Cuatro niños encontraron 50 mil pesos y los devolvieron a su dueña

Cuatro niños hallaron 50 mil pesos en la mesa de un bar de la ciudad de Deán Funes, en el norte provincial, y los devolvieron a su dueña.



Gaspar, Genaro, Salvador y Tobías, salieron días atrás de jugar al básquet y luego se dirigieron a la casa de uno de ellos para realizar una tarea escolar.



En el itinerario pasaron por un bar y observaron que había plata sobre una mesa. “La agarré y le pregunté a un matrimonio si era de ellos y me dijeron que no”, relató uno de los pequeños al programa “Arriba Córdoba” de El Doce.



“Agarramos la plata y la llevamos al buffet. Ahí me encontré con una señora a la que le pregunté si era de ella y me dijo que sí”, contó otro de los nenes.

Los niños, alumnos del quinto grado del colegio Sagrado Corazón de Jesús, dijeron que la mujer quiso comprarles “una Coca a cada uno”, pero que ellos aceptaron sólo dos gaseosas y un paquete de papas fritas.

“Nos sentimos orgullosos y contentos”, aseguraron los chicos.