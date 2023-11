Córdoba: una pelea que empaña una colecta millonaria para la jubilada que no podía pagar el alquiler

Ana irrumpió en la pantalla de la televisión y llegó al corazón de todos los televidentes. La jubilada no podía pagar más el alquiler. Le habían aumentado más del 100% de un mes, pasando de $80.000 a $170.000. Era una suma imposible con ingresos que rondan los $240.000.

Contó que, ante esta situación, quedaría en la calle y su opción era vivir en la terminal de ómnibus para resguardarse de las lluvias.

La angustia de Ana traspasó la pantalla e impacto de lleno en sus vecinos, Agostina y Pablo, sus vecinos. Para salir del paso y darle una solución a los llamados y ofrecimientos de quienes querían ayudar, puso a disposición su alias de una billetera virtual. Esperaban recaudar un monto similar al valor del alquiler, quizá algunos pesos más. “Era para juntar entre 150 y 200 mil pesos entre todos los departamentos”, estimaron en el móvil en vivo. Nunca imaginaron que la noticia se iba a viralizar con tan magnitud.

En 72 horas ya se habían recolectado 10 millones de pesos y un día después la cifra alcanzó los $18.000.000. “Yo no entendía nada, no podía creer lo que estaba pasando y me asusté un poco, porque ese monto con tamaña cantidad de ceros jamás lo había visto en una cuenta mía. Tuve que pedir por favor que no transfirieran más”, relató Agostina.

El peor final

La chica, que trabaja de niñera y limpia casas, contó que le iba comentando a Ana como iban sucediendo las cosas. Sin embargo, según la joven, la actitud de la jubilada cambió. “Me empezó a reclamar el dinero, me insistía y presionaba, sin entender por qué -legalmente- no se lo podía transferir”, relató Agostina.

Buscando una solución correcta y evitar complicaciones con el Estado, la solidaria vecina fue a informarle a la AFIP que ese dinero no era nada “ilegal” sino que se trataba de una colecta “me dijeron que había cometido un grave error en ofrecer mi cuenta de Mercado Pago para una causa solidaria, ya que podría tener consecuencias fiscales o tributarias ante semejante cifra. Y me recomendaron que consultara con un abogado”, explicó.

Llegada esta situación, aparecieron los abogados y escribamos. Debian demostrar, ante la ley como se transferían la totalidad de lo recaudado. Por su lado, Ana también contrató a un abogado y comenzó a reclamar el dinero.

La ayuda solidaria ingresó a Mercado Pago. Pero la aplicación solo permite transferencias diarias con un tope de $4,5 millones de pesos. Cada movimiento se fue registrando y terminaron este miércoles.

En diálogo con Clarín, la jubilada expresó su malestar y dijo: “Estoy re mal. Me juntaron dinero de todos lados y no me lo quieren dar, por eso puse a una abogada. Ahora estoy en un lugar provisorio, pero me parece que me mudaré por seguridad”.

Por su parte, Agostina aclaró: “Yo no toqué un centavo, no me pertenece nada y actué correctamente. Gente conocida me decía por qué no había agarrado algo... Yo tengo la esperanza de que Ana tenga un gesto, pero está muy distante, enojada, no entiendo por qué, apenas si me saluda cuando me la encuentro en la escribanía”.