De la Sota y su viaje a Brasil: “el que avisa no traiciona”

El viaje de Natalia de la Sota a Brasil integrando la comitiva que lideró el candidato presidencial y ministro de Economía Sergio Massa levantó polvareda en el PJ cordobés, principalmente entre los más allegados del gobernador Juan Schiaretti.

Un vocero de De la Sota trató de dejar en claro la situación: “Nadie está molesto con nadie e, incluso, Natalia avisó del viaje. Le contó a Carlos Gutiérrez sobre la excursión a Brasilia. Y recordemos que Gutiérrez es uno de los alter ego de Schiaretti. Por eso digo y repito que Schiaretti no se enteró por los diarios del viaje de Natalia, que además tiene un gran cariño por Lula da Silva, que fue amigo de su padre”.

Desde los tiempos en que fue embajador argentino en Brasil, José Manuel de la Sota tuvo una cordialísima relación con el actual presidente de Brasil.

“Los 33 mineros” hicieron la vaquita

Los 33 legisladores electos de Juntos por el Cambio se reunieron por primera vez de manera presencial, luego que finalizara el acto de Patricia Bullrich con la Fundación Mediterránea, en el auditorio principal del Hotel Quinto Centenario.

Para la reunión de los parlamentarios se preparó una sala más chica. Antes del inicio de ese cónclave sorprendió a los que miraron de reojo desde afuera ver que entre los futuros legisladores se pasaban dinero.

Iban y venían algunos pesos de color naranja. Luego, una colaboradora concentró el dinero para el recuento. Después, se supo que el monto recaudado fue para pagar el salón que ocuparon, pese a que la senadora Carmen Álvarez Rivero y su familia son los propietarios del hotel. “Me parece que no le hizo precio”, comentó en forma socarrona un asistente al acto de Bullrich, que vio reunido a los parlamentarios opositores que asumirán el 10 de diciembre.

Pica con Ferrer

Un radical desencantado con manejo de territorio y con varias campañas sobre el lomo apuntó duro contra el intendente Marcos Ferrer. El encono no es nuevo. La crítica vino por el lado de su rol de jefe de la campaña provincial: está claro que la herida por la derrota aún no cicatriza. No obstante, otro dirigente boina blanca advirtió que el intendente de Río Tercero fue quien cortó la mala racha en Juntos por el Cambio al retener el poder en el municipio en la elección local del domingo pasado.

En esos festejos, llamó la atención a los no avezados en la micro-política, la presencia de Daniel Angelici, muy cercano a Mauricio Macri, flanqueando al jefe comunal evolucionista. “El Tano”, en su rol de secretario del Comité Nacional de la UCR, bajó a Río Tercero.

Un parlamentario cambiemita deslizó su ácido comentario que apuntó al deloredismo que integra Evolución Radical. “Después nos critican a nosotros por aprobar el juego online y resulta que los vínculos los tiene ellos”, se le escucho decir en una charla de pasillo.

El nazarismo se mantiene orgánico

Pese a los buenos vínculos con Sergio Massa, el núcleo peronista que encabeza Adriana Nazario en el sur provincial mantiene su apoyo orgánico a Juan Schiaretti para las presidenciales. Los puentes entre Massa y Nazario no están para nada rotos. De hecho, hay funcionarios cordobeses en la cartera de Transporte de Nación que comanda el massista Diego Giuliano.

“Nazario no se va a ir con Massa”, advirtió un peronista del sur provincial y dijo además que el tigrense ya lo sabe. El respaldo del nazarismo al líder del PJ cordobés forma parte de una posición acordada desde antes de las PASO. Aunque el acuerdo es de más atrás. Se remite a la alianza que construyó José Manuel De la Sota con el “Gringo”. “No podría ir contra eso”, opinó el dirigente.

Por otro lado, se dijo que Nazario está muy firme en su proyecto de ir el año próximo por la intendencia de Río Cuarto.

Oferta salarial e interna UEPC

Desde un sector gremial se dice que la negociación salarial la destrabó el vicegobernador Manuel Calvo. La última propuesta que fue del 20% + el 7% (en cambio del 5) y la gatillo que se activa al 92% (y no al 100% de inflación) salió de las oficinas de Calvo y fue Aldo Ribas, de los Legislativos, quien la trasladó a los otros secretarios generales.

“Hay una solidaridad entre los gremios, pero hasta ahí”, admitió un dirigente sindical ante la dureza que exhibió la UEPC al rechazar la oferta salarial que si aceptaron los otros gremios estatales. Otro referente gremial señaló que la UEPC “no puede abstraerse de su dura interna”.

La interna se exteriorizó en las elecciones del gremio docente. En Capital, la división fue más fuerte y por eso ganó la izquierda. A nivel provincial se estuvo a un paso de que ocurriera ese mismo escenario. Roberto Cristalli fue el candidato de la Lista Celeste que se alzó con el triunfo, pero antes el oficialismo debió sortear el conflicto interno que lo puso al borde de la ruptura.

A Bullrich “le hubiera encantado” que Melconian fuera su vice

Tras el relanzamiento de la campaña presidencial de Patricia Bullrich con Carlos Melconian como su potencial ministro de Economía, realizado en Córdoba el jueves pasado, muchas voces de Juntos por el Cambio se levantaron para opinar sobre el tema.

Por unanimidad, hubo un claro respaldo al desembarco del “armenio” en las huestes de la principal coalición opositora, pero algunos dirigentes recordaron un hecho no del todo conocido. El sector de Bullrich le ofreció al economista ser candidato a vicepresidente, pero éste rechazó la invitación, por motivos que no se dieron a conocer.

Sin embargo, un tiempo después, y con la mayoría de las cartas sobre la mesa, Melconian aceptó este nuevo desafío. Hay que recordar que siempre sonó como posible ministro de la gestión de Mauricio Macri, y que en esos años inclusive fue presidente del Banco Nación.

Ahora girará por el país acompañando a sol y sombra a la fórmula presidencial (que Bullrich comparte con Luis Petri) y, según referentes del PRO, llegará a Córdoba “no menos de seis veces, tal vez más”, durante la presente campaña.

Prunotto, “chocha” con el recibimiento en la Legislatura

El miércoles pasado la Legislatura le dio estatus legal al proyecto de Alejandra Vigo ‘Lideresas’ y numerosas dirigentes estuvieron en el recinto para acompañar el tratamiento de la iniciativa de la senadora nacional. Entre la nutrida delegación de funcionarias y militantes, estuvo la vicegobernadora electa, Myrian Prunotto, quien acompañó a Vigo en esta visita.

“Myrian quedó chocha con el recibimiento que le dieron en la Legislatura, tanto de los legisladores como así también de los empleados”, contó un allegado a la exintendenta de Juárez Celman.

Un caminante de los pasillos legislativos no tardó en darle contexto al comentario del allegado de Prunotto: “Bueno, será la futura jefa del Poder Legislativo, por lo que muchos quisieron hacer buena letra. No sea cosa que los nuevos aires lleguen con movida de piso”.