Una empresa cordobesa emitió el primer pagaré en soja y con tasa variable: cómo funciona este nuevo instrumento financiero

En un hito para el financiamiento del sector productivo, se realizó en el Mercado Argentino de Valores (MAV) la primera emisión de los nuevos “Pagarés a la vista”, regulados por la Resolución General N.º 1046 de la Comisión Nacional de Valores (CNV). El instrumento, innovador en el mercado local, permite ajustar el capital por indicadores como el precio de la soja, la tasa Badlar o la TAMAR, generando nuevas alternativas de financiamiento a medida para empresas con perfil exportador, agroindustrial o productivo.

La operación fue estructurada por S&C Inversiones SA, Agente de Liquidación y Compensación (ALyC) con base en Córdoba, consolidando el papel de los mercados regionales como canalizadores del ahorro hacia la economía real. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró la operación y destacó que estos nuevos pagarés “es un ejemplo más de libertad económica del presidente Javier Milei”, al tiempo que remarcó: “Este pagaré tiene otro atractivo: fue desarrollado y promovido por una ALyC cordobesa, lo cual confirma que la desregulación más se siente para los que tienen los pies en el barro, y que ofrece oportunidades reales a quienes están en contacto con la producción. ¡Viva el federalismo y VLLC!”

Este nuevo instrumento fue habilitado a partir de la reglamentación del Decreto 1124/2024, que actualiza el régimen de letras de cambio y pagarés bursátiles permitiendo emisiones "a cierto tiempo vista". En términos prácticos: ahora el mercado de capitales cuenta con pagarés que replican la evolución de precios reales o tasas de interés variables, permitiendo cubrir riesgos y alinear mejor los flujos financieros de emisor e inversor.

Desde SyC Inversiones explicaron: “Este nuevo pagaré le permite al productor financiarse en términos que le resultan más naturales, como su propio producto o una tasa que refleje su flujo de ingresos. Es una solución a medida, con lógica económica.”

La CNV también celebró el hito. Su presidente, Roberto E. Silva, afirmó: “Es un honor acompañar esta innovación, que facilita el acceso de más empresas al mercado de capitales. Este tipo de instrumentos impulsa la inclusión financiera productiva sin necesidad de pasar por el sistema bancario.”

¿Qué cambia con los pagarés a la vista?

Hasta ahora, los pagarés bursátiles se emitían a tasa fija y en dólares o pesos. Con esta nueva modalidad, las empresas pueden emitir deuda ajustada por variables reales -como el precio de la soja-, lo que representa una cobertura natural frente a la volatilidad de precios y mejora la capacidad de planificación financiera.

Por ejemplo, una pyme agrícola podrá tomar deuda cuyo capital se ajusta según el valor futuro de su propia producción, alineando ingresos y obligaciones. Además, se amplían los plazos, se reduce el costo financiero y se flexibilizan las condiciones de acceso.

La operatoria es ágil: empresas previamente registradas en la plataforma Epyme de Caja de Valores emiten el pagaré, lo suben a una subasta en MAV y acceden a inversores dispuestos a tomar el riesgo.

“El secreto es la confianza del inversor en el riesgo librador. No es lo mismo una pyme con historia que una sin antecedentes. Este instrumento es una alternativa más de financiamiento al mercado tradicional de créditos, abre la cancha para todos los que no quieren -o no pueden- financiarse a través de bancos”, señalaron desde SyC.

A diferencia de las obligaciones negociables (ON), los pagarés bursátiles tienen menor carga burocrática y permiten una negociación más flexible. Además, la tasa variable —cuando está bien elegida— puede ser más eficiente que una fija en entornos inciertos.