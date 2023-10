Córdoba: Cuáles serán los cambios que se harán en el estadio Kempes para llegar a 72 mil espectadores

Hector “Pichi” Campana es el actual presidente de la Agencia Córdoba Deportes, como la gran mayoría de los argentinos se sorprendió por los anuncios de Alejandro Domínguez, el mandamás de la Conmebol sobre el Mundial 2030.

Sin demoras, y cantando retruco, el gobernador Juan Schiaretti ofreció el estadio de Córdoba a las autoridades de AFA. Y, con la luz verde de la Agencia y el estudio de arquitectos Luciani, adelantó que en el Kempes podrán asistir 72 mil personas.

Acelerando todo lo ideado, desde el gobierno confirman que ya estaban preparando una actualización del estadio. “Nosotros cuando comenzamos este proyecto con el gobernador, era imaginar una futura reforma en caso que Argentina sea sede en el 2030. Había que dejar algo hecho y plasmado”, comenzó la charla Perfil Córdoba.

El estudio de arquitectura Luciani es el responsable de proponer todo lo que se haga. Tiene vasta trayectoria en iniciativas como esta y vínculos estrechos con el gobierno provincial. Además, fue el responsable de la primera gran modificación planeada en el 2010 para la Copa América y las actualizaciones realizadas para el frustrado campeonato del 2021, que se terminó mudando a Brasil por la pandemia de Covid.

Los cambios que se vienen

“Justo la semana pasada nos presentaron un anteproyecto para llevar la capacidad a 72 mil personas”, remarcó el titular de la Agencia Cordoba Deportes.

El nuevo estudio tiene como finalidad cambiar significativamente al Kempes, no será solo un maquillaje. Contará con sectores exclusivos, nuevos palcos Vip’s, amenities con restaurantes, vestuarios, baños nuevos y estacionamiento.

Se construirá nuevas tribunas que se desplazarán hacia el campo de juego entre unos 10 a 15 metros, de esta manera ya se eliminará la inutilizada pista de atletismo que aleja tanto al público y no se bajará nuevamente el campo de juego, como se realizó anteriormente.

Todas las tribunas contarán con asientos, es decir que se podrán enumerar las ubicaciones en los eventos que sean necesario o removerlas si así lo demanda la organización. Esto elevará la capacidad con nuevos 15 mil hinchas que se sumarán a los 57 mil de la actualidad.

La tribuna Ardiles cambiará su fisonomía actual. Sobre su visera, que se extenderá, se construirá todo un moderno sector para invitados exclusivos y palcos vips a los que se le adicionará restaurantes y bares.

“La idea no es solo embellecer al estadio sino modernizar al Kempes, de alguna forma y dejarlo en condiciones de recibir un evento mundial”, destacó Campana.

El ex deportista se excusó que aún se desconoce el costo estimado del proyecto. “Pensábamos hacer una presentación en noviembre, pero todo se adelantó con el anuncio de Conmebol”.

Schiaretti adelantó los tiempos, pero desde la Agencia sostienen que “cuando fue la visita de la Corporación 2030, que es la encargada de armar el proyecto del mundial, ya se le había comentado los cambios que estábamos pensando”.

Las obras no afectarán el uso del estadio

Campana fue tajante y claro al asegurar que “cuando nos juntamos con el Estudio de arquitectura le pedimos que las obras no ocasionen la inutilización del Estadio. Obviamente, los sectores en donde se trabajen si quedarán clausurados, pero no todo el estadio. Será un trabajo en etapas, para no afectar el uso habitual durante el campeonato”.

La futura obra en el Kempes terminará beneficiando al fútbol, a los espectáculos públicos que se plantean y a también los productores de show musicales.