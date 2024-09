Córdoba en off: en la Corte Suprema, consideran que el gobierno “destrató” a Maqueda

El vocal decano de la Corte Suprema de Justicia Juan Carlos Maqueda cumplirá 75 años a fin de año y dejará el máximo tribunal para acogerse a la jubilación, que no había solicitado. En la Corte valoraron el trabajo del constitucionalista cordobés, al tiempo que protestaron por lo que consideraron un “destrato” y una falta de respeto de parte del gobierno nacional.

Es que nadie de la administración del presidente Javier Milei se comunicó con el jurista para avisarle sobre la decisión de que no continúe en el cargo una vez que llegue a los 75 años. El exministro de Educación de Córdoba se enteró por la conferencia de prensa del vocero presidencial Manuel Adorni, lo cual cayó muy mal en casi todos los integrantes del máximo tribunal de justicia del país.

“Juan Carlos no se merecía esto y además la decisión se tomó en abril pasado, es decir ocho meses antes del cumpleaños 75 de Maqueda”, comentó un hombre que conoce de memoria los pasillos de la Corte Suprema.

A su vez, una fuente cordobesa del Congreso indicó que es muy posible que los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla no tengan los votos suficientes en el Senado, con lo que no podrán acceder al tribunal. De momento, la Corte tiene cuatro miembros: el presidente Horacio Rosatti, y los vocales Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y el ya citado Maqueda. Para el año que viene quedarán tres si los pliegos de Lijo y García Mansilla no son aprobados.

Encuesta sobre Llaryora, Milei y los incendios

Este fin de semana se lanzó una encuesta para conocer opiniones sobre los incendios en Córdoba y sobre las imágenes de algunos dirigentes políticos. Se trató de comunicaciones telefónicas que duraban unos 4 minutos y la llamada provenía de Caba.

Las preguntas recurrentes sobre Martín Llaryora permiten suponer que el sondeo fue encargado por el gobernador. Sin embargo, la pregunta central estaba vinculada a la visita presidencial a la zona de incendios, aunque sólo la sobrevoló y no aterrizó para saludar a los bomberos voluntarios.

En otro segmento de la entrevista, la consulta estaba referida a la imagen de dirigentes políticos. Se solicitaba la opinión sobre Milei, la vicepresidenta Victoria Villarruel, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, Mauricio Macri y… Llaryora.