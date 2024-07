Córdoba en off: del Partido Cordobés a… la gastronomía

El exconcejal Juan Negri sorprendió con su nuevo rol en el mundo gastronómico. El radical es uno de los socios de “Monjas”, un nuevo restaurante ubicado en la localidad de Villa Allende, donde tiene como socios a Franco Castiñeiras, Lucas López, Ariel Liesenfeld y Sergio Kozak, alguno de ellos con experiencia en el rubro.



El exfuncionario exhibe esta nueva faceta como una fortaleza en su carrera política, ya que considera que los funcionarios deben “apostar al sector privado” en tiempos complejos como el actual. Negri, quien sonó con fuerza como posible flamante incorporación al “cordobesismo” liderado por el gobernador Martín Llaryora, sigue de cerca lo que ocurre con la interna del radicalismo. En estos días cuestionó con contundencia el momento actual del centenario partido, al que calificó como “anestesiado y en modo analógico”.

Otra foto de Juez y De Loredo

Luis Juez y Rodrigo de Loredo se volverán a mostrar juntos en un encuentro que reunirá a la tropa cambiemista. En un nuevo acto de demostración de fuerzas, el senador y el diputado encabezarán en los próximos días un cónclave junto a legisladores, concejales y dirigentes. Será un nuevo signo de unidad para consolidar el espacio opositor.

De hecho, el encuentro estaba previsto para los primeros días de julio, pero el Pacto de Mayo y el receso invernal postergó su realización. Los referentes opositores acordaron hacerlo a la vuelta de las vacaciones.



La última foto en la que aparecen juntos Juez y De Loredo fue el 2 de julio, compartiendo un café. El radical fue el encargado de subir la imagen a las redes sociales en donde se los vio muy distendidos. El mensaje incluyó una leyenda: “La base está”. Fue una clara señal de unidad para propios y extraños en tiempos en donde el enemigo –el peronista Martín Llaryora– está al acecho reclutando tropa para el Partido Cordobés.

Mestre y la interna

En el mundo deloredista advierten que el exintendente capitalino Ramón Mestre es el que más tiene para perder si se libra la batalla de la elección interna en la UCR cordobesa. El referente de Confluencia armó un frente opositor con Carlos Becerra (Identidad Radical), Jorge Montoya y Jorge Sappia para ponerle un freno al avance de “vamos por todo” del núcleo de Rodrigo de Loredo y sus aliados.



Esa movida tiene lógica. Ahora, ir a la interna, implica una jugada muy arriesgada para Mestre, advierten desde el oficialismo. “Encima va a quedar pegado al peronismo”, dijo un boina blanca al aludir al alineamiento opositor donde además convergen Mario Decara y los “radicales auténticos” de Myrian Prunotto.



Mestre es delegado en el Comité Nacional. “No hay drama de que repita en ese cargo”, dijo un operador deloredista. No obstante, el espacio referenciado en el diputado se guarda la carta para la negociación por el Comité Capital, actualmente en manos de Diego Mestre. Los nombres que empezaron a sonar por el sector oficialista no mueven el amperímetro. Lo cual se interpreta como una señal para negociar.

Los libertarios, en llamas ¿y sin norte en Córdoba?

La fórmula que no fue

A pocos días de que cerraran los plazos para presentar listas de candidatos para las elecciones provinciales del año pasado, el ahora gobernador Martín Llaryora le comunicó a Natalia de la Sota que no sería su compañera de fórmula. En su lugar fue la exintendenta de Juárez Celman, Myrian Prunotto.



Obviamente, la diputada nacional quedó golpeada por la situación pero no tuvo ninguna reacción pública. De todos modos, la noticia corrió velozmente en los pasillos de la política. Por eso, en el juecismo algunos tuvieron una idea que algunos consideraron un tanto alocada: sumar a la hija de José Manuel de la Sota para que se incorporar al Frente Cívico y que acompañara en la fórmula a Luis Juez. En Juntos por el Cambio le dan veracidad a la situación y manifiestan que hubo algún contacto, pero que la dirigente finalmente lo rechazó dando una serie de argumentos políticos y afectivos que la hacían permanecer en el justicialismo, partido al que llegó de la mano de su padre.

El segundo semestre de Rodrigo

Tras su alta exposición nacional, en el círculo más próximo al diputado Rodrigo de Loredo entienden que ha llegado el momento de bajar a territorio. En sus planes, el (ex) evolucionista tiene previsto desplegar su agenda en varios puntos del interior provincial.

De esta manera, De Loredo le pondrá pilas al trabajo en territorio en el segundo semestre.

En paralelo a la agenda en el Congreso, cuyo debate se concentrará en la reforma política-electoral, el referente radical decidió encarar una recorrida por el interior cordobés. En su visita a territorio tienen pensado formar mesas de trabajo en los departamentos. No serán ámbitos cerrados a los radicales. Por el contrario, la idea es sumar a los aliados y a los independientes. Será un segundo semestre para ejercitar el músculo político y calentar motores del aparato radical en medio del bombardeo incesante del PJ por engrosar las filas del Partido Cordobés. El interior provincial es el escenario donde se enfocará esta batalla.

Con la fuga de Bisotto, el PJ ve el final de la obstrucción ‘halcón’ de Juntos por el Cambio

Enojo de Maqueda en el acto por la Amia

Quienes asistieron al acto por los 30 años del atentado a la Amia en los tribunales provinciales se inquietaron bastante cuando de repente escucharon que alguien del público comenzó a elevar la voz.

Quién comenzó a hablar fuerte y muy enojado fue el legislador provincial de Juntos por el Cambio Gregorio Hernández Maqueda, quien decía que era una falta de respeto que lo sentaran al lado del ministro de Cooperativas y Mutuales, Martín Gill.

“Lo tengo denunciado en todos lados y no es razonable que me pongan al lado”, bramó Maqueda. Algunos dirigentes justicialistas trataron de suavizar la situación y traer un poco de tranquilidad, pero no fue posible. Los asistentes al evento también sorprendieron porque a Gill no se le movió un músculo, no contestó y ni siquiera miró a quien lo acusaba.

Galperín, el trol más cotizado de Milei

En el mundillo de la industria del conocimiento cordobés Marcos Galperín es una especie de héroe, por haber sido uno de los creadores de Mercado Libre, empresa que hoy tiene una valoración de mercado de US$ 29.000 millones.

Sin embargo, en los últimos meses, su alta exposición en redes defendiendo al presidente Javier Milei y sus políticas lo han llevado a arremeter contra políticos y periodistas. En la semana que pasó, el blanco de sus ataques fue María O’Donnell, a quien criticó por su viaje a Estados Unidos para ver la Copa América, tal como en su momento había hecho el propio presidente.

Un empresario local de la industria IT no dejó pasar el posteo en X y dijo, en estricto off: “La verdad es que a Marcos no lo quiere nadie. Es de siempre, pero ahora, con estas opiniones se ha convertido en el tol más cotizado de Milei”. Y dejó un dato más, casi como al pasar: “Este apoyo puede tener algo de genuino, pero en el fondo, no da puntada sin hilo…”