Crimen en Laboulaye: el juez recibió a los padres de Joaquín Sperani

El juez Sebastián Moro, a cargo de la investigación por el crimen de Joaquín Sperani, recibió esta mañana a los padres del adolescente que fue encontrado muerto el domingo en una casa abandonada en la ciudad de Laboulaye.



El abogado querellante Raúl Frencia afirmó que se trató de “una reunión informativa” para comunicarles “que están avanzando en la investigación pero nada más que eso”.



“No puedo dar ningún tipo de precisiones porque no las hay. Este momento es un momento difícil para ellos. Creo que tenemos que reservar su privacidad”, señaló el letrado.



“Pero mucho más de lo que les estoy informando, no tengo para informarles. Lamentablemente les digo que esto es todo lo que tenemos en este momento”, insistió en declaraciones a Mitre Córdoba.



La Justicia de Córdoba informó que los padres de Joaquín “expresaron al tribunal sus inquietudes en relación con el proceso judicial en marcha y solicitaron diversas medidas probatorias, alguna de las cuales ya había sido dispuestas”.



Fuentes judiciales aseguraron que el magistrado explicó a los progenitores de la víctima que en los procesos penales juveniles “existe reserva de las actuaciones judiciales”.



“Esta medida tiene como objetivo no poner en riesgo la investigación y, por otra parte, garantizar los derechos de la niñez en conflicto con la ley penal”, precisaron las fuentes.



Cientos de vecinos de la ciudad del sur provincial despidieron anoche los restos del chico que fue asesinado a golpes con un fierro y un bloque de hormigón.

Todo lo que se sabe del terrible crimen de Joaquín Sperani



Investigación

El hasta ahora único sospechoso, de 13 años, es “ inimputable” de acuerdo a la legislación argentina, y se encuentra alojado para su resguardo en el Centro de Admisión y Diagnóstico (CAD), dependiente del Complejo Esperanza.



En ese establecimiento que aloja a adolescentes en conflicto con la ley penal le realizarán una serie de estudios diagnósticos, psicosociales y ambientales.



El juez Moro, a cargo del Juzgado de Control, Faltas, Niñez, Juventud, Penal Juvenil, Violencia Familiar y de Género de Laboulaye, tomó antes contacto con el niño y sus padres.



Fuentes judiciales precisaron que en el caso ya interviene la Secretaría de Niñez Adolescencia y Familia (Senaf).