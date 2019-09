Crecer a puro vértigo

por Marcos Villalobo

A todo vértigo. Del karting a la Formula 2.0, de la pista al colegio... y sin llevarse ninguna materia. A pura adrenalina, con sus 16 años, Isidoro Vezzaro se hace camino en el automovilismo. El cordobés, que recientemente obtuvo el campeonato de la divisional Senior 175cc de la International Cup Serie, y, además, se hizo acreedor del cupo para representar a la Argentina en la próxima IAME International Final, a disputarse en Le Mans, Francia, del 13 al 19 de octubre, también la rompe en la Formula 2.0 con el equipo Werner Competición.

Origen. “Cuando era chico hacía distintos deportes, como fútbol y tenis. En mi familia nadie es ‘fierrero’. Pero cuando tenía 10 años vi un video en Youtube de karting y me dio curiosidad, quería probar. Mi papá y mi hermana me llevaron a Jesús María a probar un karting y me gustó. Nunca más lo solté”, narra en diálogo con PERFIL CORDOBA el adolescente Vezzaro, contando la génesis de esta pasión ‘fierrera’, que hoy lo ubican como una promesa del automovilismo nacional y que le permite soñar en grande.

Primero arrancó con karting de tierra, luego pasó al karting de asfalto, siempre cumpliendo objetivos. Y este año dio el salto a la Formula 2.0, también conocida como “la fábrica de talentos”. “Al comienzo lo hacía por diversión, pero cada vez me fue gustando más. Fui creciendo, lograba resultados, y empezaron a presentarse las posibilidades de ir a competir a Buenos Aires: entré a un mundo nuevo, que me encantó y lo disfruto hasta el día de hoy”, explica y los ojos le brillan al recordar sus inicios. Un juguete que se fue transformando en una profesión. Desde chico tuvo el apoyo de sus padres Darío y Anabel, aunque a la mamá al comienzo le daba un poco de miedo.

Agenda cargada. Por estas horas se encuentra en Mar del Plata, entrenando de cara al Campeonato Argentino de Karting que se correrá del 26 al 29 del corriente en la ciudad costera. Aunque también tiene la mente puesta en el viaje a Europa donde representará a Argentina en la mítica carrera de Le Mans. Previamente, el 15, estará disputando la novena fecha de la Formula 2.0 en San Juan.

Puede competir y al mismo tiempo no aflojar en los estudios. “Tengo bastante apoyo del colegio, me ayudan los profesores, el preceptor, mis compañeros. Intento estudiar durante los viajes”, relata el piloto-alumno del colegio Francisco Luis Bernárdez. “En estos años nunca me llevé una materia”, aclara. Y no es tarea sencilla con la vida que afronta.

En esa adrenalina, donde combina karting, viajes y estudios, le sumó este año su participación en Formula 2.0 Pirelli powered by Renault. “Saltar de un karting a un monoposto es una diferencia. Hice una gran escuela en el karting y me adapté rápido... El año pasado hice distintas pruebas en varias pistas para ver cómo me adaptaba y este año decidimos que nos gustaría dar el paso... Entré muy bien al equipo, con todo el grupo humano, y eso fue importante, me gustó mucho”, describe Vezzaro, que se anima a seguir soñando. “Siento que puedo llegar más arriba, pero cada año me enfoco en lo que estoy. Disfruto este momento de estar en esta competencia”, añade el joven piloto, que es acompañado por las empresas Haval y Amérian.

- ¿Cuáles son tus sueños?

- El sueño de todo piloto, el sueño fantástico es llegar a la Fórmula 1. Pero lo que me gustaría, lo pienso ahora de forma más realista, es tratar de vivir de esto. De hacer mi profesión con lo que más me gusta... Aspiro a correr en las máximas categorías del país.

La mira en Europa

A fines del año pasado Isidoro Vezzaro estuvo en Alemania corriendo en karting, donde hizo una gran experiencia y obtuvo buenos resultados disputando algunas fechas del campeonato europeo. Por estas horas se prepara para viajar en octubre a Francia, para competir en el IAME International Final 2019. A propósito, el piloto de 16 años resaltó: “Estoy muy feliz del momento que estoy pasando y lo disfruto. Estoy muy contento de ir a competir a Europa. No tengo ninguna mochila por haber sido campeón en Argentina, sino que voy a aprender. Buscaré el mejor resultado. Estoy muy cómodo también con el equipo que estoy, los conozco y creo que vamos a andar muy bien”.