Córdoba: se dilata la posibilidad de comprar vacunas de forma directa

La dilación de los tiempos de entrega de las vacunas a nivel mundial aleja la posibilidad de que la provincia de Córdoba adquiera su propio lote de vacunas. El pasado mes de noviembre el gobernador Juan Schiaretti anunciaba su intención de vacunar a todos los cordobeses mayores de 18 años. “El objetivo es vacunar a 2,7 millones cordobeses. No me importa lo que salga, ni la inversión que haya que hacer. Me importa cuidar la salud de los cordobeses, que me eligieron para que cuide su vida, su salud y que la pandemia nos golpee lo menos posible", resaltó el mandatario.

Sin embargo, esta idea se va dilatando por un solo motivo: hay pocas vacunas disponibles y algunos referentes sanitarios ya vislumbran al segundo semestre como una fecha más certera para la llegada de vacunas propias a Córdoba. Según pudo determinar este medio no hubo falta de voluntad ni tampoco un limitante en materia de recursos. Al contrario, hubo esfuerzos e intentos durante los últimos meses. Negociadores cordobeses entablaron, y aún lo hacen, una serie de diálogos con referentes de distintos laboratorios internacionales. Entre ellos se cuentan las conversaciones con el propio empresario Hugo Sigman, una de las caras visibles en el país del laboratorio Astrazeneca. Sigman también es accionista del Laboratorio Elea Phoenix, el cual se asoció para los ensayos clínicos de la fase III de la vacuna china de Sinopharm, la cual continúa en la mira de Córdoba como una de las preferidas.

Pero de un tiempo a esta parte la respuesta que se empezó a escuchar con mayor asiduidad y que bloquea las ilusiones cordobesas es: “Primero vendemos a los estados nacionales y luego al resto. Cuando se normalice la situación en los países, allí podremos avanzar con las provincias interesadas”.

En las últimas semanas, incluso varias de las llamadas que salieron desde Córdoba quedaron sin atender y generaron preocupación por estos lados. En un marco de cuasi desesperación mundial por una vacuna que ponga fin a una crisis global, los negociadores cordobeses entienden que el escenario podría tomar cierta normalidad después del segundo semestre y con las aguas más calmas se podrían cerrar algunas de las negociaciones iniciadas.

En su edición sabatina, el diario Ámbito Financiero consultó al exsecretario de Salud de Mauricio Macri, Adolfo Rubinstein, acerca de la posibilidad de que provincias compren vacunas y su respuesta fue contundente: “Cuando hay una restricción global sobre la provisión de vacunas, cuando hay una caída de la producción y por tanto la distribución de vacunas en general se ve afectada, es muy difícil que fuera de los estados nacionales se puedan hacer convenios para comprar vacunas tanto a nivel subnacional como pueden ser estados y provincias como también instituciones privadas u obras sociales”.

Miradas hacia la Rosada. Frente a este complejo escenario, ahora las principales esperanzas apuntan hacia la Nación y las vacunas que pueda conseguir la cartera que comanda el ministro Ginés González García. El Gobierno nacional anunció tener a 5 millones de personas vacunadas en enero, objetivo que no se cumplirá, sin embargo son optimistas de que en febrero se concrete esa meta. En primera instancia se esperan las nuevas partidas que puedan llegar de la vacuna Sputnik V, y en segunda línea se aguarda por las tan esperadas dosis de Astrazeneca. También se sigue con atención las negociaciones que el Estado nacional mantiene con China, ya que también garantizaría una cifra importante para continuar con el plan masivo de vacunación.

Prioridades. Mientras tanto, y con esta idea de aprovechar lo mejor que se pueda las vacunas disponibles, en la semana el Gobierno provincial anunció que una vez finalizada la inmunización de médicos que trabajen en lugares expuestos a la enfermedad, la campaña de vacunación continuará en personas mayores internadas en geriátricos (en esta primera etapa se comienza con los que tienen más de 50 residentes). Luego, y pensando en el reinicio de las clases, se continuará con docentes en actividad de más de 60 años o que tengan comorbilidades. En una tercera etapa se continuará con el equipo de salud de más de 60 años que se encuentre en actividad asistiendo pacientes de riesgo.