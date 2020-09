Córdoba sigue retrocediendo en el Ranking de ciudades sustentables

La Universidad de Navarra, a través de su IESE Business School, publicó una nueva edición del índice Cities in Motion que analiza en nueve variables las condiciones naturales, económicas, sociales y de gestión de las principales ciudades del mundo. Podría tomarse, en ese sentido, como un ranking de ciudades sustentables. “Esta edición nos encuentra en un peculiar momento histórico, como consecuencia de la crisis sanitaria de la Covid-19. Observamos con desconcierto cómo las ciudades se quedan vacías y sus calles desiertas del sonido habitual. Muchas de las recomendaciones que los gestores urbanos reclamaban han dejado de tener sentido. La búsqueda de mejores tasas de densidad poblacional se ha reemplazado por el distanciamiento social; la utilización del transporte público se desaconseja; la interacción social en plazas y espacios comunes ha sido sustituida por el confinamiento en nuestros hogares; y el mantra de nuestra iniciativa “ciudades en movimiento” se presenta como un deseo más que como una realidad. Confiamos en que esta situación se resuelva lo antes posible, y que la vitalidad y el dinamismo habitual de las urbes vuelva pronto a formar parte de nuestras vidas”, remarcan en la presentación del trabajo Pascual Berrone y Joan Enric Ricart, codirectores académicos de la iniciativa.

En ese sentido señalan que los gestores urbanos se enfrentan a desafíos tradicionales como las dificultades en la movilidad, el envejecimiento de la población, el incremento de la desigualdad, la persistencia de la pobreza o la contaminación, a los que se suman nuevos retos como los revelados por la crisis del coronavirus: “Nuestro esfuerzo se centra en el concepto de gobernanza inteligente. En el contexto actual de la COVID-19, este análisis adquiere aún más relevancia. Es ahora cuando se puede observar cuán preparadas están realmente las ciudades para hacer frente a una crisis que hace tambalear su estabilidad en muchas de sus dimensiones. Ha llegado el momento de ejercer una gobernanza inteligente que tenga en cuenta todos los factores y actores sociales, con una visión global”, proponen. En esta edición, el índice ICIM analiza a 174 ciudades bajo nueve dimensiones: capital humano, cohesión social, economía, gobernanza, medioambiente, movilidad y transporte, planificación urbana, proyección internacional y tecnología.

Top five. Al primer puesto de esta edición lo lidera Londres, con un valor de ICIM de 100 puntos. Le siguen Nueva York (95,73), París (85,50), Tokio (81,95) y completa la capital de Islandia, Reikiavik (80,47). Londres ( Reino Unido) ocupa el primer puesto del ranking general gracias a su desempeño en las dimensiones de proyección internacional (puesto 1), capital humano (puesto 1), gobernanza (puesto 2), planificación urbana (puesto 2), movilidad y transporte (puesto 3) y tecnología (puesto 6). Sin embargo, la metrópolis no presenta tan buen desempeño en las dimensiones de cohesión social (puesto 64) y medioambiente (puesto 35).

La Docta, muy lejos. Para dar con la ciudad de Córdoba en el ranking hay que pasar varias páginas. La capital de nuestra provincia ocupa una posición muy poco envidiable: 139, sobre 174 ciudades analizadas. Córdoba está por detrás de otras ciudades de la región como Santiago de Chile (68), muy lejos de Buenos Aires (90) y también atrás de otras urbes con las que podría compararse como Montevideo (110), Bogotá (120) o Asunción de Paraguay (131). Pero es probable que uno de los aspectos más graves es que Córdoba no solo está atrasada en relación con la comparación con otras ciudades de la región, sino que ha venido cayendo posiciones. En la edición inmediatamente anterior la ciudad ocupa el puesto 133 y en 2017 estaba en un expectante 107.

¿Dónde falla Córdoba? Salvo en la variable “medioambiente”, en la que ocupa el puesto 72°, en el resto de las dimensiones Córdoba se ubica del puesto 100 hacia abajo. Las peores dimensiones de nuestra ciudad son “economía” (queda 167), “movilidad y transporte” (está 156°) y “planificación urbana” y “proyección internacional” (figura 147° en ambos casos). En la dimensión “tecnología” está 134°, en “gobernanza” 130, en “capital humano” se ubica 127° y en “cohesión social” llega al puesto 100°.

Es interesante indagar qué se analiza de estas dimensiones que en conjunto hacen que Córdoba tenga un exiguo ICIM de 39, sobre 100 posibles. Por ejemplo, al desagregar la variable “economía”, se analizan los aspectos que promueven el desarrollo económico de un territorio: planes de promoción económica local, de transición e industriales estratégicos; generación de clústeres; innovación e iniciativas emprendedoras. Se estudia, por caso: si la ciudad posee servicios de economía colaborativa, facilidad para comenzar un negocio; número de casas matrices de firmas que cotizan en la Bolsa, poder de compra del salario promedio, productividad, PBI per cápita, entre otros. Y en otra dimensión sensible en la que Córdoba está muy atrasada como es “movilidad y transporte” se mide si hay servicios de alquiler de bicicletas, motos y monopatines, la eficiencia e ineficiencia del tráfico, la longitud del servicio de metro y cantidad de estaciones, la presencia o no de servicio de tren de alta velocidad y la cantidad de vehículos comerciales y de vuelos. Así, los resultados no son alentadores para una de las ciudades más importantes del interior del país.

Las mejores latinas

Con relación a cómo se plantean los puestos en América Latina el trabajo reporta que a lo largo de los años, el liderazgo de la región se reparte entre las dos primeras ciudades. En la presente edición, Santiago de Chile (puesto 68) supera a Buenos Aires (puesto 90) y forma parte del top 30 de la dimensión medioambiente. Por su parte, la capital argentina se encuentra en el top 30 de planificación urbana y medioambiente, pero su evolución en la dimensión economía la sitúa muy por debajo de Santiago en el ranking general. Destacan también en la región Montevideo, Panamá y San José. La mayor parte de las urbes latinoamericanas no se sitúan en las primeras 100 posiciones del ranking general, a excepción de Santiago y Buenos Aires. “América Latina es una de las regiones con mayor concentración urbana del planeta, por lo que los retos a los que se enfrentan estas ciudades son cada vez más globales y existen problemáticas comunes a todas ellas”, definen.