Córdoba: el intendente Passerini confirmó el aumento del boleto urbano

El intendente de Córdoba, Daniel Passerini, confirmó este jueves un aumento del boleto del transporte urbano de pasajeros, aunque no precisó el monto.

“Ayer tuvimos una reunión con intendentes de ciudades importantes de Argentina de distintas provincias, de distintos signos políticos, pero que tenemos el mismo problema: la insuficiencia de los subsidios nacionales, la incertidumbre de lo que va a pasar en el año 2024, de que todavía no hay un esquema. No sabemos si van a continuar, si se van a distribuir de la misma manera, si se van a incrementar”, relató el jefe capitalino.

“Por eso le pedimos a Franco Mogetta (secretario de Transporte de la Nación) una reunión que seguramente se va a concretar la semana que viene. Hemos coincidido todos los intendentes que con el nivel insuficiente de subsidios y la exigencia del valor de tarifas que piden las empresas por el aumento del combustible, por el aumento de los insumos y por la paritaria de la UTA, claramente ha quedado muy relegado”, agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

Aumento

“Nosotros estamos analizando y seguramente la semana próxima va a regir una adecuación tarifaria que estamos terminando de definir en el día de hoy y mañana, y que la vamos a estar comunicando”, afirmó Passerini.

“En este sentido obviamente la realidad de todas las ciudades. Hay una brecha muy grande entre lo que exige la tarifa y lo que puede aportar la gente y en el medio están los subsidios. En Córdoba estamos en un nivel mensual de aportes del municipio para sostener la tarifa que supera los 1.500 millones de pesos. Queremos redeterminar esa situación porque no podemos seguir en ese marco", sostuvo el intendente.

Además recordó que este año en la ciudad hay que renovar la licitación del servicio y que se necesitan tener certezas sobre los subsidios de la Nación ya que el 85 por ciento de estos “se quedan en el Amba”.

Precisiones

Al ser consultado sobre si el precio del boleto urbano pasaría de 240 a 340 pesos, contestó: “Estamos analizando una posibilidad de incremento que puede estar en ese marco, todavía no está determinado, pero mañana seguramente vamos a definir y comunicarlo”.

“Esa decisión se va a tomar en muchas ciudades de Argentina, en algunas otras ciudades seguro estará por encima de este valor porque obviamente no pueden aportar el nivel de subsidios o no pueden hacer el esfuerzo que hace la Municipalidad de Córdoba”, precisó Passerini.

“Queremos determinar que ya a partir de este año los subsidios vayan a los usuarios y no a las empresas. Que se subsidie la demanda y no la oferta. Eso va a permitir eficientizar más los costos. Córdoba no recibe todavía la implementación de la SUBE y seguramente en la reunión de Buenos Aires vamos a tener una certeza a partir de cuándo va a comenzar a funcionar esa tarjeta en la ciudad”, concluyó.