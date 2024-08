Córdoba en off: sin nombramiento en Nación, Soher El Sukaría tuvo que pegar la vuelta al Concejo

A fines de julio se conoció que la concejala Soher El Sukaría dejaría su puesto en el Concejo Deliberante para sumarse al gobierno de Javier Milei. Específicamente, la armadora macrista en Córdoba ya tenía su oficina lista en la Defensoría del Público de Servicio de Comunicación Audiovisual.

Según trascendió, el objetivo de su ingreso al esquema libertario es “reorganizar” el área, algunos aseguran que, sin edulcorantes, se trata de implementar un fuerte achique: “Con Milei no hay reorganización. La motosierra funciona a full y hay que cortar por todos lados”, dicen libertarios cordobeses desencantados por el permanente ingreso al gobierno nacional de funcionarios que no tienen “raíz libertaria”.

Aunque El Sukaría le comunicó a sus allegados y a sus compañeros del Concejo el inminente pase a la dependencia nacional (incluyendo un pedido de licencia presentado ante el viceintendente y presidente del cuerpo legislativo, Javier Pretto), el jueves se la pudo ver a la dirigente llegar a la sesión del Concejo.

“Los libertarios tienen su relato, como lo tuvieron los kirchneristas. Y la burocracia actual es tan pesada como siempre, por eso se demoran nombramientos y hay tantos dirigentes K en este gobierno. Inoperancia pura”, dijo la misma fuente.

La creación de la Defensoría está relacionada con la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, un organismo autónomo que depende del Congreso y recibe los reclamos de las audiencias, principalmente de radio y televisión.

Congreso para aventar rumores sobre reelección de Passerini

Entre el martes y el miércoles se realizarán en Córdoba el Tercer Congreso de Participación Ciudadana, que tiene al secretario de Participación Ciudadana de la Municipalidad de Córdoba, Juan Domingo Viola, como principal impulsor.

A tono con lo que ya había afirmado el intendente Daniel Passerini, Viola remarcó que en la reforma de la Carta Orgánica que se planea no hay lugar de ninguna manera para el debate de la reelección del jefe municipal.

El funcionario insistió que la reforma se centrará en otros aspectos que no tenían vigencia ni existían a la hora de sancionar la Carta Orgánica, como las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial, por ejemplo.

Al encuentro de dos días que se realizará en la capital provincial fueron invitados todos los convencionales constituyentes de la Carta Orgánica originaria. Aquella Constituyente fue presidida por el constitucionalista radical, Antonio María Hernández.

El PJ sigue de cerca a Natalia de la Sota

El justicialismo de Córdoba puso la lupa en los pasos que está dando la diputada nacional Natalia de la Sota, a quien se le vence el mandato en el Congreso nacional a fin del año que viene.

En el PJ remarcan que tanto Juan Schiaretti como Martín Llaryora ya le bajaron el pulgar a la hija del exgobernador. “Nati no será candidata por el frente que encabece el peronismo de Córdoba”, aseguró un peronista histórico, quien de todos modos sugirió que la dirigente podría aspirar a continuar en la Cámara baja candidateándose por otras agrupaciones. “Podría representar a Massa como lo viene haciendo hasta ahora”, comentó con alguna ironía otro referente peronista en rueda de café, aunque también dio como alternativa “la opción del kirchnerismo siempre la tendrá”.

Después del escándalo por la gravísima imputación a Alberto Fernández, el kirchnerismo está en estado de conmoción y tendrá que buscar salidas inteligentes para recobrar la confianza del electorado.

¿Adenda a la resolución Spaccessi?

La normativa interna del libertario Agustín Spaccesi, que fue respaldada por el PJ, vino a poner un freno a la avanzada opositora por el tratamiento sobre tablas de los proyectos en los plenarios en el marco de la paridad. No obstante, el planteo de Rodrigo Agrelo en la última sesión abrió un nuevo capítulo en la disputa. ¿Qué pasó? El vecinalista pidió el tratamiento sobre tablas de su proyecto de repudio a la parodia de la última cena en los Juegos Olímpicos. Fue rechazado por no contar con los 2/3 de los votos.

Al pedir la reconsideración, el opositor se amparó en el artículo 128 del Reglamento Interno (RI) que fija una mayoría simple. Y ganó la votación (25 a 18) porque hubo 16 abstenciones. Sin embargo, la vicegobernadora Myrian Prunotto le aplicó la cláusula de los 2/3 y se desató el encontronazo.

Según una voz parlamentaria, quedó en evidencia un vacío en la resolución que reformó artículos del RI de la Cámara. ¿Se viene una adenda a la normativa de Spaccesi? Una fuente opositora consideró que sería necesario, para ser prolijos. Se debería ajustar el texto del 128 a los cambios que produjo la resolución del libertario que avaló el peronismo.

Apuntan contra Prunotto

Es fuerte el malestar entre los halcones de la bancada de la UCR y del vecinalista Rodrigo Agrelo con la vicegobernadora Myrian Prunotto. Los opositores vienen sosteniendo el reclamo a quien preside las sesiones por “cercenar” el uso de la palabra en el recinto. Los halcones cambiemistas advierten de muchos episodios. Esta tensión genera ánimos irritados entre los opositores que por ahora están contenidos, pero un chispazo podría desatar el fuego cruzado que vuelva a trabar la dinámica legislativa.

