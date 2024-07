Los libertarios, en llamas ¿y sin norte en Córdoba?

Una semana de furia se vivió en La Libertad Avanza. La lista incluye la pelea Karina Milei-Victoria Villarruel, que sumó un nuevo capítulo luego de los festejos del equipo argentino tras ganar la Copa América y las denuncias de racismo contra Francia como tema de fondo. El mundillo libertario también se vio alterado por la visita de seis diputados de LLA a represores condenados en el penal de Ezeiza, lo que amenaza con partir el bloque libertario en la Cámara de Diputados.

Y a los nuevos despidos de asesores del Presidente que osaron criticar la marcha de la economía, se suma la fuerte polémica que se desató en Córdoba a partir de la denuncia de una asesora de la diputada María Celeste Ponce, a quien acusa de quedarse con buena parte de su sueldo. Sin embargo, en La Libertad Avanza no hay pánico ni mucho menos. Todo se minimiza. “La gente está en otra”, dicen tranquilos.

Pero más allá de que las preocupaciones del ciudadano de a pie sigan siendo la economía, la inseguridad y la falta de empleo, lo cierto es que algunos libertarios empiezan a ver síntomas de degradación que podría afectar a LLA.



Conviene ir por partes para entender la película completa porque cada capítulo de la zaga de furia libertaria tiene sus propios condimentos. Tema uno: la pelea de las damas. “Lo de Karina Milei y Villarruel es personal, no se soportan y cada vez que puedan van a tirar de la cuerda. Javier está al medio, apoyando a su hermana pero haciendo equilibrio con Victoria”, dice un libertario que conoce la interna desde la primera hora.



De hecho, no se olvida que en 2021, en la campaña para diputados en Buenos Aires se produjo un incidente en Mar del Plata entre la actual vice y Juliana Santillán, quien responde a ciegas a los hermanos Milei. “Casi se van a las manos, literal”, dice quien fue testigo de aquel tenso momento.



La visita de la hermana del Presidente a la embajada de Francia tras un posteo de Villrruel criticando al país europeo, se enmarca en la pésima relación que mantienen las mujeres, pero también en la necesidad política de Milei: el presidente ya dio varias veces la vuelta al mundo pero no ha logrado reunirse con presidentes o un primer ministro de peso, sólo con referentes opositores.

“Sí lo hizo Giorgia Meloni, primera ministra de Italia, pero en el marco de una cumbre”, dice una de las fuentes consultadas.



En Córdoba asoma un problema

En este distrito empiezan a aparecer algunos nubarrones. Por un lado, surgió la denuncia de una asesora contra la diputada María Celeste Ponce de quedarse con parte del sueldo que cobraba en Diputados. “Hay recibos de Mercado Pago como pruebas… es cualquiera. Hay gente que se siente muy dolida porque nosotros no llegamos a la política para ser más de lo mismo”, dicen desde las bases libertarias, que al menos esperaban algún mensaje para calmar las aguas.



Insólitamente, o no tanto, el tema casi no fue tratado por los medios nacionales y algunos libertarios que no quieren a Ponce dicen que medios locales publicaron la información y después la bajaron. Inclusive citan el caso de la diputada salteña que había nombrado a varios familiares y el propio Milei la criticó en redes.



¿Por qué ahora no pasa lo mismo? “Por la amistad de Celeste con Karina y Javier. Cuando Karina vio que Ponce era la número uno en la lista de candidatos a diputados el año pasado se olvidó del tema. No le interesaba el resto”, sostiene la fuente, quien recuerda con picardía que la misma Ponce, en plena campaña, difundió en una entrevista un audio del Presidente cantándole el feliz cumpleaños. Privilegiada.

¿Quién arma?

Más allá de todas estas cuestiones, en algunos dirigentes libertarios asoma la verdadera preocupación en LLA: la falta de armado de cara a las elecciones del 2025. “Nadie está haciendo nada”, dicen. Aunque reconocen que falta mucho, hay una mayoría silenciosa que destaca que para posicionar a alguien hay que empezar a trabajar ya mismo.

“Salvo que Javier haga un acuerdo con Juez y él sea el candidato testimonial de LLA y ahí se soluciona el tema, aunque sería en parte porque dependeríamos de él y no sería un armado puro”, sostienen desencantados. ¿Está dispuesto a jugar Juez? “Sí, no hay dudas. Sabe que del otro lado va a estar Schiaretti y no le puede ceder ese lugar a nadie. Tiene que obturar la irrupción de un potencial candidato para 2027, que es su gran objetivo”, señalan.



Entre los libertarios están convencidos de que Schiaretti también va a jugar. “No hay 2027 sin 2025”, señalan. Añaden que competirá en Córdoba y descartan de plano que lo haga por Caba. “Eso es un bolazo”, sostienen. Y completan: “Lo único que tenemos es el sello de la Libertad Avanza. En al menos 100 ciudades y comunas ya deberíamos estar trabajando”. Algunos ven demasiada confianza en la figura de Javier Milei, aunque el caso Río Cuarto asome como (lamentable) un botón de muestra. “El candidato que eligieron no figuraba en los padrones…”, dice resignado alguien que fue parte de ese proceso y se pregunta hasta cuándo la improvisación se seguirá imponiendo.