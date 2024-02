Córdoba Open: se vivió una mini copa Davis en donde Etcheverry sigue en carrera, Cerúndolo fue eliminado

Francisco Cerúndolo (22° ranking ATP) tuvo un paso fugaz por el ATP de Córdoba tras caer este miércoles ante el español, Jaume Munar (74°), por 7-5 y 6-4 en 1h54m de juego en la cancha central del Polo Deportivo Kempes.

El argentino, tuvo 53 errores no forzados y aprovechó 2 (de 12) chances de quiebre. El historial estaba a favor de él por 3 a 0. Había vencido al mallorquín en la edición del 2019, en el Argentina Open 2023 y en Roland Garros 2023. El sufrimiento del mayor de los hermanos Cerundolo iniciaría en el segundo game del partido cuando el español logró quebrarle el saque. Sin embargo, luego se repondría y equilibraría el marcador. A pesar de ello, perdió dos juegos más cuando sacaba 5-4 y Munar no perdonó. El segundo set fue parejo.

Si bien la diferencia de nivel entre uno y otro era notoria, la regularidad en este deporte es muy importante. Un desconocido Fran no encontró esa constancia ante un Munar que aprovechó cada oportunidad que se le presentó.

Hasta los tenistas más grandes de la historia han tenido partidos para el olvido. Es muy importante que Cerúndolo logre salir de esta mala racha y vuelva a disfrutar del juego. El tenis que tiene es digno de los mejores del mundo y su actitud, de ir siempre para adelante en las adversidades, demuestra porqué está donde está.

Etchverry, pura precisión

Por su parte, Tomás Etcheverry (29°) fue contundente de principio a fin y le ganó en sets corridos a Bernabé Zapata Miralles (79°). En este caso, la contundencia y la regularidad fueron claves para que, el nacido en La Plata, se lleve este tremendo triunfo en un partido parejo.

En el primer set, ambos tenistas llegaron 5-5 a etapa de definición, pero la precisión de Etcheverry en este momento, fue la clave para llevarse el primero por 7-5. Ya en el segundo set, el argentino logró quebrarle al español en el sexto juego y se adelantó por 4-2. Desde ese momento, Miralles perdió la regularidad en sus golpes, comenzó a quejarse consigo mismo y el N° 29 del mundo no perdonó. Fue 6-4.

“Las primeras rondas siempre cuestan un poco más, es una realidad. Él es un jugador muy duro y sabe batallar como nosotros lo hacemos. El primer set fue una pulseada. En el 6-5 pude conseguir el quiebre y salí con decisión para cerrar el partido. En el segundo set, pasó lo mismo. No fue un rival fácil. Parte de ganar cuando uno no está tan cómodo o el partido no está saliendo lindo, es muy importante para la próxima ronda tener la oportunidad de hacerlo mejor”, declaró en conferencia Etcheverry, quien además, se mostró contento por el triunfo argentino sobre el español por 3 a 1 en esta jornada de Cordoba Open: “Uno siempre se pone contento, en este caso le tocó ganar a Facu y a Fede, nos llevamos muy bien y es algo muy positivo. Los argentinos siempre nos acompañamos. Estoy contento por ellos. Pareció una mini Copa Davis”.

Además, se mostró muy feliz con el apoyo del público cordobés y se refirió al próximo encuentro ante Fede Coria en los octavos de final: “Estoy muy contento. Es algo especial y me gusta muchísimo. Fede es un gran amigo y un gran rival. Espero poder ganarle. Será una batalla para la que debemos estar preparados”

Por último, tras ser consultado por la prensa, Etcheverry habló sobre la derrota de Francisco Cerúndolo: “Es parte del juego. A veces se gana y a veces se pierde. Yo estoy enfocado en mi zona, en mis rivales. Todos los partidos son durísimos, Munar es un gran jugador. Cualquier cosa puede pasar, cualquiera puede ganarle a cualquiera”.

En el inicio de la jornada, Federico Coria (93°), próximo rival de Etcheverry, le ganó a Albert Ramos (84°) por 6-1 y 6-3