David Urreta: “La tristeza pasajera de Atenas no tapa la película de 86 años de éxitos”

La presión por el ascenso es tan fuerte que se respira en cada ambiente del club. El tema brota de manera recurrente cuando se recorren las instalaciones donde cientos de jóvenes practican básquet, vóley o gimnasia rítmica, o cuando se ingresa al imponente estadio que el club inaugurará el próximo 6 de junio, con un recital de Abel Pintos. Mucho más cuando se ingresa a la presidencia, donde la cantidad de copas y trofeos que ganó el equipo a lo largo de su historia abruma.



Sin embargo, la máxima expresión de esa necesidad de ver a Atenas de nuevo en la Liga Nacional de Básquet, queda reflejada cuando al presidente del club, David Urreta, se le pregunta de qué espera hablar con este medio a mediados de mayo, cuando finalice la Liga Argentina, la segunda división del básquet argentino, un territorio que el equipo más ganador de la Argentina está transitando por primera vez. Casi al borde de las lágrimas, Urreta alcanza a decir: “Ojalá que hablemos de lo que todos soñamos. Este trabajo lo hacemos felices, pero la presión se siente. Ojalá estemos felices en mayo”.

El club de barrio General Bustos cumplió 86 años y Urreta remarca que “la historia de Atenas es una gran película de éxitos y lo que nos toca vivir es una tristeza pasajera. Veremos si podemos sacar elementos positivos para estar listos cuando pase esta tristeza”.

Por lo pronto, la vuelta a la máxima categoría tiene múltiples derivaciones. La deportiva emerge con nitidez. “El ADN de Atenas exige ganar. Cuando le decís a alguien que en esta campaña Atenas ganó 24 partidos y perdió 6, te preguntan con quién perdimos”, dice Urreta, que es consciente que si el equipo cumple el objetivo, en su vuelta a la Liga Nacional el club deberá armar un plantel para pelear el campeonato.



La pata económica es fundamental. “Si ascendemos los ingresos se multiplican por 8”, dice el presidente de la entidad. “Hoy, Atenas tiene una masa salarial de $ 35 millones mensuales. Dependemos del sponsoreo privado y a las empresas no les podemos pedir que ajusten por inflación. Es todo un tema y te cambia la ecuación”, añade.



En ese esquema, el nuevo estadio pasará a ocupar un rol fundamental en las finanzas de la institución. “Se tardó más de lo habitual en construirlo, es cierto, pero esto nunca se frenó. Y algunos dirigentes pusieron plata de su bolsillo”, asegura.



El nombre de Felipe Lábaque, el histórico presidente de la entidad, se mete en la charla y Urreta no duda en afirmar que su presencia y consejos son vitales para el crecimiento que se proyecta. “Lo llaman de todos los clubes, de Boca, de San Lorenzo, de Peñarol. Siempre lo consultan”, dice.

-¿La gente fue injusta con Lábaque, por las críticas por su personalismo o por el descenso, pese a que él en ese momento no era presidente?

-Sí. Yo puedo hablar de lo que vi y veo de él. Viene todas las mañanas al club a tomar su mate cocido con criollos, ha desembolsado muchísimos recursos, la gente no sabe eso. Es el dirigente histórico más importante que tiene el básquet argentino. Tiene un historial importante en el deporte cordobés y en algún momento la gente se lo va a volver a reconocer. Cuando baje la espuma, las cosas van a volver a buscar su lugar.

Un estadio top

El estadio Estructuras Pretensa Atenas (así se llamará durante tres años por el aporte que realizó la empresa) impresiona más desde el campo de juego que desde las tribunas. Con capacidad para 3.500 personas (un promedio de los espectadores que concurren a ver los partidos del Griego), podrá albergar hasta 6.000 personas para la organización de shows. El primero de ellos, y con el que será inaugurado oficialmente, será el 6 de mayo, con Abel Pintos (hasta el momento se han confirmado tres recitales).



“Me putearon de todos lados porque el primer evento no era un partido oficial del club. Pero los jugadores, el técnico y el gerente deportivo me pidieron jugar la parte final de la Liga en el Cerutti, donde vienen jugando, porque lo sienten como propio. Lo planteé en Comisión Directiva y lo aprobamos”, dice Urreta.

Los herederos del Orfeo: se vienen tres estadios cerrados para shows en Córdoba capital

La nueva unidad de negocios del club será clave en las finanzas del club a futuro. “El 25% de lo que generen los shows y espectáculos que se realicen va a quedar para Atenas”, sostiene el presidente, quien añade que llegaron a un acuerdo con Gustavo Farías (que a su vez mantienen vínculo con José Palazzo) para traccionar eventos.



Sin el Orfeo, el estadio de Atenas buscará reposicionarse en dos segmentos históricos para el club. “Atenas fue la ‘ruta cero del cuartero’ y eso va a seguir en la vieja cancha de básquet. Pero en algún momento también fuimos ‘el templo del rock’, y hoy los shows demandan espacios como nuestro estadio, tiene el tamaño justo”, sostiene el directivo. No será lo único: también podrá ser la sede de los masivos eventos que los evangélicos de Cita con la vida, que históricamente realizaban en el estadio propiedad de Euclides Bugliotti, aunque la idea es ampliar la gama de presentaciones.



Allí jugará un rol fundamental Federico Racca, exsecretario de Cultura de la Municipalidad de Córdoba y actual miembro de la Comisión Directiva. A Racca se suma un equipo con “mucha gestión”, como Osvaldo Giordano (presidente del Ieral de Fundación Mediterránea), Horacio Malbrán, Fabián Maidana (expresidente del Banco de Córdoba) y Analía Romero (exconcejala de la UCR). Aunque no forma parte de la Comisión Directiva, Emeterio Farías aporta su visión de los negocios ligados a los espectáculos que se organizan en el club.

“El acuerdo con Talleres nos hace crecer”

David Urreta asegura “buscar la experiencia de lo que más saben” fue clave en el acuerdo que establecieron con Talleres. “Fassi nos abrió la puerta y nos dijo qué necesitábamos. Puso todo el equipo comercial y de marketing a disposición”, sostiene. Y añade: “Había que cambiar la estrategia de gestión deportiva y de sponsoreo. Hoy las marcas exigen otras cosas, no es sólo un cartel en el estadio. Estamos trabajando muy bien y mostrando la imagen de Atenas: orden, sacrificio, humildad. No dejamos de ser un club de barrio que supo ganarse un lugar en la historia del básquet argentino”.