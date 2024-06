Córdoba en off: Gendarmes a caballo patrullarán Jesús María

Prometen que no habrá rincón de la ciudad de Jesús María que no haya un uniformado patrullando. Dentro de pocos días, a los actuales policías y al medio centenar de cadetes en formación se sumarán 180 gendarmes.

Son alumnos en formación que se están por graduar de la Tecnicatura en Seguridad Pública y Ciudadana. La medida fue anunciada por el intendente Federico Zárate y tiene el respaldo de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.

Sus tareas serán las mismas que hacen todos los años, pero cambiará el escenario. Las “prácticas profesionales” se limitaban al predio de la fuerza federal en la localidad norteña de Córdoba y ahora se realizará en las calles con situaciones reales.

Los 180 gendarmes se dividirán en turnos, en decir que al menos 90 estará presentes. Sus tareas son el patrullaje pedestre regular y patrullaje montado, para reforzar aún más la seguridad. Se espera que contribuyan significativamente en la prevención del delito. “La sensación de seguridad se brinda con presencia en las calles”, aseguró un consultor en la materia.

Desde el municipio aseguran que le "en caso que se cometa un delito en flagrancia, los gendarmes van a intervenir". Se informó que los “alumnos” no estarán solos, sino que serán acompañados por personal capacitado.

Schiaretti enojado con la publicación de una propiedad en Buenos Aires

Esta semana corrió fuerte la versión que el llaryorismo impulsaba la candidatura de Juan Schiaretti no en Córdoba sino en Ciudad de Buenos Aires, para sorpresa de propios y ajenos. Muchos consideran que desde las luces de la capital puede acaparar mucho la atención de las cámaras de los medios “nacionales”.

Para justificar la posibilidad de disputar una banca en el Congreso, se publicó que el ex gobernador contaba con un departamento a su nombre en la capital nacional, algo que no cayó para nada bien. "Al gringo no le gustó nada que se mencione que tenía un departamento”, aseguran desde su entorno. Poco afecto a “las notas operadas”, se lo indican que alertó: “Muchachos todo bien con las operaciones, pero no comencemos a disparar municiones entre nosotros”.

Este enojo de Schiaretti es muy similar al que tuvo cuando se lo mencionó como candidato a intendente en la capital cordobesa, cuando todavía no sonaba el nombre de Daniel Passerini. El “viejo Juan” no se olvida que el “llaryorismo siempre busca condicionarlo para ocupar lugares que no quiere o que no son sus objetivos”, describió un colaborador muy cercano.

Baldassi y Agost Carreño se suman al cordobesismo

Nunca convenció el alineamiento del diputado Oscar Agost Carreño al incluirse en el blique de HAcemos Coalisión Federal en lugar de quedarse junto a Ritondo en el bloque del Pro. Desde su banca se mostró como “uin seguirdor del partido cordobés” en lugar de acompañar sin miramientos la nueva conducción que pidió siempre aprobar las leyes que mandaba el Ejecutivo Nacional.

La “Coneja” Baldassi en un candidato tentador. El árbitro debe renovar bancas en el 2025 y ya se pelean por su pase. “Con encuestas en mano es uno de los mejores dirigentes que buscan cerrar en el cordobesismo”, aseñala un operador provincia. Actualmente se muestra distante de Mauricio Macri pero goza de buen vínculo con el Panal, siendo poco crítico con el gobierno de Llaryora. “Yo no le pongo puntos a la gestión de Llaryora porque lleva pocos meses”, justificó el dipitado “amarillo” en una entrevista de hace pocos días.

Se olfatea un acuerdo próximo y “nadie te puede negar el diálogo, solo faltan detalles”, aseguran. Hasta se animan a decir que puede asegurarse el tercer lugar en la conformación de una futura lista. Para ejemplo de la “buena onda” se puede hacer una lectura de cómo vota el concejal Gabriel Huespe en la capital cordobesa.

Accastello cada vez más cerca de Llaryora

El gobernador esperando los resultados de Río Cuarto que pueden no ser los deseados comienza a vincularse con intendentes con buena imagen positiva. En la semana se lo vio muy contento con el villamariense Eduardo Accastello y también visitió a Darío Chesta. Ambas localidades con buena performance justicialista en las elecciones para gobernador, aunque en las generales Javier Milei consiguió récord de votantes.

En ambos lugares los dirigentes locales cuentan con mucha proyección provincial para el armado que se viene. Por su parte, el intendente de Villa María considera que reiterar una buena gestión como las anteriores lo posiciona como uno de los protagonistas a la próxima fórmula para gobernador. Desde el departamento piden bajan las espectativas y consideran que “Eduardo es el acompañante ideal en caso que Llaryora quiera buscar la reelección”.

Por el lado de Chesta, desde Panal lo ven como la renovación del control departamental que mantuvo durante años Fortuna. Junto con Federico García, un alfil de gobernador, serían los dirigentes que tomarán la posta en el corazón provincial.