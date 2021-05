“Cualquier embajador le informa a su país que el poder real no lo tiene Alberto F.”

“Hoy, cualquier embajada le está informando a sus capitales que el poder político no reside en el Presidente sino en la vicepresidenta y en La Cámpora. ¿Ustedes creen que los mandatarios que reciben a Alberto Fernández no saben que no pudo echar a un funcionario de tercera línea, como el Sub Secretario de Energía? No hace falta ser un genio en diplomacia, está en los diarios”.



La frase pertenece a Mariano Caucino, exembajador en Costa Rica e Israel y profesor universitario de la Historia Política Argentina, quien además hizo referencia a la política exterior argentina. “No tiene rumbo. Lo demuestra no sólo la posición respecto a Venezuela, sino el reciente comunicado de Cancillería en el conflicto entre Israel y Palestina. Nadie lo puede tomar en serio a (Felipe) Solá. No es personal, pero hace dos años era un acérrimo opositor a Cristina…”, añadió Caucino a una radio de Rosario.

Las declaraciones de Caucino volvieron a poner sobre el tapete un tema que explotó a principios de marzo y está lejos de disiparse: el malestar que existe entre muchos diplomáticos de carrera que fueron desplazados por este gobierno –aún cuando son varios los que no tienen la edad para jubilarse- y reemplazados por jóvenes con poca o nula experiencia en ese campo o directamente por dirigentes políticos.



Algunos de los exembajadores desplazados tienen una opinión similar a la de Caucino. La novedad es que el conflicto escaló hasta tal punto que los funcionarios se animan a contar entretelones, en estricto off the récord, que en otras oportunidades hubieran evitado.



“La diferencia es que ahora el gobierno rompió todos los códigos. Claramente hay una lista negra de diplomáticos que fueron desplazados por no comulgar con las ideas del kirchnerismo. Este gobierno no logra diferenciar que nosotros trabajamos para el Estado”, le dijo a PERFIL CÓRDOBA uno de esos diplomáticos de carrera.



Otro de los consultados por este medio agrega: “La lógica de este gobierno respecto a la política exterior es: metamos a cualquiera en Cancillería, porque lo importante es, en realidad, a quién designamos en los países que para nosotros son claves. Es un error muy grande, pero que muestra el ADN del Frente de Todos respecto a la diplomacia”.



Los “países estratégicos” para el gobierno, según algunos de estos embajadores son un puñado: Bolivia, Cuba, Venezuela, Nicaragua, Rusia y China.



“Acá el problema es que se corta una tradición. Están entrando jóvenes formados por la Cancillería de Néstor y Cristina y eso no está mal, el tema es que meten mucha presión para ascender rápido: quieren la cabeza de los que tienen más experiencia. No les importan tanto las formas, sino quedar bien con el kirchnerismo”, señala uno de los consultados.



Aunque desde Cancillería aseguran que poseen la facultad para jubilar a funcionarios con 30 años de servicio, 10 en su rango y 65 de edad, lo cierto es que el grupo de los desplazados está dispuesto a seguir dando batalla.