Crimen de Sebastián Villarreal, el adolescente de 15 años fue liberado y se mostró con armas

El lunes pasado la jueza Penal Juvenil Nora Giraudo ordenó externar del Complejo Esperanza al adolescente de 15 años que está acusado de participar del ataque mortal a Sebastián Villarreal, el 29 de febrero pasado. A 96 horas, analiza si ordena que regrese nuevamente al alojamiento que depende de Senaf.

Todo sucede tras conocerse fotos que él mismo publicó en sus redes sociales donde se lo ve armado.

A pesar de estar acusado de integrar una banda que robaba motos y cometió el homicidio de Villarreal, al ser menor de 16 años, no es punible y tampoco puede ser detenido.

Como medida cautelar, fue alojado en el Complejo Esperanza donde permaneció poco más de seis meses. Para evitar que regrese a su hogar, la jueza dispuso que quede a cargo de personas allegadas a la familia que viven en la zona cercana a Villa Carlos Paz.

En esa zona ya había tenido ingresos al sistema penal juvenil por diferentes delitos, desde que tenía 13 años de edad.

Después de que Giraudo comunicara personalmente a la familia de la víctima su decisión de externarlo, Jimena -hermana de Sebastián- publicó en sus redes sociales durísimos conceptos que cuestionan la resolución de la magistrada.

“Crónica de un fracaso anunciado” es la frase inicial del posteo, para continuar señalando que la jueza les aseguró que el joven estaba listo para salir, que podía ir a una casa de un pueblo lejos de su hogar porque sus padres también delinquen.

El texto continúa:

“Dije textualmente: va a fracasar lo que está haciendo porque no tiene recursos asignados ni equipo profesional que intervenga. Dijo "es lo posible".

Mi mamá con 47 años de trabajadora social y de diversos recorridos vividos en los barrios e instituciones, le insistió en que no iba a resultar bien. Nuestra abogada le preguntó por qué no había tomado otras medidas posibles para estos casos por la gravedad que tenía el hecho y dado que según la jueza, el joven "venía bien".

Anoche, me enteré por un periodista que aparentemente habría delinquido nuevamente, que subió fotos a instagram con armas.

¿Esto me hace pensar en bajar la imputabilidad? NO! me hace pensar en la corresponsabilidad legal de la jueza Giraudo y el juez de Carlos paz Strasoriano (quien no hizo nada las 4 veces que lo tuvo en su juzgado) tienen. Pienso en lo injusto del vaciamiento del Estado. Una y otra vez pienso/siento el llanto de mis sobrinxs cuando mataron a su papá y en la salud destrozada por el dolor de mis padres, envejecieron 20 años de golpe”.