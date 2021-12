De dónde se conocen la hermana de Vigo y Cristina Kirchner

El hecho se produjo el jueves pasado en el Congreso, durante la jura de los nuevos senadores que asumieron en sus bancas el viernes último. Ahí, hubo dos momentos que captaron la especial atención de aquellos que se mueven con comodidad en los pasillos del Senado. El primero, fue la presencia del gobernador Juan Schiaretti para acompañar a su esposa, Alejandra Vigo, que dejó la Cámara baja para asumir en el Senado; y así, como le gusta decir al schiarettismo, “recuperar la banca para el peronismo de Córdoba”. Cerca de Schiaretti razonan que fue un mensaje fuerte su presencia en el Congreso, que va más allá del acompañamiento a su esposa, y que trató de demostrar que tendrá incidencia en la manera en la que se mueva el interbloque, tanto en el Senado como en Diputados. “Fue un mensaje para varios, el hombre les avisó que está y que va a jugar”, dijo un conocedor del clima en El Panal. Igual, lo otro tuvo mucho de color y de comentario por lo bajo, y fue el afectuoso saludo de Élida Vigo, la hermana de la senadora, a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Gesto, saludo cordial, miradas y devolución desde la presidencia del cuerpo a la cuñada de Schiaretti. El tema es que ambas se conocen, y no muchos tenían el dato de cuándo ni cómo. Resulta que Élida fue senadora por Misiones entre 2005 y 2007 integrando la banca del Frente para la Victoria que conducía Cristina. “Aparte, las Vigo vienen de militar muchos años en el sindicato de Amas de Casa, y en ese momento establecieron un vínculo muy importante”, razonó una mujer que las conoce.

Atención con las sorpresas ‘navideñas’ en la Unicameral

Los que comandan los destinos del legislativo provincial tratan de bajar los decibeles de las discusiones para el final del año. En realidad, se busca instalar que no habrá grandes sorpresas para la última parte del 2021. Igual, un radical con peso en la Legislatura dijo con cierta complicidad: “como son estos muchachos, no hay que descartar nada para la sesión que queda entre Navidad y Año Nuevo”, dijo el hombre de la UCR. Y en la hoja de ruta para la última parte del año, se abrieron algunas discusiones complejas como la legalización de las apuestas on line que impulsa el radical Orlando Arduh junto al PRO; la expectativa por la ‘re-re’ de intendentes y legisladores; y el Presupuesto. Y todas, como dijo un asesor del oficialismo, están “para comprar pochoclos y darse una vuelta por la Unicameral”. En el PJ no dejan de advertir cómo se complicó el panorama en la oposición después de las Legislativas: “parecía que cerraban filas y venían por todo, pero demostraron que siguen siendo lo mismo”, razonó un schiarettista paladar negro. En la oposición, también hay enojo de los que impulsan el proyecto de las apuestas porque hay socios de JxC que no se están manejando como lo hicieron en otros distritos. “Resulta que la Coalición Cívica a (Horacio) Rodríguez Larreta y a (María Eugenia) Vidal la acompañaron sin chistar y acá se hacen los que tienen autonomía”, dijo uno de los que impulsa la iniciativa.

Bernarte en San Francisco, ¿Gill en Villa María?

El que parece que anda muy contento con el nuevo cargo es el intendente en uso de licencia de San Francisco, y flamante diputado nacional, Ignacio García Aresca. El hombre fue uno de los que juró en la Cámara baja el martes pasado y casi de inmediato aceleró la transición en el este provincial. Porque el mismo jueves designó a Damián Bernarte, quien se desempeñaba como Secretario de Gobierno, al cargo del Municipio de manera interina. Después de algunas tensiones por la sucesión, y del mensaje de Bernarte de “trabajar en equipos”, cuentan que la tranquilidad por lo sucedido llegó hasta Córdoba. Contrariamente a lo que pasa en Villa María, porque se confirmó que Martín Gill no asumió su banca en Diputados, continúa como Secretario de Obras Públicas de la Nación, pero necesita de una licencia en la municipalidad del sudeste que se debe concretar en los próximos días. El tema es que para ello necesita de dos concejales accastellistas –Daniel López y Juan Carlos Cladera- que ya anticiparon que no le van a votar una nueva prórroga y se podrían sumar dos concejales más, como Carlos De Falco y Julio Oyola. Si esto se concreta, desde el entorno de Gill reconocieron que volverá a Villa María y no habrá convocatoria a elecciones. “Vuelve, no tiene problemas con eso”, dijeron y apuntaron a Accastello: “Eduardo cree que él va a ser el candidato del ‘Gringo’ si eso pasa y no es así; Schiaretti lo quiere en carrera a Marcos (Bovo)”, dijeron sobre el vocero del gobernador.

