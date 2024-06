Córdoba en off: ¿Seita fue el autor del proyecto ‘Schiaretti diputado por Caba’?

Cuando el domingo pasado Perfil Córdoba informó sobre la iniciativa de impulsar a Juan Schiaretti como candidato a diputado nacional por Caba, el peronismo cordobés entró en estado de ebullición. Obviamente, se trató de una maniobra osada y el propio Schiaretti –tal como se manifestó en la nota– rechazó el convite realizado por el llaryorismo, aunque los informantes del proyecto no dieron detalles sobre quién le comunicó la iniciativa al exgobernador. Dirigentes que mantienen buena relación con Schiaretti y Llaryora indicaron que la propuesta original fue formulada por el consultor Guillermo Seita, quien sumó a un colega cordobés al que le tiene mucha confianza: Cristian Butié.



Los analistas de opinión pública hablaron con Llaryora, y luego, el jefe del Ejecutivo provincial movió las palancas para convencer a su antecesor. Lo que sí dicen en el peronismo es que si bien la respuesta del caudillo peronista fue negativa, no habría que dar por cerrado el tema. “Este será un gato con relaciones y dar por terminada la cuestión sería no conocer la historia del peronismo de Córdoba”, manifestó una fuente que habla con los dos dirigentes.

Juego online y los menores: legisladores se acordaron de Arduh y Capitani

Ante el impactante aumento de las apuestas online y la gran cantidad de adolescentes que apuestan desde sus casas y hasta en el colegio, algunos legisladores están debatiendo propuestas para regular el juego online, específicamente para limitar el acceso a los menores de edad. No parece que vaya a ser una tarea sencilla.

De hecho, Alejandra Ferrero, presidenta del bloque Juntos por el Cambio, presentó un proyecto para regular los juegos basados en algunos puntos, como prohibir la publicidad y un registro de datos biométricos.

En medio de las discusiones que presenta un tema tan controvertido, no faltaron quienes recordaron a los “autores intelectuales” del proyecto para aprobar el juego online en la provincia. “Orlando Arduh presentó el proyecto y Darío Capitani, presidente del bloque PRO en aquel entonces, fueron los más férreos defensores de la ley. Hoy, hay muchos pibes ludópatas en los que vamos a tener que poner el foco”, dijo un legislador de JxC que alertó de esta situación en su momento.

La aprobación de la norma, en diciembre de 2021, se produjo con mucha polémica y acusaciones de todo tipo. De hecho, Luis Juez cargó en muy duros términos contra Capitani, exlegislador del PRO y hoy integrante del ‘Partido Cordobés’.

“Que caigan los que tienen que caer: no encubrimos”

La legisladora oficialista Nadia Fernández salió al cruce de las durísimas críticas de la bancada radical sobre las “irregularidades” en el sistema penitenciario. En la última sesión de la Unicameral hubo fuego cruzado en el debate sobre el pedido de informes de Alejandra Ferrero y que contó con el aval de todo Juntos por el Cambio.



Ferrero y otros pares de bancada apuntaron duro contra el exjefe del Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC), Juan María Bouvier, actualmente detenido por la causa de asociación ilícita que investiga el fiscal de Delitos Complejos, Enrique Gavier, en el marco de las irregularidades que se investigan en varias cárceles de la provincia, como el penal de Bouwer y el de Villa María. En el pico más caliente de su contragolpe, la espada peronista retrucó: “Acá la justicia funciona”. “Que caigan los que tengan que caer. No encubrimos”, remarcó.



Con este argumento, Fernández apuntó contra Bouvier y el resto de los acusados que integraron la cúpula del Servicio Penitenciario, pero también fue un mensaje que tuvo como destinarios al exministro de Seguridad, Alfonso Mosquera, y al excomisario Gonzalo Cumplido, tras conocerse sus imputaciones en una causa conexa al caso Blas Correas.

El acto de los jinetes del PJ

El próximo 1 de julio, al cumplirse los 50 años de la muerte del general Juan Domingo Perón, el PJ cordobés reunirá a sus principales figuras. Prometen que será un encuentro entre la militancia y la conducción provincial. Se espera que estén presentes Daniel Passerini, Natalia de la Sota, Alejandra Vigo y el actual gobernador Martín Llaryora, junto al tres veces mandatario Juan Schiaretti.

Todos serán anfitriones de los intendentes del interior y sería el primer acto público partidario del “Gringo” desde que dejó la gobernación “¿Quién cierra la noche con su discurso?”, preguntó un dirigente de la décima. Aseguran que Llaryora subirá al escenario y lo “presentará con honores” a Schiarerti.

En tanto, el “viguismo” comienza a movilizar a todos los referentes del PJ de la capital para que, en caso de concretarse el acto, se puede mostrar poder de convocatoria. Entre ellos ya se puede ir confirmando que las “62 Organizaciones” que hoy conduce Ricardo Moreno, llevará a más de cinco mil militantes, al igual que el movimiento “Evita”, que ya está buscando colectivos y Trafics para los traslados.