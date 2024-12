De Loredo sobre Ficha Limpia en la mesa de Juana Viale: “El Gobierno construyó un acuerdo con el kirchnerismo”

El diputado nacional Rodrigo de Loredo y el comediante Diego Reinhold mantuvieron un duro cruce en la mesa de Juana Viale sobre el proyecto de Ficha Limpia.



Llayora impulsa a la jurista radical Valentini para cubrir la vacante en el Tribunal Superior de Justicia

“El Gobierno construyó un acuerdo con el kirchnerismo”

“Eso se empantanó porque hubo una voluntad de que se empantane. El Gobierno construyó un acuerdo con el kirchnerismo. Yo me hago cargo de lo que digo porque trabajo ahí”, aseguró el legislador cordobés.

“Sé lo que pasa cuando tenés que juntar los diputados, sé lo que me pasó en mi bloque, sé que cuando el gobierno quiere que una cosa salga ellos tienen un conjunto de diputados, pero aparecen sus aliados, Catamarca, Tucumán, Salta, Misiones. Esta vez no aparecieron. Le faltaron ocho diputados”, agregó De Loredo.

Además afirmó que “llamaron a gobernadores propios y ajenos para que no sentaran en el recinto”. “Eso me extrañó porque yo puede tener diferencias con el Gobierno nacional, pero la verdad que tiene una dinámica de comunicación muy frontal. Milei dice ´vos a meter un hachazo acá´y va y lo hace. No sé si no están de acuerdo con la agenda de Ficha Limpia, que es una superagenda, no entiendo quién la puede discutir a esta altura”, ”, añadió el diputado radical.

Reinhold contra Ficha Limpia

Inmediatamente el actor Diego Reinhold respondió que “en un país como éste a la Justicia, no la votamos nosotros, es totalmente antidemocrática” y que “son familias y familias de jueces que heredan su poder, que están totalmente entongados con- lo sabemos perfectamente y lo podemos intuir- el narco, los empresarios, las multinacionales, la deuda, las embajadas, justamente con el poder político”.

Para el comediante “la Justicia está totalmente remanida, vos te das cuenta que hay causas que se encajonan, que hay causas que las meten justo para las elecciones, que hay gente que es sobreseída cuando no tendría que serlo, gente que está metida presa que es inocente, acá y pasa en muchos países”.

“Justamente con un Poder Judicial que nosotros no lo votamos, me parece lo más antidemocrático del mundo que haya una ficha limpia. Es repeligroso”, opinó Reinhold.

Gustavo Córdoba: “Si Schiaretti es candidato a diputado le arma un lío bárbaro a Milei”

Cruce por Ficha Limpia

Luego De Loredo argumentó que “el derecho penal se estructura bajo el principio de inocencia, vos hasta que no tengas una condena firme sos inocente” porque “es mucho más grave meter en cana a un inocente que dejar libre a un culpable”.

“Nosotros fuimos a un criterio más conservador, dos condenas”, explicó el diputado sobre el proyecto de Ficha Limpia a lo que que Reinhold contestó: “Es lo mismo”.

De Loredo afirmó que la iniciativa “no es un debate que inventamos acá para Cristina (Fernández de Kirchner)” al tiempo que enumeró los países que tienen una normativa similar, entre ellos, Chile, Uruguay, Brasil, Perú, México y España.

Posteriormente Reinhold señaló el caso de Lula en Brasil. “Estuvo dos años preso una persona que era inocente y no se pudo presentar en las elecciones. La democracia es democracia. La voluntad popular es lo más sagrado que tiene la democracia”.

“Eso es un concepto no republicano. Entonces puede ser candidato porque la gente lo vote. La democracia es un concepto de la república también. Vos confundís el voto de la gente con lo que es una democracia. La democracia no es solamente el voto de la gente”, cerró De Loredo en esa parte del almuerzo que se convirtió en un duro cruce entre ambos invitados de la mesa de Juana Viale.