Todo muy caliente en el sur de la Ciudad…

En la semana se hizo viral un video de un hecho que se produjo el martes en el Parque Educativo Zona Sur con motivo del armado del arbolito de Navidad. Acto protocolar, presencia de funcionarios municipales, entre los que se encontraba el secretario de Participación Ciudadana, Juan Domingo Viola, y de repente algunos manifestantes empezaron a llegar para hacer una especie de escrache. Varios carteles en contra de Viola, algunas autoridades que se empezaron a inquietar y los comentarios no tardaron en llegar apuntando a un concejal y un legislador provincial. Ambos de la seccional 10ª y que atraviesan una vieja tensión con Viola. “Viene del lado del concejal esto… estaba hasta la secretaria del hombre. Está complicada la cosa en la 10ª, pero hacerle un escrache a un funcionario de la gestión de la vos formas parte, es mucho”, se quejó un dirigente de la Capital. Pero, cuentan, no es el único altercado de la semana en el convulsionado PJ capitalino. En los últimos días se vieron golpes de puño en la base operativa de Ruta 20 entre un empleado que quiso agredir al jefe y a un coordinador. Se puso picante, parece…

En Talleres se largó la sucesión para 2025

La imagen fue inédita y no pasó inadvertida para quienes asistieron a la reunión que Talleres organizó el lunes pasado para presentar las flamantes obras en el Predio Amadeo Nuccetelli: por primera vez en ocho años de presidencia, Andrés Fassi delegó su condición de único orador en una convocatoria para periodistas. Es más: ni siquiera participó del cónclave, al que apenas se asomó en forma fugaz. Los interlocutores bendecidos para la ocasión fueron el vicepresidente 1° Gerardo Moyano Cires y el tesorero Rodolfo Onofri, dos jóvenes dirigentes que ya venían trabajando en el club y que para el mandato 2021-2025 fueron “ascendidos” en la lista de autoridades. De los dos, la voz cantante fue el exsecretario general Moyano Cires, quien exhibió un discurso 100% alineado al ideario del mandamás albiazul, nada menos que su tío. Teniendo en cuenta las inversiones que Fassi realiza en el exterior, y que el estatuto hoy no le permite renovar sus votos por un nuevo mandato, no son pocos los que interpretaron la movida como un intento de posicionar a un sucesor. ¿Todo queda en familia?

La pelea por los cargos en la UCR no se detiene

Fueron días cargados en toda la política. Local y nacional. Eso está claro. Con decir que, para muchos, ya quedó muy atrás la pelea del radicalismo en el Congreso, con la disputa que tiene como protagonistas a dos cordobeses: Mario Negri y Rodrigo de Loredo. Con la UCR dividida en dos bloques en la Cámara baja, la calma no llegó. Al contrario, durante los últimos días, el sector cercano al joven radical lanzó una embestida que incluyó desde memes en redes sociales a un pedido formal a dejar la presidencia del bloque Negri. Pero, está la otra pelea, la subterránea que se da por los cargos. En estas páginas se contó que la vocalía por la oposición en el Ersep era un acuerdo entre Negri y el sector de Ramón Mestre; y que la disputa era entre un hombre del entorno del diputado y Brenda Austin, de relación con el exintendente. Ahora, los de De Loredo quieren pelear por eso y le ponen una ficha al experimentado Miguel Nicolás, según se dijo el viernes en Pulxo 95.1FM. ¿Será otra chance para el exlegislador? Algunos dicen que Miguel pide, pero para dárselo a un dirigente de su entorno (¿Guillermo Farías?).