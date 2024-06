Damián Puebla: “Disfruto este presente, me llegó todo lo bueno muy de golpe”

Damián Puebla no es un tipo de muchas palabras. Prefiere que lo identifiquen por tener la pelota siempre bajo la suela. Al talentoso mediocampista de Instituto le gusta agarrar el balón en zona ofensiva y encarar. De esa manera afronta su destino futbolístico: con pocas palabras fuera de la cancha y mostrando todo lo que sabe en el césped. En la actualidad, se habla de que es el jugador “a vender” en Alta Córdoba y debido a su muy buen presente abundan los rumores sobre una posible partida y de varios clubes supuestamente interesados en contar con sus servicios.

La dirigencia prefiere la cautela y él, fiel a su estilo, también. En diálogo con PERFIL CÓRDOBA el futbolista surgido de barrio San Jorge afirmó: “La verdad es que no estoy enterado de nada, he leído algunas cosas en las redes pero nada más que eso”. Puebla renovó su contrato con Instituto hasta finales del 2025 y el club albirrojo, además, tiene una opción de compra por la ficha del jugador.

Surgen los interesados. Tiempo atrás, el presidente de Instituto, Juan Manuel Cavagliato, declaró que “llegaron ofertas pero no por los montos que estábamos evaluando, para ver si vendíamos a Damián. Las rechazamos. Cuando llegue el momento vamos a evaluar su venta”. Puebla, de 21 años, tiene muchas chances de ser transferido antes de que finalice este año. Se habla de que hay interesados del fútbol mexicano, brasileño y de la MLS de Estados Unidos, donde actualmente se encuentra el titular de la ‘Gloria’ como parte de la delegación de AFA en la Copa América. En los pasillos del Monumental aseguran: “Si se vende, será por una suma importante”.

Puebla asegura que sigue enfocado en la pretemporada de la ‘Gloria’. Quiere seguir siendo importante para el equipo, como lo fue a comienzos de año, cuando en los 18 partidos jugados marcó seis goles y dio una asistencia.

—¿Cómo estás viviendo este presente futbolístico?

—Disfrutándolo, ha sido todo muy de golpe, pero al mismo tiempo tranquilo y con ganas de que sea aún mejor.

—¿Qué significa Instituto en tu vida?

—Es el club que me abrió las puertas, con el que debuté profesionalmente y el que me está dando la posibilidad de cumplir el sueño que mi abuelo tenía.

—¿Qué te genera estar en Primera?

—Orgullo y agradecimiento con mi familia: sin ellos nada de esto hubiese sido posible.

—¿Qué soñás en el fútbol?

—Vivo el día a día y lo más importante es que siga disfrutando y siendo feliz de ésto que tanto amo.

Familia ‘gloriosa’ y Messi. La familia de Damián Puebla está muy vinculada a Instituto. Su abuelo Miguel era fanático de la ‘Gloria’ y su papá y su hermano, ambos de nombre Miguel, estuvieron muy cerca de jugar en el Albirrojo. Por eso es un sueño para él –y su familia– cada vez que entra a jugar al Monumental. “Soy muy familiero, lo era mucho con mis abuelos, que hoy los tengo en el cielo. Amo a mi familia y todo lo que aprendí, viví y me inculcaron desde chico y amo lo increíble que son como personas”, expresa.

Nacido el 15 de septiembre de 2002, Puebla no duda en afirmar quién es su ídolo: “¡Messi!”, asegura. Su respuesta es contundente, sin fisuras. Y será la primera y única vez que se explayará en sus respuestas a lo largo de toda la entrevista. “Messi es mi ídolo, más allá de lo que es como jugador, lo increíble es lo que se ve como persona, más allá de su fama y todo lo que lo rodea. No lo conozco, jamás lo vi personalmente y no me podría imaginar la reacción que tendría al conocerlo”, sostiene el futbolista más desequilibrante que tiene el plantel de Instituto.

Mientras el fútbol argentino sigue en receso y los equipos preparan la vuelta a la competencia, su cabeza está en disfrutar el día a día en la ‘Gloria’. Si llegan las propuestas que mejoren su carrera, se analizarán. Por lo pronto, él sigue soñando con entrar al Monumental para jugar a la pelota.

CARRERA

◆ Surgió de las infantiles de Ferroviario, de barrio San Jorge.

◆ Jugó tres años en las inferiores de Racing de Córdoba.

◆ En 2018, con 15 años, debutó en la Primera de la ‘Academia’.

◆ A fines de 2018 fue transferido a Boca, donde estuvo tres años en las inferiores.

◆ Desde el 2023 está en Instituto.

◆ Primero jugó en Reserva, en la Copa Proyección marcó siete goles y fue una de las grandes figuras del equipo que dirigía ‘Miliki’ Jiménez.

◆ A fines de 2023 fue promovido por Lucas Bovaglio y debutó en Primera. Este año se ganó la titularidad, tuvo grandes actuaciones y generó expectativas en clubes extranjeros.