZ . La División Homicidios de la Policía de Córdoba continúa la búsqueda del autor de los disparos que terminaron con la vida de Gabriela Pérez (24), víctima fatal de un ataque perpetrado en el Club Yapeyú hace dos semanas. Una de las 10 balas que dejaron sus huellas en la fachada del salón donde se desarrollaba el acto sindical, atravesó dos aberturas e impactó entre el cuello y el hombro de la trabajadora, que cayó desvanecida y luego falleció.

La detención del autor del ataque es sustancial para avanzar en la autoría intelectual. Las hipótesis centrales abonan la teoría de que se debió a la interna sindical que enfrenta a dos sectores, uno liderado por Sergio Fittipaldi y otro por el dirigente del Surrbac, Franco Saillén.

Soelsac tiene 23.000 afiliados en todo el territorio provincial, administra una obra social y una mutual. Maneja una caja importante que se nutre de aportes de los trabajadores de un sector caracterizado porque tanto organismos públicos como privados tercerizan el servicio de limpieza y contratan a las empresas que los ofrecen. Se suma a este cuadro el entretejido de vínculos políticos de Fittipaldi y los Saillén con los oficialismos provinciales y municipales.