Crecen los casos de Covid, pero no se analizan nuevas medidas sanitarias

Al igual que ocurrió en diciembre del año pasado, la llegada del último mes del año trajo consigo una nueva ola de Covid, la cual comenzó a reflejarse hace algunas semanas atrás, primero en Buenos Aires y ahora tiene su correlato en el resto de las provincias del país, entre ellas Córdoba. Con la aparición de esta oleada de casos creció también el número de testeos y el de vacunaciones a causa del llamado ‘efecto temor’ que se genera frente a este tipo de situaciones.

“Lo que estábamos viendo en Buenos Aires no lo estábamos apreciando en Córdoba, pero sin embargo el aumento llegó. Siempre fuimos detrás de sus olas. Los casos estaban estables y en los últimos días comenzó a aumentar la demanda de testeos y con eso también aumentó la percepción de riesgo por todo lo que se habla en los medios”, explicó Laura López, directora de Epidemiología de la Provincia en diálogo con PERFIL CÓRDOBA.

“El centro de testeos tenía muy poco movimiento hasta el momento, pero al haber incremento de casos el tema se puso en agenda y la gente volvió a testearse. Si bien vemos un incremento marcado, debemos esperar un poco para determinar la magnitud de esta nueva ola”, detalló. Medidas. López explicó que en la actualidad, y al igual que durante todo el año, al Covid-19 se lo está tratando como un virus respiratorio más y no se están analizando nuevas medidas debido al comportamiento de las nuevas cepas.

“Notamos que tienen mayor transmisibilidad pero no están asociados a formas graves, no muestran tanta virulencia. Sin embargo, siempre se está expectante a lo que va pasando”, sostuvo López. La profesional comentó además que el crecimiento de casos positivos no tiene su reflejo ni en la ocupación de camas críticas en los centros especializados y tampoco se registra un desborde en las consultas respiratorias.

Variantes. La especialista precisó que las cepas de coronavirus que están generando la nueva ola son las variantes de Ómicron BQ1 y XBB, las cuales tienen como principal característica su velocidad de contagio. No son las únicas. En el momento actual circulan en Córdoba un abanico más amplio de variantes. La variante XBB es denominada “variante pesadilla” por los expertos, nombre poco alentador, aunque no genera efectos graves según explican. En tanto, la variante BQ1 ya representa a más del 60% de los casos de coronavirus detectados en la zona del Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba), según un informe del Proyecto Argentino Interinstitucional de Genómica de SARS-CoV-2 (Pais).

En cuanto a la vacunación, López señaló que no se abrirán nuevos vacunatorios, ya que si bien creció la demanda en los que funcionan actualmente, los mismos no están colapsados y remarcó que en algunos, incluso, “no hay espera”. La funcionaria también informó que actualmente se están utilizando dosis de la vacuna Moderna en los adultos.