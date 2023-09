Daniel Primo: “Éste será mi último proceso como formador de futbolistas”

“Hace dos semanas que ya estoy en funciones, conociendo al club y haciendo un diagnóstico de la infraestructura y de los recursos con los que contamos para hacer nuestro trabajo”, señala Daniel Primo, flamante coordinador general de las divisiones inferiores de Instituto.

A decir verdad, se trata de un reencuentro, ya que el entrenador oriundo de Porteña tuvo un paso por ‘la Gloria’ tres décadas atrás, cuando empezaba a destacarse como volante central en Sportivo Belgrano de San Francisco. “¡Es cierto! ¡Mirá cómo la vida nos choca y nos pone otra vez en el mismo camino!”, exclama ante la observación.

“Estuve casi un mes entrenando con (Salvador) Ragusa como técnico, pero mi situación no terminaba de definirse. En eso me llama José Trignani, que estaba en Belgrano, para decirme que fuera para allá, que no hacía falta ninguna prueba. Sucedió en 1991 y marcó el inicio de mi carrera como futbolista profesional”, acota.

“Recuerdo que me cambiaba al lado de Federico Bessone”, refiere sobre aquella lejana y breve experiencia en Instituto, y la acotación no es casual.

Bessone fue compañero en Belgrano en su segunda etapa como jugador celeste y también en su experiencia como coordinador del ‘semillero’, y quien lo convenció de sumarse al actual proyecto del club de Alta Córdoba.

“Con Fede hemos construido una relación casi de hermandad. Coincidimos en muchas cosas; no sólo futbolísticas, sino también de la vida”, enfatiza.

“Sin infraestructura es imposible el crecimiento, y es algo que los clubes cordobeses han entendido en los últimos tiempos".

“La idea de sumarme a Instituto surgió no hace mucho tiempo. En agosto había vuelto de Chile, donde trabajé durante treinta meses, en parte por una decisión familiar y también porque sentí que se había tocado un techo”, comenta.

“Me tocó llegar a Huachipato en medio de la pandemia y, a pesar de las dificultades, logramos cambiar una dinámica de trabajo y jerarquizar el fútbol juvenil del club. El equipo Proyección, que sería nuestra reserva, salió campeón nacional y jugó la Copa Libertadores Sub-20”, destaca.

A largo plazo

“Es un placer ver todo lo que se está haciendo en La Agustina”, sostiene Primo en relación a la modernización del complejo deportivo de Instituto.

“Sin infraestructura es imposible el crecimiento, y es algo que los clubes cordobeses han entendido en los últimos tiempos. Es un cambio maravilloso y se nota, y en esto incluyo a Belgrano, Talleres y Racing, que tienen visiones similares respecto a la formación de futbolistas”, remarca.

“Me siento identificado con la idea de proceso, con esa mirada estratégica de largo alcance que comparte el presidente (Juan) Cavagliatto, y que va más allá de estar de paso en un lugar. Es una tarea muy grande y desgastante, pero considero que estoy preparado”, afirma el coordinador de Instituto.

"He tenido ofrecimientos para dirigir, pero por mi forma de ser, de pensar y de sentir, siento que puedo aportar más cosas desde la formación”.

“En esta función, lo que desafía es la construcción. He tenido ofrecimientos para dirigir, pero por mi forma de ser, de pensar y de sentir, siento que puedo aportar más cosas desde la formación”, puntualiza.

-¿Cuáles son los lineamentos de tu proyecto?

-Aportar mi visión y mi experiencia, aplicar una metodología y armar equipos de trabajo. Quiero darle mi impronta a las inferiores de Instituto, pero de ninguna manera esto no es un comienzo, sino una continuidad del buen trabajo que hizo Rubén Del Olmo. El objetivo es tener a muchos jugadores en proceso de formación y que lleguen a la primera del club.

-¿Por cuánto tiempo es tu vínculo?

-La idea es ir viendo cómo nos va y revisarlo año tras año. Lo que sí tengo claro es que éste será mi último proceso formativo. Desde los 28 años, cuando me lesioné y empecé a trabajar en la dirección técnica, no he parado de trabajar y eso es una bendición, pero hoy tengo 53 y no me veo en un proceso tan largo como en Belgrano, donde estuve 16 temporadas.

PASADO CELESTE. “Es un orgullo que me emparenten con la figura de Armando Pérez, un tipo que hizo un montón de cosas por Belgrano”. /// FOTO: CEDOC PERFIL

“De Belgrano me fui por la puerta grande”

“Asumió una nueva conducción que seguramente iba a buscar a otra gente, y me pareció el momento apropiado para hacer un corte”, comenta Primo sobre su desvinculación de Belgrano, en marzo de 2021.

“Sentí que había cumplido un ciclo, así que saludé a todos y me fui por la puerta grande”, añade. No le esquiva al tema, aunque aclara que prefiere mirar hacia adelante.

-¿Tu identificación con Armando Pérez te jugó en contra?

-A mí me enorgullece que me emparenten con un tipo que hizo un montón de cosas por Belgrano y que realmente jerarquizó al club. Fue una persona que se anticipó a los hechos y que planificó a largo plazo, y que ejerció un liderazgo maravilloso. En esto no hay verso; la obra que hizo está a la vista de todos y es algo que la institución y sus socios están disfrutando desde 2006. En lugar de difamarlo o de hacerle juicio, habría que levantarle una estatua a Armando Pérez y reverenciar su imagen todos los días.

EXPERIENCIA CHILENA. Antes de sumarse a Instituto, Primo estuvo trabajando en Huachipato de Chile. /// FOTO CEDOC PERFIL

Un 'Araña' en Villa Esquiú

“Todos lo vimos a Julián Álvarez, quédate tranquilo. Seguramente se nos han escapado algunos jugadores, pero no somos tan ciegos”. De este modo, Primo respondió sobre una crítica anónima que se deslizó en los últimos días en relación a su etapa de formador en Belgrano.

“Estuvo entrenando con nosotros unas semanas y luego se lo llevaron, porque no hubo acuerdo. No pasó por una decisión técnica”, explica.

“No sigo las redes sociales, pero miserias hay en todas partes. Como a todos, debe haber gente que me quiere y gente que no, pero yo pongo la energía en mi trabajo y siempre miro el vaso medio lleno. Hoy tenemos en la Selección Argentina a Zapelli y al ‘Cuti’ Romero, dos futbolistas de la cantera de Belgrano”, enfatizó.