Córdoba: denuncian a un hombre por acosar a una joven y dos adolescentes en un shopping

El miércoles pasado, alrededor de las 21 horas, se registró un incidente preocupante en el Patio Olmos Shopping. Un hombre fue denunciado por acosar a una joven de 20 años y dos adolescentes menores de edad.

Las tres jóvenes se encontraban en el centro comercial para jugar al bowling cuando el sujeto comenzó a agredirlas.

El acusado mostró sus genitales a las jóvenes en una escalera mecánica, se acercó inapropiadamente a una de ellas y las persiguió hasta el baño. Luego allí se masturbó en la puerta mientras esperaba a las chicas. Todo quedó filmado.

Tras el incidente, las víctimas alertaron a los guardias del shopping, quienes inmediatamente intervinieron y expulsaron al hombre del centro comercial. Sin embargo, el agresor no fue retenido.

El caso ha sido denunciado y la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual de 1er Turno está manejando la investigación. Según informó uno de los padres de las jóvenes afectadas, se ordenó el secuestro del material de las cámaras de seguridad del shopping para identificar al acusado y obtener pruebas adicionales sobre el incidente.

"No estar seguro ya en una zona de juegos de un shopping es una locura. Esto no fue en una plaza a las 10 de la noche de un barrio. Uno se confía de todos estos ambientes y cree que está más seguro, pero verdaderamente no es así", indicó.

Vale mencionar que las jóvenes estaban planeando realizar la misma actividad que Catalina Gutiérrez esa misma noche y en el mismo lugar, junto a sus amigos y su novio. Lamentablemente, el plan se truncó cuando Catalina fue víctima de un femicidio perpetrado por Néstor Soto.