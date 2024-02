Los herederos del Orfeo: se vienen tres estadios cerrados para shows en Córdoba capital

El cierre del Orfeo Superdomo por parte de Euclides Bugliotti en plena pandemia todavía se siente en Córdoba. La firme decisión del empresario de no reabrir ese espacio provocó que un número importante de shows (nacionales y también internacionales) no pasaran por esta provincia, con la consecuencia económica que ello implica, ya que el derrame económico de los eventos se sentía con fuerza en diversas actividades.

Ante esta situación, y pese a que la firma Infinito Open anunció que levantará un Estadio Arena en avenida Circunvalación y la autopista Córdoba-Rosario, la decisión del gobierno de Córdoba es disponer de un espacio de similares características al Orfeo en las inmediaciones del estadio Mario Alberto Kempes, más específicamente donde ahora funciona la sede de la Policía Montada, detrás de la cancha auxiliar de hockey.

El Arena tendría capacidad para 12.500 personas y un costo estimado de construcción de unos US$ 30 millones. “Está claro que ese es el impedimento mayor. Hoy por hoy la Provincia no está en condiciones de afrontar esa inversión, pero lo importante es que no se dio de baja el proyecto, sino que está en stand by”, sostuvo una fuente consultada por Punto a Punto que está al tanto del proyecto.

De todas maneras, en el Centro Cívico consideran que existen algunas alternativas de financiamiento que podrían hacer reflotar el proyecto. Se trata de créditos que otorga el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) específicamente para la construcción de este tipo de espacios y que el propio Llaryora sondeó el año pasado cuando realizó un viaje a Estados Unidos, en el que estuvo acompañado por una comitiva de empresarios.

Llaryora siempre destacó el potencial de Córdoba como un “hub” de entretenimientos del centro del país y lamentó públicamente el cierre del Orfeo. La relación con Bugliotti se enfrió cuando el presidente de Grupo Dinosaurio realizó declaraciones a una FM de Río Tercero, donde expresó estar “cansado” por las más de 700 inspecciones que tuvo en 20 años, “siempre 10 minutos antes de los shows. Ya basta chicos, estoy grande”, explicó.

A partir de ese momento, quien comenzó a tener diálogo con el empresario fue Daniel Passerini, por entonces candidato a intendente de la ciudad de Córdoba. De hecho, la buena sintonía con el empresario quedó de manifiesto cuando Passerini le confirmó a Perfil Córdoba que la Municipalidad había decidido retirar de la discusión la “expropiación” del Orfeo.

“El espacio es propiedad de un empresario y de una familia de la ciudad y nosotros respetamos eso. Lo que queremos, al incorporarlo como patrimonio de la ciudad, es ver de qué manera puede convivir el Orfeo con la expectativa que tienen sus propietarios y con el proyecto de ciudad que tenemos nosotros”, sostuvo conciliador Passerini.

-¿Está la expropiación sobre la mesa?

-No. Nosotros hablamos al principio que la expectativa era la no demolición y tampoco la expropiación y en ese camino estamos trabajando propuestas.

Ahora, se conoció que si el gobierno logra avanzar con la construcción de un Arena en las inmediaciones del Kempes, al mismo tiempo se podría habilitar el proyecto que Bugliotti planteó hace un tiempo: la construcción de un centro de salud en el Orfeo, utilizando buena parte de la estructura actual del estadio cubierto. Como contrapartida, el empresario debería concretar algunas obras específicas en los proyectos que ya posee (en Ruta 20, Salsipuedes y Alta Gracia).

Atenas, una transición hasta la irrupción de un Arena

La construcción del estadio de Atenas en su sede de barrio General Bustos desencadenó en la posibilidad de contar con un “mini Arena” hasta que Córdoba recupere un espacio de las características del Orfeo Superdomo. De hecho, desde la dirigencia del club, que encabeza su presidente, David Urreta, dejaron trascender en su momento que estaban en negociaciones con una productora de espectáculos para convertirse en el “nuevo Orfeo”.

Esas conversaciones llegaron a buen puerto y en concreto, el estadio del “verde” tendrá capacidad para 3.500 espectadores, pero podría alcanzar los 5.500/6.000 dependiendo del show y de la ubicación del público.

“En este momento se está realizando el proceso de acustización, con el objetivo de que se puedan realizar espectáculos musicales de nivel, pero también obras de teatro que demanden más ubicaciones que una sala convencional. El sonido es primordial en estos casos”, sostuvo la fuente consultada.

Inclusive ya está diseñado el espacio donde se ubicará el escenario y cómo se dispondrían las butacas (que serán las mismas que se utilizaron en el Orfeo). “Es un verdadero Arena, con butacas reales”, acotó Rodríguez, cuya productora mostró parte del proyecto en las pantallas del Cosquín Rock.

La otra novedad respecto a la puesta en marcha del “mini Arena” de Atenas es que desde el club se decidió otorgar una concesión a las familias Lábaque y Farías para que tengan a su cargo la organización de shows y la explotación del lugar. “Para el club es una nueva fuente de ingreso, lo cual en los tiempos que corren es algo muy importante”, confió un dirigente de Atenas.