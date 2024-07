Córdoba en off: las estadísticas de Turismo, bajo la lupa

En un café de la zona norte, un importante operador turístico cordobés apuntó sus dardos a la Agencia Córdoba Turismo, que preside Darío Capitani, particularmente al área de Estadísticas. “Las estadísticas del movimiento turístico en la provincia son muy importantes para nosotros, porque nos permiten planificar o corregir estrategias de promoción y ventas en cada temporada y en los tiempos de baja. Antes, hasta la pandemia, funcionaba muy bien, pero después se vino abajo y ahora las estadísticas creo que directamente son dibujos”, fue la expresión teñida de queja y crítica.



El área de Estadística de la ACT estuvo a cargo de José Páez Allende (ya jubilado), pero posteriormente –pandemia mediante– prácticamente se paralizó. En la actualidad está desmantelada, hay una sola persona a cargo (Javier Juárez, quien ganó por concurso un cargo de jefe de sección, bastante bajo para la importancia del área) y los registros que se dan a conocer “no son confiables”, según el operador mencionado.

Según trascendió, hay intenciones de conformar un “observatorio turístico” con fondos del Consejo Federal de Turismo (CFT), pero por ahora no hay nada concreto.

¿Vigo toma distancia de algunos legisladores?

A menudo algunos dirigentes del justicialismo de la ciudad de Córdoba suelen hablar en nombre de la conductora del espacio, la senadora nacional Alejandra Vigo. De allí que muchos y muchas muestran chapa de “viguistas”, aunque, en principio, las cosas no son tan claras como parecen.

Algunos referentes justicialistas aseguraron que Vigo está tomando distancia y no se quiere involucrar en todas las rencillas de la interna, cada vez más dura, dentro del peronismo. “No nos podemos pelear con todos todo el tiempo”, precisó un experimentado caminante de los pasillos de la Legislatura.



Cuando se le preguntó a quién se refería concretamente, el hombre prefirió hacer silencio y no comprometerse para no echar más leña al fuego. Sin embargo, en el peronismo capitalino otras voces interpretaron que el reproche podría haber estado dirigido a Nadia Fernández, la legisladora que pretendía ser presidenta provisoria del cuerpo y que después se quedó sin nada.

Spaccesi y un palito para Milei tras trágico incendio

No es la primera vez que el legislador libertario Agustín Spaccesi critica públicamente al gobierno nacional. En la semana que pasó, y a raíz del trágico incendio que se produjo en el centro de la ciudad y se cobró cuatro víctimas, el libertario posteó en X que el camión de bomberos para rescate en altura se encuentra fuera de servicio ya que no llegan los respuestas desde el exterior para su reparación.

“El gobierno nacional debería acelerar y dar máxima prioridad a estos elementos que hacen a la seguridad pública”, dijo Spaccesi, quien ya había manifestado su posición crítica contra el gobierno libertario por la demora en la entrega de medicamentos oncológicos.

Vilella desmintió a Adorni: “me bajaron”

El cordobés Fernando Vilella aseguró que fue despedido de la Secretaría de Agricultura del gobierno nacional, desmintiendo al vocero presidencial, Manuel Adorni, quien había asegurado que Vilella había querido dar un paso al costado. El exfuncionario fue más allá al afirmar que conoció a Milei hace un año, cuando en una reunión con productores el Presidente les pidió “un proyecto y gente para trabajar”.

“Yo represento a los productores que le ofrecieron a Milei mi persona para cubrir ese rol y generé la plataforma que votó el 56% de los argentinos, la plataforma agropecuaria que contenía conceptos de la bioeconomía con ventajas para el desarrollo federal”, sostuvo. Sin embargo, Vilella se enteró que había sido despedido mientras regresaba de China y Japón, donde realizó gestiones para abrir mercados en esos países.

A Juez lo agotan los viajes permanentes

Cuando se hizo el acto por la firma del Pacto de Mayo el martes pasado en San Miguel de Tucumán, el senador Luis Juez fue uno de los que viajó. Dicen desde su entorno que lo hizo en automóvil y que fue manejando él, como generalmente lo suele hacer.

El interlocutor explicó que eligió ese modo de traslado porque las conexiones aéreas con Tucumán no son fáciles, puesto que algunas frecuencias se han reducido y otras directamente se dieron de baja. “No son muchos kilómetros, pero entre ida y vuelta son 1.200 kilómetros y Luis ya no es un chico. El cuerpo le empieza a pasar factura”, agregó el hombre que hace años acompaña a Juez en todas sus movidas.