El episodio más reciente lo protagonizó Agrelo en su encontronazo con Prunotto. Tras denunciar que se viola las garantías en el ejercicio de sus funciones, el vecinalista le planteó una cuestión de privilegio a la titular de la Cámara en el tramo final de la turbulenta y extenuada sesión del miércoles pasado de más de diez horas. El planteo no prosperó, pero pasó a comisión.

En otra oportunidad, el radical Matías Gvozdenovich estuvo a punto de proceder de la misma manera que su par vecinalista. De todas maneras, el deloredista tiene en comisión un proyecto de rechazo al accionar de la vicegobernadora por “cercenar” la libertad de expresión en cada debate en las sesiones legislativas. Los plazos están corriendo. Si no avanza, el jefe de la bancada UCR podría activar su tratamiento en el recinto.

Facundo Torres, contra ambos extremos

“Una labor bastante caótica… tal vez porque no está bien presidida”. Así abrió fuego la legisladora Luciana Echevarría al apuntar contra el presidente provisorio Facundo Torres por no habilitarle el uso de la palabra en la maratónica sesión pasada.

El peronista, quien en ese momento conducía el plenario, cargó contra los opositores por no respetar los acuerdos en Labor Parlamentaria. “Esta Cámara es imposible de ordenar porque no tenemos palabra. Se pacta algo y a las tres horas estamos corriendo en sentido contrario”, replicó Torres.

En la reunión de presidentes de bloque se consensuó hacer un listado previo de oradores en los diferentes temas para ordenar la sesión. La parlamentaria de izquierda no estaba anotada para hablar sobre la modificación a la ley de Autoridad de Cuencas. El episodio trabó el plenario. El cuerpo debió votar para habilitarle la palabra a Echevarría y que el conflicto no escale.

Por otro lado, Torres apuntó duro contra el “liberal” Gregorio Hernández Maqueda en su movida de prohibir la actividad de los cuidacoches. “Prohibir y discriminar a los naranjitas fue una clara movida marketinera, falaz e inconcluyente, además de anticonstitucional”, fustigó el peronista.

Luz “amarilla” a marca de De la Sota

La presidenta del bloque PRO, Patricia Botta, busca sumar un eslabón a los boletos subsidiados que puso en marcha José Manuel De la Sota y continuaron las gestiones de Juan Schiaretti y Martín Llaryora. La parlamentaria amarilla propone crear el boleto deportivo gratuito en el marco de la adhesión a la Ley 10.031, Régimen de Provisión del Boleto Educativo Gratuito.

La iniciativa de Botta tiene como beneficiarios a los niños y adolescentes que realicen algún tipo de práctica deportiva amateur y tengan hasta los 16 años de edad inclusive. Su ámbito de aplicación sería el transporte de pasajeros urbanos, suburbanos e interurbanos de jurisdicción provincial.

Bornoroni busca que el bloque de LLA no explote

Los festejos tras la aprobación de la ley Bases quedaron lejos en el tiempo. Por aquellos días, las acciones de Gabriel Bornoroni crecieron en La Libertad Avanza y particularmente en la órbita de la influyente Karina Milei y de Martín Menem, presidente de la Cámara. Sin embargo, la visita de seis diputados libertarios a genocidas detenidos en el penal de Ezeiza amaga con romper el variopinto bloque de LLA. “Bornoroni le pidió ayuda a Oscar Zago, distanciado de los libertarios, pero la respuesta lo dejó atónito: si te ayudo, me tengo que hacer cargo del bloque. Perdés vos”, sostuvo una fuente que camina por los pasillos de la Cámara de Diputados.



La misma fuente aseguró que el cordobés no la tiene fácil: “El bloque se puede romper en cualquier momento: hay muchos que hacen la suya, algunos que responden a Karina y otros que están mirando con cariño una alianza con el PRO. ¿La verdad? Gabriel tiene un quilombo grande”.

En el Partido Cordobés se ilusionan con sumar a Zárate

“Sería un golazo, por varios motivos”. El dirigente peronista se mostraba ilusionado ante la posibilidad de que Federico Zárate, el intendente de Jesús María pase a integrar las filas del Partido Cordobés. Entre las razones de lo que implicaría “el pase” de Zárate, el interlocutor enumeró: “Es joven, tiene capacidad, gobierna una ciudad grande, es radical pero se lleva bien con el peronismo y lo más importante: llega con votos”.

El último punto no es antojadizo: en los últimos meses, algunos dirigentes del PJ se quejaron de que todos los que llegaron al partido del radicalismo y del PRO “no aportaron ni un voto”. ¿Ejemplos? Darío Capitani, Pedro Dellarrosa y otros dirigentes de Juntos por el Cambio. La ilusión en el Partido Cordobés se puso en marcha cuando el intendente dijo, en Canal C, que pegaría el salto “si la propuesta es seria y está pensada en la gente, no lo descarto. Soy sincero”.