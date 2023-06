Córdoba: momentos tensos en el cierre de listas en Juntos por el Cambio

No son días fáciles dentro de la coalición de Juntos por el Cambios. Todavía quedan esquirlas del intento “larretista” de sumar al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti.

Las discusiones están escalando y todo se podría derrumbar en cuestión de horas. La idea inicial de llegar con una lista de unidad, parecen cada vez, más lejanas.

Esta tarde deben presentar a los hombres y mujeres de Córdoba que van a representarlos en congreso, con la finalidad de conservar las seis bancas. Algo que varios consideran improbable.

Mario Negri podría ser una llave que cierre o abra puertas. Hasta este momento, el sector alineado a nivel nacional con Patricia Bullrich, principalmente del PRO, estaba "totalmente" en contra de llegar a un acuerdo y armar una lista única con algunos nombres históricos de la UCR, entre otros.

El lugar del actual presidente de bloque de Diputados es clave. Pero, teniendo en cuenta la cantidad de bancas que lograrían mantener, lo dejaría afuera. Así, los que tendrían asegurado su ingreso al Congreso de la Nación son los tres primeros. El resto, quedaría a confirmar, dependiendo de la votación.

La UCR se encuentra en un proceso de renovación generacional en la provincia. Dejando casi la totalidad del control de la alianza local en manos “amarillas”, que responden principalmente a Bullrich. Quizás, una manera de marginar a Rodriguez Larreta luego de los intentos de llevar a su lado a Schiaretti. Pese a que varios integrantes de JxC consideran que, al final de cuenta, ese “affaire” terminó beneficiando al candidato a gobernador Luis Juez.

Por eso, el argumento entre los armadores alineados con Bullrich es que no se deben dar motivos ni lugares en la lista a los candidatos a diputados nacionales del sector de Larreta.

Los nombres suben y bajan. Se agregan y se tachan. Hasta ayer por la tarde, Luis Picat, el intendente de Jesús María era el radical que iba a encabezar. El segundo lugar quedaría para una empresaria de Río Cuarto alineada al PRO, Belén Avico.

De Loredo y Luis Juez también son protagonistas, con consultas e influencias, en el armado. Por ahora, desde el círculo del candidato a gobernador de JxC en la elección de este domingo, confirman que no llevaría gente propia en la boleta.

El Tercer puesto en la lista: unifica o rompe

El tercer puesto comienza a generar rispideces. En un primer momento estaba confirmado para el radical Mario Negri, uno de los 6 legisladores que finaliza su mandato en diciembre.

El problema es que, si no hay lista de unidad, hay PASO. El frente no se mostraría unido y deberá regir el reglamento interno de cómo se reparten los lugares dependiendo de los votos conseguidos por cada espacio dentro de JxC. Para poder sentarse en la mesa post PASO, la lista “perdedora” debe superar el 25%. Desde la interna cordobesa que representa a Bullrich consideran que hay que ir por la renovación, y en ese lineamiento, Mario Negri no entraría en las opciones.

Si no hay acuerdo, el nombre para ese lugar es Pedro Dellarrossa, ex intendente de Marcos Juárez, la ciudad que se conoce como el "kilómetro 0" de Cambiemos. Y no el diputado nacional. Negri podría ocupar, con fuertes discusiones, el sexto u octavo lugar, algo que se descarta totalmente desde el sector del radical.

El tercer lugar es el peor lugar, pero puede abrir el camino para continuar las negociaciones para una lista de unidad, en la que Negri podría no estar.

Todos remarcan que la colación debe enfrentar dos comicios en la provincia. Mañana domingo por la gobernación y, en un mes, por el municipio de Córdoba. Unidos puede dar el marco para que Rodrigo De Loredo no se distraiga en su lucha por recuperar la capital.

Por estas horas se pone en duda que el “larretismo cordobés” asegure un piso del 25% en las PASO para sentarse a discutir y presionar por nombres en las listas. Bullrich está dispuesta a cobrarse la aventura por Schiaretti dentro de JxC, quizás el armado de los representantes cordobeses, sea la manera que encontró para plasmar su decepción.